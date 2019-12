Kakšno je bilo glasbeno leto 2019?

V iztekajočem se letu se je veliko dogajalo na glasbenem področju tako doma kot tudi na tujem. Preberite si naš pregled pomembnejših dogodkov v svetu glasbe, vidnejših koncertov pri nas in sosedih, ter preverite izbor tujih in domačih albumov. Svoje favorite pa nam lahko zapišete v komentarjih.

Janez Bončina Benč je 70 let obeležil s koncertom v Cvetličarni. FOTO: Miro Majcen

Že takoj na začetku leta je "stari rocker, ki mu delo ne diši", kot se je nekoč sam poimenovalJanez Bončina Benč, obeležil 70-letnico v ljubljanski Cvetličarni, kamor je v goste povabil tudi Neco Falk in Akija Rahimovskega, ter zapel večino svojih najbolj poznanih uspešnic. Februarja nas je prvič obiskal tudi mladi in talentiraniTom Odell, ki je nekakšen Jerry Lee Lewis, Elton John ali pač Nick Cave za generacije milenijcev in nas s koncertom v ljubljanski Cvetličarni prepričal, da upanje za rock'n'roll pri mladih generacijah še obstaja.

Mladi Tom Odell je navdušil v ljubljanski Cvetličarni. FOTO: Miro Majcen

Isti mesec je v Cankarjevem domu legendarna Tereza Kesovijaz razprodanim koncertom v Cankarjevem domu predstavila najlepše, kot je mogoče, saj je praznovala svoja visoka jubileja: 60 let briljantne glasbene poti in njen osebni praznik, 80. rojstni dan.

Tereza Kesovija je v Cankarjevem domu obeležila 60 let kariere in 80. rojstni dan. FOTO: Miro Majcen

Konec februarja je Neneh Cherry, "tista raperska punk babica z dušo v soulu", po slabih sedmih letih spet obiskala Slovenijo. Zaslovela je pred 30 leti z albumom Raw Like Sushi, lani pa izdala peto ploščoBroken Politics, ki jo je s svojo zanimivo zasedbo predstavila na tokratnem koncertu v Ljubljani. Marca je Andrej Šifrer še koncertno obeležil lansko 40-letnico albuma Moj žulj,kajpak v razprodanem Cankarjevem domu. Letos je izšel še album 40 let: Moj žulj s priredbami njegovih pesmi slovenskih rockerjev. Na odru so se mu pridružili Matevž Šalehar Hamo, Domen Don Holc (Koala Voice), Tina Marinšek, pa tudi Siddharta, Manouche, Dennis Seaton iz britansko-jamajške zasedbe Musical Youth ter Dave Cooke in Bill Thorpe, s katerima je naredil prve posnetke leta 1977.

Andrej Šifrer je izvedel razprodani koncertni spektakel 40 let: Moj žulj v Cankarjevem domu. FOTO: Miro Majcen

Na prvi april je v naše kraje prišla metalcore zasedba Bullet For My Valentine iz Walesa, ki je po precej odlašanja in napovedovanja vendarle obiskala Slovenijo in v neverjetnem koncertnem "šusu" nastopila na razprodanem koncertu pred ekstatičnim občinstvom napolnjene dvorane Kina Šiške. Aprila jeZoran Predin obeležil 40 let glasbene kariere, v kateri je izdal kar 39 albumov, bil je ustanovni član legendarne skupine Lačni Franz in si nato zgradil še svojo, samostojno kariero. Predin je lahko ponosen na ogromno stvari, od zdaj naprej pa tudi na razprodani koncert v Cankarjevem domu. Aprila je zasedba Cypress Hill postala prva latino rap skupina na Pločniku slave, kultna domača zasedba Borghesia pa je Orto fest zavzela v okviru promocije zadnjega albuma Proti kapitulaciji. Tega je predstavila v celoti, drugi del pa posvetila svojim koreninam z nekaj najbolj znanimi pesmimi iz svojega kataloga.

