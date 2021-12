Glasba v letu 2021

Za nami je še eno koronsko leto, ko praktično ni bilo koncertov, vsaj večjih ne, četudi je nekaj časa kazalo, da se bodo zadeve izšle, so tekom leta večino velikih dogodkov prestavili na leto 2022. Zato pa je bilo toliko bogatejše leto za nove izdaje, tako doma kot na tujem.

icon-expand Anže Langus Petrović - Dagi je izdal prvenec Mamin sin. FOTO: Miro Majcen

Kaj se je dogajalo na domači sceni? Že kmalu po začetku novega leta nam je prvenstveno basist, poznan po številnih znanih spremljevalnih zasedbah, zdaj tudi kitarist in pisec pesmi, Anže Langus Petrović - Dagi, postregel s samostojnim prvencem Mamin sin, na njem pa je zapel tudi z Moniko Avsenik, Janom Plestenjakom, Luko Seškom in Žanom Serčičem. Primorski glasbenik Jure Lesar je približno tri leta po samostojnem prvencu Zemljin sin izdal novo ploščo Je kaj novega. Kot nam je povedal, je pomembno to, da ohraniš to, da se veseliš trenutka, ki prihaja. "Pri meni osebno najbolj zazvenijo pesmi, ki so resnične, se dotaknejo življenja in so za zmeraj," je dejal. Arne Međedović, na kratko Arne, spada v mlado gardo raperjev, kjer mu družbo delajo Vazz, Žena in še kdo. Spomladi je s kolegom Taom obelodanil prvo uradno EP izdajo Zorni kot. 14. marec pa bil izid prvenca TRANS enigmatične ljubljanske zasedbe Smrt boga in otrok (SBO). Poleg kultne pesmi in videospota Tipi so pičke, so nam zdaj na albumu postregli z skladbami kot so Ljubljana je Berlin, Psihonaut in Postaja F.

icon-expand Ditka ob 10-letnici glasbenega delovanja s svojo spremljevalno zasedbo v živo in akustično posnela album Ditka 10 Live & Unplugged. FOTO: Nika Hölcl Praper

Tadej Tratnik, bolje poznan kot Tadiman, je spomladi predstavil samostojni prvenec Soljahs of Love, pri katerem je poleg pevskega posla opravil tudi delo producenta in multiinstrumentalista. Na albumu je mogoče čutiti tudi vplive in vtise večkratnega bivanja na Jamajki, kjer je sodeloval in se družil s tamkajšnjimi umetniki, poznamo pa ga tudi kot frontmana najbolj prepoznavne domače reggae zasedbe Siti hlapci. Aprila je kantavtorica Ditka ob 10-letnici glasbenega delovanja s svojo spremljevalno zasedbo v živo in akustično posnela dvanajst pesmi, ki so jo v preteklih letih najbolj zaznamovale. Uglasbeno poezijo Ferija Lainščka in Toneta Pavčka ter avtorsko glasbo v angleškem jeziku sta na albumu Ditka 10 Live & Unplugged osnovala z Gorazdom Čepinom. Spomladi smo lahko prisluhnili tudi albumu Reforma (A Tribute to Laibach). Na njem je metal zasedba Noctiferia z osmimi priredbami pesmi Laibacha z veliko mero spoštovanja in pretanjenosti izvirni material popeljala na povsem nov nivo.

Raper Doša je po enajstih letih (ne)pričakovano obelodanil drugi samostojni album IRU: tok misli, na katerem je zbral aktualni viži Odprto pismo predsedniku RS in Razglednice, na albumu pa najdemo tudi znane pesmi Ego manjak, Ne delam na pol in Neki dou, izid albuma je kronal s hibridnim koncertom v Kinu Šiška. Rockerji Big Foot Mama so v pričakovanju 30-letnice v Stožicah, ki so jo prestavili v leto 2022, izdali akustični album Akustika, na katerem so zbrali predrugačene uspešnice v nekoliko blažji obliki, kot smo jih bili vajeni do zdaj, kar pa ne pomeni, da niso poslastica za privržence njihove glasbe. Plata, kot se imenuje četrti studijski album domače indie zasedbe Koala Voice, ponuja trinajst pesmi in neverjetno raznolik ter iskren odmerek najrazličnejših občutij in slogov četverice, ki nas je razveselila z zrelim in samozavestnim albumom. Junija so Hamo & Tribute 2 Love izdali Iz4kani skorlajv, ki skladbe z njihovega zadnjega studijskega albuma predstavlja v bolj intimnih različicah.

