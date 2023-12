Glasba v letu 2023

Kot vsako leto je vnović napočil čas, da se ozremo na iztekajoče se leto, kaj vse se je v glasbenem svetu dogajalo tako doma kot na tujem, kateri izvajalci ali zasedbe so bile glavne v letu 2023, kako je bilo z albumi v preteklem letu in kateri glasbeniki so gostovali pri nas in v naši neposredni bližini.

Za mnoge še vedno kraljica popa Madonna je v začetku leta napovedala turnejo ob svoji 40-letnici kariere, prvi koncert je imela julija v Vancouvru, turnejo pa je zaključila decembra s koncertom v Amsterdamu. "Vesela sem, da bom predstavila, kolikor pesmi bo mogoče, v upanju, da bodo moji oboževalci dobili šov, na katerega so čakali," je napovedala. Ali so vsi tisti, ki so si jo, od poletja do konca leta, na novi in stari celini, pregrešno dragim vstopnicam navkljub, ogledali in slišali na turneji, prišli na svoj račun in bili tudi zadovolj(e)ni, pa je seveda stvar okusa.

Madonna se je podala na svetovno turnejo ob 40-letnici kariere. FOTO: Profimedia icon-expand

19. januarja smo se spomnili 80-letnice rojstva Janis Joplin, legendarne blues vokalistke z raskavim glasom, ki je zaradi zlorabe heroina umrla v nesrečnem 27. letu starosti in se pridružila "klubu 27". V 70. letih prejšnjega stoletja je z edinstvenim stilom, izdelanim vokalom in presunljivimi nastopi občutno razlikovala od priljubljenih pevk tistega časa in postregla z nekaj izvrstnimi antologijskimi albumi in kopico uspešnic, ki so se zapisale v anale sodobne glasbene zgodovine. V 82. letu je po dolgi bitki z boleznijo umrl glasbenik David Crosby, poznan po zasedbah The Byrds in Crosby, Stills, Nash (& Young). Konec januarja je odšel tudi Tom Verlaine, vplivni frontman skupine Television, ki je izšla iz newyorškega punk rock podzemlja v poznih 70. letih prejšnjega stoletja in je poznana po prelomnem albumu Marquee Moon. Dočakal je 73 let. Izbranci za izbor Evrovizije Joker Out so februarja predstavili pesem Carpe Diem, s katero so nas maja zastopali v Liverpoolu, srbska turbo folk pevka Ceca pa je, na negodovanje mnogih, odprla tradicionalno Kurentovanje na Ptuju, kjer je Saška Lendero prišla in nastopila v uniformi policistke. Hrvaško kultno zasedbo Let 3 pa so stavnice po zmagi na njihovem evrovizijskem izboru Dora uvrščale v sam vrh favoritov v Livepoolu. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma so konec februarja zazvenele melodije legendarnega Oliverja Dragojevića in to kar dva dneva zapored, ko so v prestolnici gostili glasbene sopotnike legendarnega Dalmatinca. Nastopila je njegova skupina Dupini, Klapa Bonaca, Oliverjev nečak Petar Dragojević, Goran Karan in drugi. Zasedba Laibach je spektakularno napovedala svoj prvi nastop v ukrajinskem Kijevu 31. marca potem, ko je na odprtju svetovnega nordijskega prvenstva v Planici navdušila z izvrstno izvedbo pesmi O, Triglav moj dom. Kot so dejali, so se odzvali na povabilo tamkajšnjega organizatorja v klubu za približno tisoč ljudi, s koncertnim spektaklom pa so želeli Ukrajincem vrniti Evrovizijo. Kot vemo, se to žal ni uresničilo zaradi kontroverznosti in še vedno trajajoče vojne v Ukrajini.

Sredi februarja je ljubljanska sintpop zasedba Torul po ustvarjalnem koronskem obdobju ponudila že sedmi studijski izdelek, album End Less Dreams. Napovedali so ga singli Resonate, Now I Die Inside ter Hero Material. "Treba se je potruditi priti do neke releativne magičnosti izdelka," nam je zaupal vodja zasedbe Torulsson.