Lenny Kravitz je na noge dvignil dvorano Stožice. FOTO: Miro Majcen

Konec istega meseca je ameriški rocker Lenny Kravitz drugič obiskal Slovenijo, tokrat ljubljanske Stožice. Delil je pozitivne vibracije, s svojim iskrenim in srčnim rockom pa mesec dni pred svojim 55. rojstnim dnem na koncert privabil okoli devet tisoč ljudi. Postregel je z debelima dvema urama svojih največjih hitrov in poskrbel za enega od koncertov leta. 1. maja je je za antologijski nastop poskrbela Madonna, ki je še pred evrovizijskim nastopom v Tel Avivu poskrbela za vizualno poslastico, saj je na podelitvi nagrad Billboard v Las Vegasu zapela v duetu s kolumbijskim pevcem Malumo. Pesem Medellín sta izvedla ob pomoči njenih številnih hologramov, sicer pa je bila letos kraljica popa tudi najbolj "googlana" glasbenica, sredi maja pa je nastopila v Eurosongu, za kar naj bi dobila milijon dolarjev oz. slabih 900 tisoč evrov. Njen nastop je bil precej "razglašen", saj je konkretno "fušala", četudi je simbolično pozvala k izraelsko-palestinskemu miru.

Laibach so maja v Cankarjevem domu predstavili album The Sound of Music. FOTO: Miro Majcen

Istega meseca je mlada kantavtorica Manca Berlec izdala svoj prvenec Gola, ki ga je uspešno predstavila v živo na koncertu. Glasbenico smo prvič spoznali pred petimi leti, ko je v oddaji Slovenija ima talent zlati gumb zanjo stisnil Branko Čakarmiš. Sredi maja je Laibach, domači fenomen svetovnih razsežnosti, v velikem slogu v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma predstavil svoj album The Sound of Music.Občestvo je uvodoma, kot je že v navadi, z izjemnim govorom nagovoril prečastiti Peter Mlakar, Laibach pa so se retorično spraševali, "kako rešiti težavo, kot je Koreja?".

Benjamin Clementine je drugič obiskal Kino Šiška. FOTO: Miro Majcen

Nekaj dni pozneje je unikatni poet Benjamin Clementine v Kinu Šiška spesnil vižo "Hvala, Ljubljana", ob svojem drugem gostovanju na naših tleh pa potrdil, kako velik umetnik je. Tokrat je nastopil s pariškim godalnim kvintetom, ki je še dodatno ozaljšal njegove milo zveneče viže. Maja se je na oder vrnil priljubljeni pevec Sebastian in navdušil oboževalke, na začetku jeseni pa so se spet združila dekleta iz zasedbe Bepop in uprizorila vrsto uspešnih nastopov na različnih koncih Slovenije. Konec maja je bila prava "invazija" Nemcev na Ljubljano, in sicer na koncert Die Ärzte, saj se je v Ljubljani prvič oglasil "najboljši bend na svetu", kar si je prislužil v 37 letih obstoja. Na mesece vnaprej razprodanem koncertu je bila namreč praktično 95-odstotna nemška udeležba.

Wu-Tang Clan na Sea Star Festivalu v Umagu. FOTO: Miro Majcen

Konec maja so britanski oboževalci le dočakali vrnitev Spice Girls, ki pa jo je na britanski turneji zaznamovalo katastrofalno ozvočenje in ostale organzacijske težave. Prav tako je zadnje dni maja na hrvaškem festivalu Sea Star v Umagu nastopil kultni newyorški hip-hop kolektiv Wu-Tang Clan, ki je v raperskem poskakovanju združil tako Hrvate kot Slovence. Zadnje dni maja so v Ljubljani peto leto zapored podelili glasbene nagrade zlata piščal. Skladba leta 2018 je postalaMedrevesa Siddharte, ki je postala tudi izvajalec leta, hkrati pa je za album Nomadi prejela laskavi naziv album leta.