Štajerski raper Emkej je poleti izdal svoj prvi koncertni album Live @ Kino Šiška, za katerega bi bilo, kot izjavil, "škoda, da ne bi izšel", saj drži, da imajo domači raperji malo koncertnih plošč. Katalena je ob dvajsetletnici kariere predstavila deveti album Kužne pesmi, v preteklem letu pa imela dva unikatna koncerta s Slovenskim mladinskim orkestrom, proti koncu leta pa jo je bilo moč ujeti še v sklopu Druge godbe v Ljubljani. Septembra je Jernej Zoran izdal instrumentalni kitarski album What Happens If I Press This Button?, na katerem se ne boji tako rocka, bluesa kot tudi popa. Da je konstantno ustvarjalen, pa priča dejstvo, da je v zadnjem desetletju izdal kar pet albumov. Alter zasedba Lilith Cage, v kateri poje pevka Lili Žigo, za zvok pa je poskrbel "demolišnovec" Matjaž Pegam, ki se je vrnil na bobne, je na prvencu Shadows jeseni postregla z melanholično alter mešanico, ki deluje kot da je ušla naravnost iz 80. ali 90. let prejšnjega stoletja, analogne prvine pa so združili z elegantno dozo elektronike. Ta hkrati deluje zasanjano, celo nadnaravno, a vsekakor mično in zapeljivo.

Jan Plestenjak je ob izdaji petnajstega albuma V naju še verjamem najavil tudi veliki Valentinov koncert 12. februarja 2022, ko upa, da mu bo uspel podvig, da bo kljub razmeram in ukrepom nastop izvedel v ljubljanski dvorani Stožice, ki, ko vemo, od začetka pandemije še niso gostile koncerta. Novinci Joker Out so po petih letih vendarle našli primeren čas, da so izdali težko pričakovani prvenec Umazane misli, ko so konec oktobra izid albuma, ki so ga menda že v predprodaji prodali v rekordni nakladi, kronali tudi z dvema razprodanima koncertoma v ljubljanski Cvetličarni. Novembra je vsestranska umetnica Eva Pavli je v prenovljeni Cukrarni predstavila svoj mini album Sreči. EP s petimi skladbami je del istoimenskega projekta, katerega glavna tema je iskanje sreče. V njem je avtorica povezala glasbo, poezijo, slikarstvo, ples in film.

icon-expand Joker Out so izdali prvenec Umazane misli in dvakrat razprodali Cvetličarno. FOTO: Damjan Žibert

Zlatko je izdal aktualni album Svoboda, ki ima udarno naslovno pesem, ki je kritika aktualni vladi, sicer pa je album nekakšen dnevnik, kar se mu je dogajalo v zadnjem letu. Na kritike, da je delomrznež, je odgovoril, da je v petnajstletni karieri izdal dvanajst albumov, navdih za nov album pa je bilo med drugim tudi 48 ur, ki jih je preživel v priporu. Postojnska hard rock zasedbe Mary Rose je po dobrih tridesetih letih doživela izid prvenca Rocks Off na spodobnih nosilnih zvoka, na vinilni plošči in zgoščenki, na slednjo pa so dodali še tri neobjavljene skladbe. Raper Mirko Grozny je nov glasbeni celovečerec poimenoval Morilne veščine. Za produkcijo je poskrbel GhetHeat, za projekt je nastalo več kot trideset pesmi, od tega jih je posnel štiriindvajset, nato pa jih na koncu izbral dvanajst, ki so pristale na plošči. "Če bi bilo lahko biti mož beseda, potem to ne bi imelo nobene vrednosti. Če hočeš biti močan človek, moraš sprejemati udarce. Če ne sprejmeš udarcev, nisi močan človek. Pika," je prepričan Mirko.

