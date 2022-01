Glasba animiranega filma Encanto s prvega mesta Billboardove lestvice izrinila Adele

Filmska glasba se le redko znajde na vrhu Billboardove lestvice, ko pa se, gre za neverjetne uspešnice, ki ostanejo v ušesih še dolgo časa. Tak uspeh je doživel album z glasbo iz animiranega filma Encanto, ki je z vrha lestvice najboljših 200 albumov izpodrinil Adele. Pevka je tam kraljevala zadnjih šest tednov, od izida albuma 30.

Disneyjev animirani film Encanto spremljajo pesmi, ki jih je napisal Lin-Manuel Miranda, album s to filmsko glasbo pa je kar poletel na vrh Billboardove lestvice najboljših 200 in prvo mesto prevzel Adele. S tem albumom je Disneyjeva animirana uspešnica po dveh letih znova na vrhu najbolj poslušanih. Nazadnje je bila to glasba iz animiranega filma Ledeno kraljestvo II.

icon-expand Encanto FOTO: Youtube

Oboževelci se kar ne naveličajo pesmi, ki jih je za Encanto napisal Lin-Manuel Miranda. Film je premiero v kinematografih doživel 24. novembra, pozneje pa je postal dostopen tudi na Disneyjevi platformi. Njegove pesmi so občinstvo tako navdušile, da je ponovil glasbeni uspeh svojih predhodnikov pod okriljem Disneyja, Ledenega kraljestva in njegovega nadaljevanja, ki se je prav tako znašlo na vrhu omenjene glasbene lestvice.

Najbolj poslušani pesmi sta trenutno We Don't Talk About Bruno in Surface Pressure, kažejo podatki Billboarda, Encanto pa je šele šesti animirani film, katerega glasba je doživela tak uspeh, odkar je začel Billboard upoštevati tudi glasbo iz tovrstnih filmov. Preostali glasbeni albumi animiranih filmov ali serij, ki so se prav tako povzpeli na vrh te lestvice, vsebujejo glasbo iz filmov Levji kralj iz leta 1994, Pokahontas iz leta 1995, Ledeno kraljestvo iz leta 2014, Ledeno kraljestvo II in glasba iz serije Radovedni George iz leta 2006.