Sting se je vrnil v Stožice. FOTO: Miro Majcen

4. junija je Ljubljano spet obiskal Sting in priznal, da je "lepo spet biti tukaj". 67-letni Gordon Sumner ima za seboj skoraj petdesetletno kariero, ki jo pričel že v sedemdesetih z zasedbo The Police, tokrat pa nas je obiskal z novo turnejo My Songs. Predstavil je svoje največje uspešnice v novi preobleki in navdušil zbrano občinstvo v prijetno polnih Stožicah.

Tom Jones je premierno prepeval v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Sredi maja je naše kraje prvič obiskal "šarmer iz Walesa", 79-letni Tom Jones, ter kljub letom obljubil, da se bo vrnil. Z zanimivim repertoarjem je pokazal razpon in spoštovanje do glasbene zgodovine, saj je prepričal tako glasbene poznavalce kot tiste, ki poznajo zgolj nekaj njegovih največjih uspešnic. Maja se je v ljubjani ustavil tudi Steve Aoki, dvakratni Guinnessov rekorder, zvezdnik svetovnega formata in večkrat nagrajeni "tortamojster" ter eno najbolj razvpitih popkulturnih imen desetletja. Konec junija smo obeležili 10. obletnico smrti kralja popa Michaela Jacksona, ki je odšel pri svojih petdesetih letih zaradi odpovedi srca, kar je bila posledica prevelikega odmerka zdravil. Za vedno se je v zgodovino glasbe zapisal z uspešnicami kot so Thriller, Beat it, Billie Jean, Smooth Criminal, Bad, Black or White in drugimi.

The Cure so bili prvič na Hrvaškem in hkrati osrednje ime 14. INmusic festivala v Zagrebu. FOTO: Miro Majcen

14. izdajo INmusic festivala v Zagrebu je na peklensko vroč prvi festivalski dan odprla slovenska alter rock zasedba Infected, nato so se zvrstili Kurt Vile, The Hives, Skindred, Johnny Marr, Foals, za samo češnjo na torti prvega dne pa je nastopila še Siddharta. Navdušila so še velika imena kot so The Cure, Garbage, SuedeinLP. Zadnji junijski konec tedna je bil na Ljubljanskem gradu rezerviran za nov mednarodni blues festival Bluesland. Prvi dan so nastopili Bad Notion, Manu Lanvin, Mike SponzainAna Popovic, festival pa sta zaključila izvrstna kitarista Kirk FletcherinEric Gales, nastopili pa so še Shuffle Truffle in Rosedale.

Ed Sheeran je v Celovcu pel pred 66 tisoč ljudmi, proglasili pa so ga tudi za glasbenika desetletja. FOTO: Miro Majcen

28. junija je v nam bližnjem Celovcu nastopil Ed Sheeran, ki ga je na dveh razprodanih koncertih poslušalo 66 tisoč ljudi, z nastopoma pa je pokazal, zakaj je številka ena moškega popa. Sheerana so konec leta proglasili za glasbenika desetletja, obenem pa se je s skoraj 200 milijoni premoženja zavihtel na prvo mesto lestvice najpremožnejših britanskih glasbenikov, starih do 30 let. Konec junija je 25-letni raper Stormzy kot prvi britanski temnopolti samostojni glasbenik nastopil kot vodilni nastopajoči na festivalu Glastonbury. Nosil je neprebojni jopič z narisano britansko zastavo, s katerim je izrazil nasprotovanje napadom z noži v Londonu. 29. junija nas je vnovič obiskal legendarni kitarist Mark Knopfler, ki je dejal, da ga vsi ljudje sprašujejo, kdaj se bo upokojil, a jim sam odgovarja, da "le zakaj, če tako rad igra". Zaigral je vsem dobro poznane viže, številne navdušil, po dobrih šestih letih pa tako vnovič napolnil ljubljanske Stožice. 12. avgusta je glasbenik sicer dopolnil 70 let.