Nenazadnje pa se je vrnila tudi Tinkara Kovač, ki je na plošči Neskončnost ponudila petnajst skladb, štiri nove, druge pa v novi preobleki. Posebni gost na albumu je tudi njen prijatelj, legendarni flavtist skupine Jethro Tull, Ian Anderson. DJ Zeds je ob dvajsetletnici predstavil avtorski projekt Sladica 20. Začetki Sladice segajo v leto 2000, ko je kot radijska oddaja Sladica RnB Soul, v skoraj dveh desetletjih pa se je zvrstilo 45 dogodkov, 12 mikstejpov, 100 različnih ustvarjalcev in okoli trideset tis obiskovalcev. Ob 20. obletnici Sladice je Zeds ustvaril avtorski projekt Sladica 20, ki je poslastica za ljubitelje R&B-ja in soula z vrsto prekaljenih domačih glasbenikov. Kaj smo lahko slišali na tujem? Na tujem je bilo precej zanimivih izidov, če so v vprašanju skupine. Že januarja so kanadski industrial prvaki Front Line Assembly izdali album Mechanical Soul. Za zasedbo, ki jo vodi Bill Leeb, je to že sedemnajsti album. Britanski post punk duo Sleaford Mods je ponudil album Spare Ribs, če bo vse po sreči, pa jih bomo lahko ujeli tudi na festivalu INmusic v Zagrebu prihodnje leto. Italijanska zasedba Maneskin je ponudila drugi album Teatro d'ira: Vol. 1, na katerem je tudi zmagovalna pesem letošnjega Eurosonga Zitti E Buoni. Britanska heavy metal zasedba Saxon je postregla s 23. albumom, sicer pa so na sceni nič manj kot 44 let. Indie rockerji Glasvegas so ponudili četrti album Godspeed in končno (tudi z naslovnico) priznali, da njihov pevec deluje kot reinkarnirani Joe Strummer, saj so skopirali izgled naslovnice London Calling zasedbe The Clash.

icon-expand Maneskin so zmagali na Eurosongu in izdali drugi album. FOTO: AP

The Offspring so ponudili deseti album Let the bad times roll, nemški Scooter pa dvajseto ploščo God save the rave, za mnoge eden boljših albumov leta je tisti zasedbe The War on Drugs z naslovom I don't live here anymore, filadelfijskih rockerjev nove generacije, druge so prepričali Britanci Idles s krepkim rock udarom na albumu Crawler. S tretjim albumom sta udarili rock zasedbi Royal Blood (Typhoons) in Wolf Alice (Blue Weekend), nove zadeve pa so ponudile tudi prekaljene zasedbe kot so industrial prvaki Ministry (petnajsti album Moral Hygene), Greta Van Fleet (The Battle at Garden's Gate), Foo Fighters (Medicine at Midnight), Teenage Fanclub (Endless Arcade), Kings of Leon so posneli osmi album When you see yourself, Evanescence obelodanili ploščo The Bitter Truth, alter rock zasedba Garbage s Shirley Manson na čelu pa je junija ponudila sedmo ploščo No Gods No Masters, prav toliko albumov so obeležili Maroon 5 (Jordi), Weezer so ponudili OK Human, Morcheeba pa Blackest Blue. Twenty One Pilots sta že pri šestem albumu Scaled and Icy, škotski synthpop prvaki Chvrches pa so s Screen Violence obrnili četrto cifro na svojem števcu plošč. OneRepublic, ki jih 11. maja 2022 pričakujemo v Stožicah, so ponudili peti album Human, Imagine Dragons pa prav tako petega Mercury – Act 1, medtem ko so valižanski alternativni rockerji Manic Street Preachers z The Ultra Vivid Lament že pri štirinajsti plošči. Coldplay so z Music of the Spheres oktobra ponudili deveti album, hkrati pa napovedali, da do njihov zadnji album izšel leta 2025.

