Glasba v letu 2022

V tokratnem glasbenem pregledu smo se dotaknili domačih albumskih izdaj v iztekajočem se letu, pokukali, kako je bilo s koncerti, ter sestavili jagodni izbor tujih pop, R&B, rock, metal ter rap in hip-hop plošč v letu 2022.

Kaj je ponudila domača glasbena scena v letu 2022? Kamniški trio Matter je ponudil nov, zrel četrti izdelek Haos, ki je pokazal, da Dacho, Tunja in Luka, še vedno trdno na poti domačega (t)rapa. Precej zvočno in verbalno trši izdelek je ponudila ena redkih raperk na domači sceni Fraw Blanka, ki je s prvencem Stranski učinki opozorila, da je svet "zajeban" in predočila svojo glavno predpostavko "ne ga fejkat!".

icon-expand Mrfy so izdali izvrsten drugi album Use in dvakrat razprodali Kino Šiška. FOTO: Urša Premik

Kar pet let je Manca Špik zbirala na kup vsa svoja glasbena sodelovanja, vse duete in jih strnila v album Le enkrat se živi. Novomeški zasedba Mrfy, ki deluje že skoraj desetletje, so izdali album Use, na katerem je praktično vse, saj je njihovo koronsko ustvarjanje plod treh let čiste kreative, ki jih je popeljala v sam vrh "novega vala" domačega rocka. Hamo & Tribute 2 Love so maja izdali album 22, ki je izšel tudi v vinilni obliki, izdajo pa so kronali z uspešnim nastopom v ljubljanskih Križankah. Izreden izdelek modernega popa so na istoimenskem prvenci ponudili Batista Cadillac, saj je bilo v preteklih letih nemogoče preslišati njihove hitiče kot sta npr. Pust me do besede in Magnolije. Mlada vipavska rockerska zasedba Jet Black Diamonds je obelodanila EP izdajo Večvredne romance, dreveljski raper Nipke pa je po sedmih letih ponudil album Retro, na katerem je veliko spevnih poskočnic za njegove oboževalce, kajpak tudi z retro pridihom.

icon-expand Joker Out so ob bok drugemu albumu Demoni razprodali Križanke in napovedali "prvi koncert v zgodovini" v Stožicah, 6. oktobra 2023. FOTO: Miro Majcen

Poleti je izšel tudi četrti Ditkin album Med nama je angel z uglasbljeno poezijo slovenskih velikanov, saj na njem prisluhnemo tudi poeziji Cirila Zlobca, Kajetana Kovača, Janeza Menarta ter Srečka Kosovela in Karla Destovnika Kajuha. Prekaljena glasbenica, ki ima tudi malo šolo rokenrola, Neisha je ponudila nov album Dvigam jadra, na katerem je veliko duetov, med njimi s Hamom, Đurom in Zoranom Čalićem. Mladi rocker Domen Don Holc, ki je najbolje poznan kot kitarist zasedbe Koala Voice, je izdal odličen samostojni prvenec Mlada leta, na katerem je predstavil pesmi iz zadnjih petih let svojega ustvarjanja. Prvokategorniki domačega "novega vala" Joker Out so z razprodanimi Križankami, polnimi vreščečih oboževalk, hkrati napovedali koncert v Stožicah, ki bo 6. oktobra 2023.

icon-expand Batista Cadillac so med koronskim časom iz dua postali sekstet in izdali odličen istoimenski prvenec. FOTO: Matic Kremžar

Prekaljeni novogoriški rockerji Avtomobili so izdali odličen album Sijaj in nastopili na nekaj dobro obiskanih koncertih, Kranjčan Tomaž Štular, ki deluje pod imenom Bordo, je postregel s tretjim izdelkom, albumom Izgubljeni. Na njem nam nastavlja družbeno ogledalo, ki je v zadnjih letih dodobra popokalo, hkrati pa presojo prepušča nam, poslušalcem. Giani Poposki, poznan kot prvi glas zasedbe Noctiferia, je pod imenom Phuturoid samostojni prvenec Free Heavy, na katerem je poleg težkih kitarskih riffov ponudil tudi elektronske zvočne anomalije. Raper Arne in producent Tao sta po lanski EP izdaji Zorni kot izdala svež album AVKM. Arne je na njem razgrnil svežo ljubezen z Ženo (Nežo Mihelič), ki prav tako orje ledino najbolj prodornih domačih raperk mlajše generacije.