Domača elektro zasedba Torul je izdala sedmi album End Less Dreams, ki so ga tudi v evropskem merilu uvrstili visoko na sintpop in elektro lestvicah, posledično pa so veliko koncertirali po tujini. FOTO: Luka Kaše icon-expand

Novomeška pevka indie-pop skupin Tretji kanu in Indigo Anja Pavlin ter kitarist legendarne pank zasedbe Niet Robert Likar sta združila na videz nezdružljivo, kar pa je dalo zanimiv akustično-melodičen rezultat v pesmi Meni. New Game Over, fantovska skupina, ki je pred 20 leti zaznamovala slovensko glasbeno sceno, pa je dvanajstih letih od zadnje pesmi predstavila novo pesem Amigos por favor, v kateri so se spominili svojih začetkov, zatrdili pa so, da so odzivi njihovih oboževalk naravnost fenomenalni. 1. marca letos je minilo natanko pol stoletja od izdaje plošče The Dark Side Of The Moon britanske rock skupine Pink Floyd, ki velja za enega najbolj ikoničnih in vplivnih albumov vseh časov. Album je delno nastajal med nastopi v živo. Gre za izjemen produkt svojega časa, ki je postal eden najbolje prodajanih albumov vseh časov. V začetku marca nas je obiskala sopranistka simfoničnega metala Tarja Turunen, nekoč poznana kot pevka zasedbe Nightwish, ki je dodobra zatresla razprodani Kino Šiška. Umrl pa je tudi zadnji prvotni član ameriške rock zasedbe Lynyrd Skynyrd, kitarist Gary Rossington, ki je bil med ustanovnimi člani skupine, ki je nastala leta 1964 na Floridi in osvojila svet s pesmijo iz leta 1974, ikonično Sweet Home Alabama. Domača zasedba I.C.E., ki jo zaznamuje predvsem vokal Renate Mohorič, je letos vstopila v polnoletnost, kar so obeležili z izdajo tretjega albuma Brez napak, s katerega so poznani singli Kar te dela živega, Nepopisan list in Flow. "Vsak album predstavlja presek občutkov in doživljanj v določenem obdobju, kar ima kljub morebitnim napakam poseben čar. Mi se zavedamo, da niti naš album niti mi sami nismo brez napak, vendar pa so skladbe na njem iskren odraz nas samih, našega doživljanja in sinergij, ki so se v ustvarjalnem obdobju odvijale med nami," so o albumu in izbiri naslova povedali fantje in dekle. Zanimiv je bil tudi podatek, da so v ZDA prvič po več desetletjih prodali več vinilnih plošč kot zgoščenk. Prihodki od prodaje vinilnih plošč so zgoščenke presegli že v poročilu za leto 2020, tokrat pa je prvič v več kot treh desetletjih, da so v ZDA dejansko prodali več primerkov vinilnih plošč kot primerkov zgoščenk. Kolumbijska zvezdnica Shakira je marca postala štirinajstkratna Guinnessova svetovna rekorderka, in sicer s hitom Music Sessions Vol. 53, znanim tudi pod imenom Pa Tipos Como Tú. Pesem o nekdanjem soprogu Gerardu Piqueju je s 14.393.324 predvajanji postala največkrat poslušana pesem v 24 urah na pretočni platformi Spotify, s 63.000.000 ogledi najbolj gledana 'diss' skladba v 24 urah na YouTubu, latinska skladba, ki je najhitreje dosegla 100 milijonov ogledov na isti platformi ter skladba, ki je v tednu dni dosegla največ predvajanj na Spotifyju (80.646.962 predvajanj). Med drugim je postala še prva ženska vokalistka, ki je s špansko skladbo debitirala v prvi deseterici Billboardove lestvice 100 najbolj vročih hitov tega trenutka ter prva glasbenica, ki je samo sebe zamenjala na prvem mestu latinske Billboardove lestvice. Prav na sledeči glasbeni lestvici je Shakira podrla rekord izvajalke z največ hiti med top 10 in največ hiti, ki so dosegli prvo mesto. Sredi marca je eden od največjih glasbenih producentov Quincy Jones obrnil častitljivih 90 let, sodeloval pa je z velikimi imeni kot so