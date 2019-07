'Geneu Simmonsu verjamem samo, kadar je popolnoma naličen!'

"Velikokrat nas sprašujejo, v čem je formula okoli naše glasbe, da je taka, kot je, saj neradi govorimo o tem ali razmišljamo o tem. Poskušamo se spodbujati in si postavljati izzive, da se leto za letom, ko smo skupaj, ko izdajamo plošče, težimo k temu, da se ne bi ponavljali. Hkrati pa poskušamo biti čim boljši, kar pa pomeni, da skozi leta enostavno nismo več iste osebe in definitivno nismo ista skupina," je razmišljal Buchanan.

"Slovenija se nam zdi čudovita, podeželska, še vedno precej naravna. Zelo čudovita,"je naš pogovor pričel pevec Jay Buchanan , ki zelo dobro, kot smo lahko doživeli in slišali nekaj ur kasneje, na svojih nastopih "kanalizira" slovitega Jima Morrisona iz The Doors, s svojo zasedbo Rival Sons , ki velja za eno pomembnejših skupin novega vala ameriškega rocka.

"Nikoli nismo želel biti del neke scene, ves čas smo kot na nekakšnem otoku. Tako se večino časa tudi počutimo, kot da smo na otoku. Trudimo se delati dobro glasbo, pisati dobre pesmi, stvari, ki so nam zanimive in ki reflektirajo naše vplive na resnično pozitiven način. Ne produciramo trendovsekga mevžastega sranja. To je glasba, ki nam je res pri srcu in jo imamo radi," je dodal kitarist Scott Holiday .

In kako kaže rock'n'rollu v novem tisočletju?"Zame je kot nekakšna kulturna nuja, ki pride in gre. Kot takrat, ko ga mesto potrebuje, se pojavi Batman. Gre tudi za upor, rock je iskren, sploh glede na ostale žanre glasbe. Čeprav to ne pomeni, da bo rock izbrisal druge žanre ali jih uničil. Vsi želimo sobivati in ne želimo, da bi kdor koli uničil kogar koli," sta se dopolnjevala sogovornika.

Vemo za komentarje Genea Simmonsa iz zasedbe KISS, ki je dejal, da je rock'n'roll mrtev, saj sta ga v ZDA uničila rap in R&B. Jay in Scott sta do tega kritična in sta se odzvala s humorjem."Čeprav vsi vedo, da ima Gene Simmons vedno prav, to ni res," je smeje odkimaval Jay. "Geneu verjamem samo, kadar je v polnoma naličen, sicer pa je poln dreka," pa je popametoval Scott.

"V rocku je najbolj pomembna iskrenost, ne glede na to, za kakšno glasbo gre," je za konec pritrdil Jay. "Nekaj narediš z namenom, ki naj bi bila globoka resnica, saj v to verjameš," je prepričan Scott.

Kam pa so šli seks, droge in rock'n'roll? "Kar koli že kdo počne v zasebnem času, je morda včasih dobro, da zasebne zadeve ostanejo zasebne," je precej politično korektno naš pogovor zaključil Jay.

Prisluhnite jima v posnetku in si oglejte nekaj utrinkov z njihovega nedavnega nastopa v Laškem!