Gibonni v Ljubljani poskrbel za predbožični žur

Zlatan Stipišić – Gibonni je v soboto stopil na oder v razprodani Cvetličarni, kjer je obiskovalcem podaril predbožično glasbeno darilo. S svojo edinstveno mediteransko in intimno liriko je pričaral odlično vzdušje ter ogrel številna srca in grla svojih oboževalcev. Utrinke s koncerta si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Hrvaški zvezdnik je v svoj glasbeni repertoar uvrstil številne uspešnice, kot so Mirakul, Libar, Tempera, Dvije duše, Žedam in mnoge druge. Občinstvo je z njimi popeljal čez svoja glasbena obdobja in poskrbel, da so oboževalci domov odšli več kot zadovoljni.