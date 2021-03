Generacija Z proti žaljivemu Eminemu, milenijci ga branijo

Dve generaciji z različnim pogledom na glasbo sta se podali v oster boj na družbenih omrežjih. Predmet spotike so Eminemova kontroverzna besedila. Medtem, ko so pripadniki generacije Z pretreseni zaradi besed, ki spodbujajo nasilje, so milenijci prepričani, da so bile prav njegove pesmi nepogrešljiv del njihovega odraščanja in da zaradi njih ne čutijo nobenih posledic.

Vroča debata glede primernosti besedil nekoč izjemno priljubljenega raperja Eminemase je sprožila že februarja, ko je eden od pripadnikov Generacije Z (mladi, rojeni med letoma 1995 in 2010, op. a.) na omrežju TikTok objavil pevčev hit iz leta 2010, pri katerem je sodeloval zRihanno. Po poslušalčevih besedah naj bi besedilo v pesmi poveličevalo nasilje nad ženskami in pri tem označil del pesmi. icon-expand Eminemova besedila so se milenijcem med odraščanjem za vedno zapisala v spomin, medtem pa je generacija Z zaradi nasilnih besed v njegovih pesmih naravnost zgrožena. FOTO: Profimedia Na njegov posnetek so se odzvali Eminemovi pristaši, ki sedaj štejejo 30 let ali več (milenijci, op. a.), mnogi od njih so namreč ob besedilih sedaj 48-letnega zvezdnika odraščali. Posnetek, ki ima kar 5,6 milijona ogledov, vsebuje zanimivo rap priredbo na ritem skladbe Forgot About Dre in skuša zgovorno utišati generacijo Z: ''Poslušajte, otroci, naj razjasnim stvari: Ta človek je bil med nami, še preden ste se rodili.''Na koncu je v tekst na duhovit način vpeljan tudi stavek o tem, da bodo na koncu vsi pozabili na generacijo Z. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mnogi pripadniki mlajše generacije se v videoposnetkih, ki jih delijo sprašujejo, če so milenijci sploh dobro poslušali, o čem besedila sploh govorijo. Odgovori so zanimivi: ''Če sem jih slišal? Odraščal sem ob tem, da sem jih kričal celo osnovno šolo,'' je pripomnil eden od tridesetletnikov. Generacija Z Eminemova besedila v debatah z drugače mislečimi pogosto označuje za''polna sovraštva'', na kar imajo milenijci svoj odgovor: ''Takšna, kot je bila tudi moja jezna mladostniška duša, pa me poglej sedaj. Sem čisto v redu.'' icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaenkrat kaže, da se je Eminem ob številnih podpornikih izmuznil linču na družbenih omrežjih. V preteklosti pa je preživel že hujše napade, z njim sta imela težave tudi dva ameriška predsednika, Bush in Trump, saj se je obeh na oster način lotil v svojih besedilih. icon-expand