Gianni Rijavec napolnil Tartinijev trg v Piranu: Bilo je izjemno

Na nabito polnem Tartinijevem trgu v Piranu je s svojim koncertom srca in duše obiskovalcev znova pobožal Gianni Rijavec . "Izjemno vzdušje je bilo, odlična publika in seveda izjemna lokacija," je po koncertu zaupal glasbenik, ki je svojim oboževalcem pričaral nepozaben, romantičen večer.

Slovenki pevec je nastopil skupaj z godalnim kvartetom, poskrbeli pa so za glasbeni pop-simfo stil. "Sam sem nastopil s klavirjem, ob meni pa so bili sami akademski glasbeniki, kot so Mihaela Peca, Urška Fon, Manica Slapšak, Peter Kaiser in spremljevalni pop ansambel, ki ga prav tako sestavljajo vrhunski glasbeniki Tajana Novak, Vojko Sfiligoj in Matjaž Švagelj," je zaupal pevec, ki je za zbrano občinstvo pripravil številne balade in svoje največje uspešnice.