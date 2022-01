Glasba Davida Bowieja prodana založbi Warner Chappell Music

Glasbena založba je s pogodbo pridobila na stotine glasbenikovih skladb, ki jih je ustvaril v šest desetletij trajajoči karieri, med katerimi so tudi uspešnice, kot so Space Oddity, Changes, Life on Mars? in Heroes.

Pri založbi Warner Chappell Music so zapisali, da so zelo ponosni, da so bili izbrani za skrbnika enega najbolj prelomnih in najvplivnejših katalogov v zgodovini glasbe. "Ne gre le za izjemne pesmi, ampak za glasbene mejnike, ki so za vedno spremenili smer moderne glasbe," so poudarili.