Gianna Nannini ob 50-letnici prvenca na glasbeno turnejo

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, se bo Gianna Nannini s svojo energijo vrnila na zgodovinski oder berlinske rock arene Waldbühne, ki je gostila nekatere največje rock koncerte v mednarodnem merilu. Na tem odru je nastopila leta 1988, tokrat pa napoveduje poseben simfonični rock spektakel za praznovanje kariere, polne dosežkov.
Nannini bo v Berlinu nastopila po tem, ko je v letih 2024 in 2025 razprodala več kot 30 koncertov po Italiji, Nemčiji in Švici. Koncert bo ponudil retrospektivo njenih največjih uspešnic, hkrati pa bo pomenil začetek ponovnega sodelovanja z založbo Universal Music.
Pevka iz Toskane je kariero začela v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja v Milanu kot vokalistka skupine Flora, Fauna e Cemento. Kmalu zatem se je osamosvojila in postala prva italijanska glasbenica, ki je osvojila evropsko rock občinstvo.
V petih desetletjih je nanizala uspešnice, kot so America, Fotoromanza, Bello e impossibile in Meravigliosa Creatura. Legendarna je tudi pesem Un'estate italiana, ki jo je zapela za svetovno nogometno prvenstvo leta 1990.
Flora, Fauna e Cemento je bila italijanska progresivna rock skupina, ki je delovala v zgodnjih 70. letih. Gianna Nannini je v njej začela svojo kariero kot vokalistka. Skupina je bila znana po eksperimentalnem zvoku in je predstavljala pomemben del italijanske glasbene scene tistega časa, čeprav je bila kratkotrajna. Njeno sodelovanje z Nannini je bilo odskočna deska za njeno kasnejšo samostojno kariero.
"Un'estate italiana" (Poletje v Italiji) je uradna pesem Svetovnega prvenstva v nogometu leta 1990, ki je potekalo v Italiji. Besedilo sta napisala Giorgio Moroder in Tommaso Labranca, glasbo pa je ustvaril Giorgio Moroder. Pesem, ki jo je izvedla Gianna Nannini skupaj z Edoardom Bennatom, je postala izjemno priljubljena in je še danes močno povezana s tem nogometnim dogodkom ter italijansko kulturo.
Waldbühne je eden najlepših in najstarejših amfiteatrov v Evropi, ki se nahaja v Berlinu. Zgrajen je bil leta 1936 za Olimpijske igre. Zaradi svoje edinstvene akustike in arhitekturne zasnove je postal ikonično prizorišče za koncerte, ki gosti številne mednarodno priznane glasbenike iz različnih žanrov, od klasične glasbe do rocka in popa. Njegova zgodovina priča o bogati kulturni ponudbi Berlina.
