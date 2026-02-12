Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Gianna Nannini ob 50-letnici prvenca na glasbeno turnejo

Berlin, 12. 02. 2026 15.04 pred 3 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Gianna Nannini

Italijanska pevka Gianna Nannini je ob 50-letnici izida prvenca, ki ga je poimenovala preprosto Gianna Nannini, z njim pa se je uveljavila kot tipična evropska rockerica, pripravila dvoletno turnejo GiannaGold za praznovanje tega pomembnega mejnika. Začela jo bo 18. septembra s koncertom v Berlinu, kar bo sicer njen edini letošnji nastop v živo.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, se bo Gianna Nannini s svojo energijo vrnila na zgodovinski oder berlinske rock arene Waldbühne, ki je gostila nekatere največje rock koncerte v mednarodnem merilu. Na tem odru je nastopila leta 1988, tokrat pa napoveduje poseben simfonični rock spektakel za praznovanje kariere, polne dosežkov.

Gianna Nannini
Gianna Nannini
FOTO: Profimedia

Nannini bo v Berlinu nastopila po tem, ko je v letih 2024 in 2025 razprodala več kot 30 koncertov po Italiji, Nemčiji in Švici. Koncert bo ponudil retrospektivo njenih največjih uspešnic, hkrati pa bo pomenil začetek ponovnega sodelovanja z založbo Universal Music.

Pevka iz Toskane je kariero začela v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja v Milanu kot vokalistka skupine Flora, Fauna e Cemento. Kmalu zatem se je osamosvojila in postala prva italijanska glasbenica, ki je osvojila evropsko rock občinstvo.

V petih desetletjih je nanizala uspešnice, kot so America, Fotoromanza, Bello e impossibile in Meravigliosa Creatura. Legendarna je tudi pesem Un'estate italiana, ki jo je zapela za svetovno nogometno prvenstvo leta 1990.

Razlagalnik

Flora, Fauna e Cemento je bila italijanska progresivna rock skupina, ki je delovala v zgodnjih 70. letih. Gianna Nannini je v njej začela svojo kariero kot vokalistka. Skupina je bila znana po eksperimentalnem zvoku in je predstavljala pomemben del italijanske glasbene scene tistega časa, čeprav je bila kratkotrajna. Njeno sodelovanje z Nannini je bilo odskočna deska za njeno kasnejšo samostojno kariero.

"Un'estate italiana" (Poletje v Italiji) je uradna pesem Svetovnega prvenstva v nogometu leta 1990, ki je potekalo v Italiji. Besedilo sta napisala Giorgio Moroder in Tommaso Labranca, glasbo pa je ustvaril Giorgio Moroder. Pesem, ki jo je izvedla Gianna Nannini skupaj z Edoardom Bennatom, je postala izjemno priljubljena in je še danes močno povezana s tem nogometnim dogodkom ter italijansko kulturo.

Waldbühne je eden najlepših in najstarejših amfiteatrov v Evropi, ki se nahaja v Berlinu. Zgrajen je bil leta 1936 za Olimpijske igre. Zaradi svoje edinstvene akustike in arhitekturne zasnove je postal ikonično prizorišče za koncerte, ki gosti številne mednarodno priznane glasbenike iz različnih žanrov, od klasične glasbe do rocka in popa. Njegova zgodovina priča o bogati kulturni ponudbi Berlina.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Gianna Nannini pevka turneja koncert Berlin

Posnetek vaje razdvaja občinstvo: 'Nisem imela denarja za auto-tune'

Marko Vozelj svojo ženo še vedno rad zasipa s komplimenti: Noro lepa si

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
12. 02. 2026 21.28
men je vsec zato..ker je naravna:)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534