The Killers so udarili s sedmim izdelkom Pressure Machine, The Darkness z Motorheart, duo The Black Keys pa z Delta Kream, Biffy Clyro pa ponudili album The Myth of the Happily Ever After, medtem pa so Limp Bizkit na noč čarovnic na šesti plošči Still Sucks ugotavljali, da so "še vedno zanič", kar morda ni daleč od resnice ... Da staro ni nujno slabo, pa so potrdili Duran Duran s petnajstim albumom Future Past, 5. novembra pa so po štiridesetih letih oboževalci dočakali nov album švedske pop zasedbe ABBA, ki je štiri desetletja po plošči The Visitors (1981), ponudila album Voyage. Med "težjimi" zvoki so se ljubitelji težjega rocka in metala lahko "naslajali" nad novimi albumi zasedb Cannibal Corpse (Violence Unimagined), Iron Maiden (Senjutsu), Gojira (Fortitude), Mastodon (Hushed and Grim), Black Label Society (Doom Crew Inc.), Dinosaur Jr. (Sweep It Into Space), Helloween, Darkthrone so ob 35. obletnici obstoja ponudili osemnajsti album Eternal Hails, At the Gates sedmo ploščo The Nightmare of Being, Metallica je ponudila The Metallica Blacklist, Cradle of Filth trinajsti album Existence Is Futile, progresivni rockerji Dream Theater pa petnajsto ploščo A View from the Top of the World. Precej novih zadev je ponudil rap in hip-hop, saj je izšlo nekaj posthumnih albumov, npr. Juice Wrld (Fighting Demons), Pop Smoke (Faith), DMX (Exodus), Nas je izdal kar dva albuma (King's Disease II in Magic), Onyx v katerem sta veterana Sticky Fingaz in Fredro Starr sta izdala Onyx 4 Life, avstralska raperka Iggy Azalea je ponudla tretjo ploščo The End of an Era, Tyler, the Creator šesti samostojni izdelek Call Me If You Get Lost, Snoop Dogg pa osemnajsti(!) album From tha Streets 2 tha Suites, nekdanji član G-Unit Lloyd Banks je obelodanil četrti solo album The Course of the Inevitable, prvega po letu 2010, Rick Ross pa enajsti izdelek Richer Than I Ever Been.

icon-expand Ponovno zbrana skupina Abba je po 40 letih izdala album Voyage. FOTO: Youtube

Seveda ne gre pozabiti grammyjevca Lil Nas X-a, ki je ponudil provokativni debi Montero, Migos četro ploščo Culture III, Young Thug drugi album Punk, Drake je svoje "odmijavkal" na Certified Lover Boy, Ye pa na albumu Donda konec avgusta postavil spomenik svoji pokojni mami in četudi je plošča posegla po prvih mestih ameriških lestvic to ne pomeni, da je kaj prida poslušljiva. Prej nasprotno. Med underground prispevki pa velja omeniti imena kot so Madlib (Sound Ancestors) ter DJ Muggsa, ki največ deluje s Cypress Hill, a je letos izdal albuma DJ Muggs the Black Goat (Dies Occidendum) in Rammellzee s Flee Lordom. Med ženskimi izvajalkami so tretji album ponudile Doja Cat (Planet Her), Laura Mvula (Pink Noise) in Zara Larsson (Poster Girl) in Lorde (Solar Power). Nove plošče so ponudile veteranke kot so Tori Amos (Ocean to Ocean, 16. album), Debbie Gibson (The Body Remembers), Jane Birkin (Oh! Pardon tu dormais...), prvi album po letu 2009 pa je posnela tudi Natalie Imbruglia (Firebird). Če se dve leti nazaj spomnite izvajalke Tones and I in njene pesmi Dance Monkey, je letos ponudila debi Welcome to the Madhouse, ekstravagantna Tune-Yards pa peti album Sketchy, aprila je Demi Lovato obelodanila ploščo Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, Billie Eilish pa je izstopila iz svoje ekstravagantne faze z drugim, zrelejšim albumom Happier Than Ever, Adele ni razočarala s četrtim albumom 30, Jazmine Sullivan je izdala Heaux Tales, Kelly Rowland (ex-Destiny's Child) pa album K. St. Vincent, ki naj bi jo 14. junija 2022 dočakali tudi v Kinu Šiška, pa je izdala ploščo Daddy's Home.

