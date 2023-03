Gianni Rijavec z novim glasbenim stilom in v posebni koncertni obleki

Gianni Rijavec je glasbenik, ki s svojimi romantičnimi baladami razveseljuje številne oboževalce, redno pa koncentrira tudi v tujini. Po nedavni turneji solističnih koncertov po Argentini se mu je porodila ideja o pop-simfo koncertu s klavirjem in godalnim kvartetom ter spremljevalnim pop ansamblom. Odločil se je, da se loti novega glasbenega projekta, ki ga bo pospremil tudi s posebno koncertno obleko, posvečeno spominu na svoje prednike, ki mu jo je izdelala žena Patricija.

Gianni Rijavec se je nedavno vrnil iz turneje po Argentini, kjer je s solističnimi koncerti s klavirjem navduševal tam živeče Slovence in argentinsko publiko. Prav na turneji pa se je glasbeniku porodila ideja o novem glasbenem stilu in pop-simfo koncertnih s klavirjem in godalnim kvartetom ter spremljevalnim pop ansamblom. "Odločil sem se, da bom ob spremljavi omenjenih glasbenih skupin izvajal svoje najlepše balade. Imam bogat repertoar, skladbe pa v novi preobleki zaživijo v novih dimenzijah," je o odločitvi za spremembo glasbenega sloga povedal pevec.

icon-expand Gianni Rijavec se je odločil posvetiti novemu glasbenemu stilu. FOTO: Arhiv izvajalca

Glasbenik je takoj po prihodu domov začel delati na novih pesmih in tako predstavlja pesem Tvoj poljub, ki je nastala v prej omenjenem stilu. "Nove pesmi so še bolj prepojene z romantiko in nabite s čustvi. Takšna je tudi skladba Tvoj poljub, za katero smo posneli tudi videospot," je povedal.

icon-expand Posebna črna koncertna obleka, ki mu jo je izdelala žena Patricija. FOTO: Arhiv izvajalca

Z novim glasbenim projektom, s katerim se odmika od svojega dosedanjega ustvarjalnega sloga, glasbenik poskuša pop glasbo postaviti na tirnice klasične simfonične glasbe. "Številne pesmi na ta način zaživijo, obenem pa s tem poudarjam tudi ljubezen kot največjo življenjsko vrednoto," je še povedal.

icon-expand Glasbenik je predstavil novo pesem z naslovom Tvoj poljub. FOTO: Arhiv izvajalca