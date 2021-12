Get Back Beatlov ali tisti januar, leta 1969

Za potrebe dokumentarca Get Back se je novozelandski režiser Peter Jackson moral zakopati v dolge ure materiala, ki je nastal ob snemanju posebne TV-oddaje, ki je prikazovala slavno zasedbo The Beatles , kako ustvarja nove pesmi. To je sprva snemal režiser Michael Lindsay-Hogg , kar je prikazal v leta 1970 izdanem film Let It Be . S katerim pa zasedba ni bila ravno zadovoljna, saj po mnenju večine ni pokazala, kakršni so v resnici bili.

Imeli smo možnost spoznati vse zvezde sveta, iti v Elvisovo hišo. A nihče me nikoli ni navdušil. Edini, ki mu je to uspelo, je bil Ravi Shankar, ki se sploh ni trudil narediti vtisa name. Njegova bit, res me je veliko naučil, brez ene same besede. Samo z zgledom.

Harrison je umrl za posledicami pljučnega raka, potem, ko ga je nekaj let pred tem nek neuravnovešenec zabodel z nožem. Bil je odličen solokitarist, ki je nekoč priznal, da " ko je srečal Johna, je imela njegova kitara štiri strune, saj očitno ni vedel, da ima kitara šest strun, nato pa mu je pokazal akorde." George je sicer veljal za tihega človeka, ki pa se je oglasil, ko je bilo treba, ko je na dan po navadi privrel njegov luciden smisel za humor, torej bi lahko rekli, da je bil zelo duhoven in tudi duhovit človek. Hkrati pa tisti Beatle, ki je producentu Georgeu Martinu ob prvem srečanju dejal, da mu ni všeč njegova kravata in se mu takoj priljubil.

Kakor koli obrnemo, je bil Harrison odličen kitarist, duhovna moč znotraj Beatlov, kar je znal dobro preliti v pesmi, ki so bile mnogokrat nekaj povsem drugega, njegovega. Spomnimo se le na Something, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes The Sun ali Within You, Without You. "Hotel je biti duhovna oseba, bolj kot kar koli drugega. A ni mogel, ker se je moral ukvarjati s tem svetom. Zato je bil ljubeč, saj je bilo to v njegovi naravi, prijazen in nežen. Jeza pa je izvirala iz tega, ker je razumel, da je želel biti nekje, a ga je nekaj zemeljskega držalo nazaj," je o njem povedala nekdanja žena Pattie Boyd, ki mu jo je speljal velik prijatelj Eric Clapton, s katerim pa sta delila obojestransko navdušenje in spoštovanje eden do drugega.

"Skupaj smo igrali v Hammesmith Odeonu, Beatli na vrhu, jaz pa nekje spodaj med predskupinami z The Yardbirds. Bili so čuden fenomen, štirje, a so delovali kot eno. Kot da se lahko skupaj premikajo in razmišljajo. Kot družinska enota. A vsak posebej je obvladal instrument. A jih žal ni nihče poslušal, saj so bila v občinstvu 12-letna dekleta, ki so zgolj vreščala od navdušenja. George je bil zagotovo inovator, ki je vzel elemente R&B in rockabillyja in iz tega ustvaril nekaj unikatnega," je Clapton povedal o Harrisonu.

George je sicer skromno menil, da "moramo vsi nekaj početi v življenju, glasba pa je nekaj, kar on zna početi, prav tako pa nikoli ni razmišljal o 'comebacku' Beatlov", saj se mu je ideja smešna, saj se nikoli ni videl zvezda šovbiznisa.

Tisti januar, leta 1969

Beatli so 2. januarja leta 1969 začeli vaditi v studiu Twickenham, kjer naj bi snemali posebno TV-oddajo, ki naj bi vodilo k njihovemu novem albumu. Takrat so se trudili razviti in posneti pesmi, ki so kasneje končale na njihovih dveh labodjih spevih, albumih Abbey Road in Let it be.

Jackson se v prvih minutah sicer vrne v preteklost, ko pokaže, kako je leta 1956 začela igrati zasedba The Quarrymen, zaslišimo pesem In spite of all the danger, v skupini pa rosno mlade Johna, Paula in Georgea. Kasneje so odšli igrat v Hamburg, leta 1960 pa se jim pridruži Ringo. Ko se jim je pridružil genialni menedžer Brian Epstein, je dejal, da ga je "poleg glasbe pritegnil njihov humor na odru".

Če vam v prvih nekaj minutah v oči privrejo solze sreče, potem je to dokumentarec za vas. Potem najbrž ne boste imeli težav v nekaj dneh ali v gledalnem maratonu z njimi zdržati skoraj osem ur. Navsezadnje je Jackson poznan po grandioznih sagah, spomnite se le filmskih mega serijalov, kot sta Gospodar prstanov ali Hobit.

Jackson se sprehodi čez njihovo zgodovino v prvih desetih minutah, od začetkov prek beatlemanije, Johnove izjave, da so bolj popularni od Jezusa, njihovega razvoja, Brianove smrti, srečanja z jogijem Maharišijem, pa do vstopa Yoko Ono v Johnovo življenje in s tem v dinamiko benda, snemanja pesmi Hey Jude, zaskrbljenih pogledov genialnega petega Beatla, producenta Georgea Martina, pa do "na, na, na, na, na, na, Hey Jude", filmskih vlog Ringa Starra z legendarnim komikom Petrom Sellersom itd.

Zanimivi trenutki so nedvomno, ko John vadi zgodnje osnutke Jealous Guy, ki se sprva imenuje On the road to Marrakesh, Yoko je kak streljaj stran, a neprodušno blizu Johna. Beatli vadijo štirinjast pesmi, ki so namenjene za novi album z delovnim naslovom Get back. George pa je na vaje pripeljal kolega, pripadnika hare krišne.