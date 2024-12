Gibonni prišel na koncert v Dobrepolje, a ni zapel

V soboto je Dobrepolje - dobre volje fest tresla Siddharta. "Ljudje so v teh zadnjih dneh, če se izrazim športno, v ciljni ravnini. Dajo čisto vse od sebe, ker vedo, da bo januarja čas za bolj intenziven počitek. To izkoristimo tudi mi na odru, ker dobimo ljudi v najboljši pripravljenosti in upam, da je na koncu čim več ljudi nasmejanih in dobre volje," je o vzdušju na koncertu povedal Tomi Meglič. "Kadar pojem, ne delam, ampak uživam in delim svoj glas in energijo med ljudi. Zame to ni delo, ampak mi je v užitek spravljati ljudi v dobro voljo," pa se je strinjala tudi pevka Maja Založnik.