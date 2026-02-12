Gianna Nannini ob 50-letnici prvenca na glasbeno turnejo

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, se bo Gianna Nannini s svojo energijo vrnila na zgodovinski oder berlinske rock arene Waldbühne, ki je gostila nekatere največje rock koncerte v mednarodnem merilu. Na tem odru je nastopila leta 1988, tokrat pa napoveduje poseben simfonični rock spektakel za praznovanje kariere, polne dosežkov.

Nannini bo v Berlinu nastopila po tem, ko je v letih 2024 in 2025 razprodala več kot 30 koncertov po Italiji, Nemčiji in Švici. Koncert bo ponudil retrospektivo njenih največjih uspešnic, hkrati pa bo pomenil začetek ponovnega sodelovanja z založbo Universal Music.

Pevka iz Toskane je kariero začela v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja v Milanu kot vokalistka skupine Flora, Fauna e Cemento. Kmalu zatem se je osamosvojila in postala prva italijanska glasbenica, ki je osvojila evropsko rock občinstvo.

V petih desetletjih je nanizala uspešnice, kot so America, Fotoromanza, Bello e impossibile in Meravigliosa Creatura. Legendarna je tudi pesem Un'estate italiana, ki jo je zapela za svetovno nogometno prvenstvo leta 1990.