Lana Del Rey se je v preteklem letu potrudila s kar dvema albumoma Chemtrails over the Country Club in sedem mesecev po sedmem albumu še z Blue Banisters, ni pa nujno, da je kvantiteta tudi ekvivalent za kvaliteto. Halsey je izdala zanimiv četrti album If I Can't have love, I want power, ki sta ji ga sproducirala z oskarjem nagrajena Trent Reznor (Nine Inch Nails) in Atticus Ross. Alicia Keys pa je ponudila osmi album Keys. Taylor Swift je na novo izdala albuma Red in Fearless, britanska pevka Gabrielle (se je spomnite v pesmi Dreams iz 90-ih?) pa je marca izdala sedmi album Do it again, ekstravagantnejša polovica nekdanjega dua Moloko Róisín Murphy je ponudila peti album Crooked Machine, Lady Gaga pa je konec septembra s Tonyjem Bennettom izdala album Love for Sale. Med moškimi izvajalci je Shaun Ryder po osemnajstih letih izdal drugi solo album Visits from Future Technology, nazadnje je sicer z Black Grape izdal Pop Voodoo leta 2017. Tricky je po lanski plošči Fall to Pieces letos izdal petnajsti album Lonely Guest, legendarni kitarist Santana 26. album Blessings and Miracles, francoski glasbeni genij Yann Tiersen enajsto ploščo Kerber, Moby je izdal 19. album Reprise, na katerem je zbral orkestrske in akustične različice svojih uspešnic.

Med veterani so albume izdali Tom Jones (Surrounded by Time, že 41. album), francoski elektronski mojster Jean-Michel Jarre je izdal 21. ploščo Amazonia, šok rocker Alice Cooper album Detroit Stories, Sting je marca izdal Duets, Gary Numan pa 21. album Intruder, rocker Myles Kennedy je spomladi dočakal ploščo Ides of March, njegov starejši kolega Billy Gibbons (ZZ Top) pa tretji samostojni izdelek Hardware, Neil Young pa album Barn. Če vam elektronske "blodnje", ki jih je v januarski izdaji The Third Chimpanzee ponudila Martin Gore iz Depeche Mode, potem je morda bolj po volji album, ki ga je s Soulsavers ponudil pevec Dave Gahan, ki je konec leta izdal zanimiv album Imposter. Skrbniki zapuščine leta 2016 preminulega ameriškega glasbenika Princea so poleti izdali posthumni album Welcome 2 America, ki ga je glasbenik dokončal že leta 2010, a ga ni nikoli izdal.

icon-expand Šok rocker Alice Cooper je izdal album Detroit Stories. FOTO: Miro Majcen

Med mladimi silami je The Weeknd izdal The Highlights, Yungblud A Weird! AF Valentine's Day, Justin Bieber pa šesti album Justice, ne smemo pa pozabiti niti na peti album "=" Eda Sheerana, ki je dejal, da je to "njegov najboljši izdelek, ki ga je kdaj koli ustvaril, in da nikoli ni bil bolj ponosen na svoje delo". Damon Albarn (Blur, Gorillaz) je izdal samostojni izdelek The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, prekaljena Nick Cave in Warren Ellis sta predstavila svoj "masaker" v Carnage, Tom Morello pa je sodeloval z The Bloody Beetroots (The Catastrophists) ter izdal še samostojni album The Atlas Underground Fire, Rob Zombie pa s svojo zasedbo ploščo The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Za povrhu pa je jeseni posthumno izšel tudi "izgubljeni" album Toy Davida Bowieja iz leta 2001, na katerem so se prepletale nove pesmi in nove različice manj znanih pesmi, nastalih med letotma 1964–71.