icon-expand Tomaž Štular, bolje poznan pod imenom Bordo, je izdal album s pomenljivim naslovom Izgubljeni. FOTO: Peter Penko

Veliko vrnitev je z albumom Atamorgana uprizoril Matjaž Ezgeta, bolj poznan kot Ezy-G, ki je pred skoraj tremi desetletji oral rap ledino v dvojcu Dandrough in odličnim prvencem Ko pride bog. Pod odličen tretji album Kodeks se je podpisal Vazz, svoje kritične misli in verbalne izlive pa je na albumu H2SO4 ponudila tudi primorska raperka Masayah. Rokerji Bogunov so dve leti po prvencu obelodanili nov album Dolazimo u miru, za katerega pravijo, da govori o negotovi in spreminjajoči se družbi, hitrosti življenja in duhu časa. Jeseniška zasedba Grega Habič Band je konec oktobra izdala osmi studijski album z naslovom Never Back Down, ki krepko zareže v rockersko preteklost in sedanjost. Žanrsko prepletene, na trenutke zasanjane, včasih melanholične, a vedno presunljivo melodične pesmi sta pod imenom Not Exactly Lost zvočno utelesila Tine Grgurevič BOWRAIN in Luka Uršič KALU.

icon-expand Rammstein so konec maja dvakrat "zakurili" stadion v avstrijskem Celovcu, pred tem pa izdali osmi album Zeit. FOTO: Miro Majcen

Duo Silence je po desetih letih izdal nov album z naslovom The Vocabulary of Madness. "Imava vtis, da smo v zadnjem času dosegli zavidljive, nadpovprečne rezultate v splošni norosti," sta kot enega od razlogov za naslov in nov album razkrila ustvarjalca. V sodelovanju z več izjemnimi umetniki, kot sta producent Gregor Zemljič in igralec Primož Bezjak, sta dokazala, da človek v norosti nikoli ni sam. Skupina Društvo mrtvih pesnikov je po treh desetletjih od izdaje prvega albuma Iskanje izdala svojo prvo vinilno ploščo Društvo mrtvih pesnikov 30 – Izštekani z godalnim kvartetom Corcoras. Celjski rockerji KLON so izdali drugi album z naslovom ODKLON, na katerem fantje sporočajo, da jim ni vseeno, v kakšni družbi živimo, zato ostajajo kritični. Motorheadovski rokerski trio Metropolis pa se je že leta 2020 lotil novega, istoimenskega studijskega albuma, ki je zaradi epidemije koronavirusa izšel šele konec letošnjega leta.

icon-expand Big Foot Mama so 20. maja obeležili 30+2-letnico kariere, koncert pa objavili tudi na dvojni zgoščenki. FOTO: Luka Kotnik

Kaj pa koncerti? Stožice so v preteklem letu obiskali italijanski "sladkorček" Zucchero, bog metala Rob Halford s svojo zasedbo Judas Priest, Rammstein so "kurili" na dveh koncertih na stadionu v Celovcu, Pankrti so 45-letnico proslavili v ljubljanski hali Tivoli, 30+2 leti Big Foot Mame v Stožicah so rockerji obeležili tudi z dvojnim kompaktnim koncertnim albumom, zadnji dve desetletji stalni gost Stožic, Bryan Adams, je spet prišel v Stožice, Vlado Kreslin je trikrat zaporedoma spodnesel tla pod nogami razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ter izdal s Teom Collorijem & Momento Cigano koncerti album Živo.

icon-expand Britanske goth legende The Cure so postregli z za mnoge koncertom leta v zagrebški Areni. FOTO: Miro Majcen