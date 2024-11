Gianni Rijavec o novi pesmi: Medčloveški odnosi so skrhani

Pevec je prepričan, da tako kot z bliskovito hitrostjo napreduje tehnološki razvoj, prav tako z bliskovito hitrostjo nazadujejo medčloveški odnosi. "Kje so tisti dobri stari časi, ko smo se družili pod lipo od none in kakšno rekli, spili en kozarec vina in zapeli dve ali tri po domače. Ob takšnih druženjih so se rodile nove, dobre in predvsem zdrave ideje. Življenje je tako imelo smisel in kvaliteto," je povedal in pozval vse, da se za trenutek odklopimo od računalnikov, telefonov, zapustimo družbena omrežja in pridemo pod lipo od none.