Elton John na zadnjem koncertu v Avstriji. FOTO: Miro Majcen

Tudi 72-letni glasbeni genij Elton Johnje že od lanskega septembra na poslovilni turnejiFarewell Yellow Brick Road, ki jo je pričel lani v ZDA. V avstrijskem Gradcu je 3. julija v več kot dveh urah in pol pokazal, zakaj je eden največjih glasbenih izvajalcev vseh časov. Julija je Marcus Miller že četrtič navdušil slovensko občinstvo. Basist, ki se v svoji 30-letni karieri ponaša s kar dvema grammyjema, je tokrat nastopil v okviru Ljubljana Festivala. Mladi ameriški rockerji Greta Van Fleetso 9. julija na svojem prvem koncertu v Avstriji razprodali nastop na novem prizorišču METAStadt na Dunaju. V zgodovino in prihodnost rocka so popeljali skoraj šest tisoč navdušencev, med katerimi je bilo tudi veliko Slovencev. Drugi teden julija je kot ponavadi rezerviran tudi za festival Pivo in cvetje v Laškem. Nastopili so ameriški rockerji Rival Sons, popularna zasedba Tabu in prekaljeni Magnifico, svingovsko navdahnjena Alice Francis in tudi Oto Pestner ter Omar Naber.

Skunk Anansie so "zagrešili" enega od koncertov leta. FOTO: Miro Majcen

Konec julija je legendarna pesemBohemian Rhapsody zasedbe Queen iz leta 1975 je postala prva pesem pred letom 1990, ki je na YouTubu presegla milijardo ogledov. To so obeležili tudi tako, da so ponudili novo različico originalnega videospota v visoki ločljivosti. Prav tako je zadnje dni julija vrhunsko rock ekstazo ponudila zasedba Skunk Anansie v Kinu Šiška. Ta ni bila prvič v Sloveniji, a kdor jih je v živo videl prvič, si bo zagotovo zapomnil in brez slabe vestil lahko dejal, da je videl enega najboljših koncertov v svojem življenju. Z izjemnim nastopom so naredili prerez četrtstoletne kariere in brez dvoma "zagrešili" enega od koncertov leta. Zadnji dnevi julija niso bili za najbolj ugodni za Katy Perry, saj je sodišče v Los Angelesu odločilo, da je njena pesem Dark Horse iz leta 2013 plagiat, ker je preveč podobna pesmi Joyful Noise raperja Marcusa Graya iz leta 2009, ki nastopa kot Flame.

Hamo & Tribute 2 Love so trikrat razprodali CSK v Trnovem. FOTO: Miro Majcen

Poletje ni bilo prijazno do 58-letnega srbskega alter glasbenika Dušana Kojića Koje, poznanega po zasedbah Šarlo Akrobata in Disciplina kičme (Disciplin A Kitschme), saj ga je v Veliki Britaniji, kjer je obiskal svojo sestro, zadela možganska kap. Na hitro so ga hospitalizirali in dali v umetno komo. Na vsakoletni metalski veselici Metal Days so se konec julija v Tolminu letos zvrstili Dimmu Borgir, Arch Enemy, Dream Theater, Tarja, Soilwork, Neurosis, Rotting Christ, Hypocrisy, God is an Astronaut, Korpiklaani, Fintroll in številni drugi. V začetku avgusta pa so v idiličnem okolju Tolmina doneli punk ritmi. Na devetem (razprodanem) festivalu Punk rock holiday so bili zvezde festivala kalifornijski punk rockerji NOFX, nastopili pa so še Pennywise, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sick of it All, Ignite, Less Than Jake, Good Riddance in drugi. Nina Pušlar je izdala šesti album Nina, veliki samostojni koncert pa je imela 6. septembra v ljubljanskih Križankah, ko je bil poseben gost tudi Jan Plestenjak. V začetku septembra je odšel Stane Mancini, pevec, ki je leta 1962 zmagal na čisto prvi Slovenski popevki. Njegove najbolj znane pesmi so Mandolina, Non capito, Le z menoj, Lastovkein Kako sva si različna,ki jo je prepeval ob Marjani Deržaj. Disko diva Gloria Gaynor, poznana po mega uspešniciI Will Survive, je dopolnila 70 let, sredi septembra pa je odšel tudi 75-letni pevec glasbene skupine The Cars, Ric Ocasek.

