Gibonni letos poleti izdaja nov album

Pred enim letom se je ‘Gibo’ zaprl v studio in začele so nastajati nove pesmi. Skupaj je nastalo pet novih skladb, ki bodo še to poletje izšle na EP-ju, še prej pa nam je priljubljeni avtor in pevec, ki je vedno dobro sprejet na največjih slovenskih odrih, postregel s singlom Kiša (Z’naab), ki spaja Dalmacijo in Afriko, sporočilo pesmi pa gre nekako tako: željni smo zabave, brezskrbnega druženja in koncertov, nekako tako kot pušava čaka dež.