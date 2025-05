Gianni Rijavec: Med nami je vse manj zdrave kmečke pameti

Gianni Rijavec za praznik dela, ki ga obeležujemo 1. maja, predstavlja novo skladbo Rdeča roža, izjemno močan in čustven poklon sodobnemu človeku ter simboliki praznika. Pod besedilo in melodijo se podpisuje Rijavec, ki skozi aktualno sporočilo opozarja na izgubo 'zdrave kmečke pameti' in suženjstvo sodobne tehnologije. Vse bolj smo ujeti v svet družbenih omrežij, medijskih manipulacij in odtujenosti – a rdeča roža prinaša upanje, da iz trnja lahko znova zraste nekaj lepega.

"Rdeča roža, ki si jo zataknemo za 1. maj, pa ne roža, rdeč nagelj, ki diši in je poseben simbol za vse tiste, ki delamo, se trudimo, predvsem pa za zdravo kmečko pamet, namreč o tem govori pesem. Da je med nami vse manj zdrave kmečke pameti, da vedno bežimo iz ene točke na drugo, vse manj razmišljamo in potem naredimo kaj narobe. To velja za nas 'majhne' ljudi, še posebej pa apeliram, da morajo na zdravo kmečko pamet pomisliti tisti ljudje, ki imajo vajeti sveta v svojih rokah, saj se lahko zgodi, da pride do svetovnega spopada, tega pa si ne želimo," nam je o novi pesmi in njenem pomenu povedal Gianni Rijavec.

Gianni Rijavec FOTO: POP TV icon-expand

"Tudi sam uporabljam digitalno tehnologijo, ker jo moram, saj sem vpet v čas, ki ga živimo, res pa je, da je od nas odvisno, koliko posegamo po teh napravah in internetu. Uporabljajmo jo s pravilno dozo in za tisto, za kar jo res rabimo – za življenje in normalno delo, ne pa da nas to prevzame in na koncu ne razmišljam več jaz, ampak razmišlja tista napravica namesto mene. Tega se moramo paziti," meni pevec in glasbenik.

Česa pa nam po njegovem mnenju danes najbolj manjka? "Manjka nam tisto zdravo druženje. Ko se dobimo in gremo na kavo, smo, z mano vred, na telefonu, namesto da bi se pogovarjali in bi tisti telefon enkrat pustili ob strani in se normalno pogovarjali. Manjka nam zdravega pogovora brez mobilnih telefonov in to najbolj pogrešam," nam je zaupal Gianni.