The Chemical Brothers v zagrebškem Domu sportova. FOTO: Miro Majcen

Potem, ko si je superzvezdniška K-pop zasedba BTS avgusta vzela odmor od nastopanja, so se člani zasedbe po enem mesecu že vrnili na velike odre. Septembra je Kino Šiška10-letnico obeležil z brezplačnim koncertom, na katerem so nastopili Laibach, Matter, Klemen Klemen ter Zala in Gašper, rockerski "šef" Bruce Springsteen, poimenovan The Boss, pa je upihnil 70 svečk. 1. oktober je bil datum, ko je zasedba Hamo & Tribute 2 Love izdala odličen nov album 4K in kar tri večere razprodala CSK v Trnovem. Rdeča nit albuma je kot vedno seveda "lubezen", tokrat pa se ukvarja tudi z ljubeznijo do okolja in naše matere Narave.

Patti Smith v Trstu. FOTO: Miro Majcen

12. oktobra je manchestrski elektronski duo The Chemical Brothers, ki ga tvorita Tim Rowlands in Ed Simmons, nastopil v zagrebškem Domu sportova, letos pa sta obeležila tri desetletja delovanja. Koroški kantavtorAdi Smolar je obeležil svojo 60-letnico v Cvetličarni, pri nas so prvič nastopili ameriški rockerji Alien Ant Farm ter P.O.D. in nam ponudili nekaj nostalgije po 90. letih, kot kasneje tudi nemška techno zasedba Scooter, ki je konec novembra premierno nastopila v Sloveniji, z njimi pa so norele ljubljanske Stožice. Dvakrat razprodani koncert pa je v Trstu imela tudi "botra punka" Patti Smith, ki je Slovence še posebej navdušila drugi večer, ko je recitirala pesmi Srečka Kosovela. Decembra so nas prestrašili in krepko z umetno krvjo poškropili ameriški grozljivi rockerji GWAR, vsakoletni Ritem mladosti je letos v Stožicah postregel z osmimi legendami slovenske glasbe, od Modrijanov, Klemna Klemna, Pera Lovšina, pa do Neishe, Jana Plestenjaka, Perpetuum Jazzile, TabujevcevinBig Foot Mame.

New Power Generation v Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen

Za sam konec leta smo lahko uživali še v (zagotovo) enem boljših koncertov leta, in sicer zasedbe New Power Generation, originalne skupine Princea, ki je zavzela Kino Šiška. Pankrti so nastopili v čast 25-letnice ljubljanskega kluba Orto bar, po nekaj letih se je spet na odre vrnila skupina Niet, ki je imela vrsto uspešnih koncertov po različnih koncih Slovenije, Magnifico je na tradicionalnem božičnem koncertu že tretje leto zapored napolnil ljubljanske Stožice, posebna gosta pa sta bila Oto Pestner in trio Sestre. Jan Plestenjak pa je uspešno leto zaključil z dvema gala koncertnima večeroma v Cankarjevem domu. Na odru se mu je pridružila vokalna skupina Kvatropirci, med obiskovalci enega od dveh koncertov, pa je bil tudi predsednik vlade Slovenije Marjan Šarec z družino. Jan bo za piko na i dodal še nastop 27. decembra z županovim koncertom na Glavnem trgu v Kranju.

Pankrti so počastili 25-letnico Orto bara. FOTO: Miro Majcen