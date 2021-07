Pet let je že minilo, odkar je priljubljeni hrvaški glasbenik Gibonni ustvaril svoj zadnji album Familija z legendarnim Oliverjem Dragojevićem. Med koronakrizo je imel čas za razmislek, tudi o pokoju in nakupu kakšne "konobe". Čudne čase pa je izkoristil tudi za ustvarjanje glasbe in za nov album, na katerem je Dalmacijo povezal z Afriko.