Michael Jackson, George Benson, Frank Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Miles Davis, Billie Holiday, Peggy Lee in Ella Fitzgerald. Štajerska veseljaška zasedba Happy Ol' McWeasel, ki je na sceni že poldrugo desetletje, je izdala tretji album Such is Life, nato pa postregla z dvema večjima koncertoma, 16. marca v Ljubljani in 17. marca v Mariboru, čemur je sledila klubska turneja po Sloveniji, festival v Bordeauxu v Franciji ter irsko-keltski festival v Nemčiji. Davor Gobac iz skupine Psihomodopop in Dare Kaurič iz naših Kingston, ki sta se poimenovala za dinozavra punk scene, velika oboževalca ameriške skupine Ramones, sta se svojim idolom poklonila z novim duetom z naslovom Muzika za ples, Kaurič pa je pesem potem objavil na drugem samostojnem albumu duetov z enakim naslovom. Britanska glasbena skupina The Beatles je svoj prvi album, ki je nosil naslov po istoimenskem singlu, Please Please Me izdala pred natanko šestdeset leti 22. marca 1963. Na snemanju albuma so člani skupine prišli do roba svojih fizičnih zmožnosti, saj so deset pesmi posneli zgolj v enem dnevu, obenem pa so bili sredi turneje po Veliki Britaniji. Album, ki je kasneje postal mejnik v pop kulturi in glasbeni zgodovini. Skupina Parni valjak je konec marca predstavila novega pevca potem, ko se je lani poslovila od svojega frontmana Akija Rahimovskega. V čevlje pokojnega rockerja je stopil 31-letni Igor Drvenkar, ki je s skupino že predstavil prvo pesem Moja glava, moja pravila. Na družbenem omrežju so zapisali, da so v Igorju prepoznali velikega človeka, kljub temu pa Akijev duh ostaja z njimi. 25. marca je koncert za skupino in orkester Jona Lorda v ljubljanski Cankarjev dom privabil predvsem ljubitelje črnine, pardon "globoke škrlatne". 80-članska zasedba z Bruceom Dickinsonom, vokalistom Iron Maiden, na čelu, je namreč predstavila edinstven spoj klasike in rocka v veličastnih izvedbah pesmi zasedbe Deep Purple. Med 30. marcem in 29. aprilom se je v ljubljanskem rock klubu Orto bar odvil že 23. mednarodni, največji klubski festival v Sloveniji, Orto Fest. Letos se je zvrstilo 21 domačih in 11 tujih glasbenih izvajalcev, za žanrsko pestrost pa so poskrbeli Big Foot Mama, Dan D, Vazz, Koala Voice, Let 3, Crvena jabuka, Slon in Sadež, Elvis Jackson, Niet in drugi. 6. aprila je Miha Kralj, 73-letni elektronski glasbenik, ki je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja deloval v popularnih zasedbah Dekameroni in Prah, v 80. letih pa bil aktiven tudi na takratni pop sceni, predstavil četrti album Parallel Mirror, ki je nastajal šest let. V ljubljanskem Kinu Šiška je predstavil vrhunski glasbeno-vizualni spektakel. Po večjih klavirskih solo projektih z naslovoma Vollmaier: Kind of Laibach in Vollmaier: Nietzsche se je pianist Sašo Vollmaier lotil klavirskih skladb skladatelja Györga Ligetija. Klavirski recital Vollmaier: Ligeti je vizualno dodelan akustično-elektronski performans, ki je premiero doživel 11. aprila v Cankarjevem domu. Dominik Bagola, vsem dobro poznan kot Balladero, je izdal tretji album Neon srce in si postavil velik izziv, saj ga je predstavil 16. aprila, in sicer nikjer drugje kot v hramu slovenske kulture, Cankarjevem domu. Jan Plestenjak, ki je konec marca praznoval okroglih 50 let, je predstavil novo pesem, za katero je priznal, da je najbolj avtobiografska do zdaj. Pesem z naslovom Do zadnje kaplje po njegovih besedah predstavlja njegov način življenja, ki je intenzivno na vseh področjih, sploh v ljubezni, kar je dobro povzel tudi v videospotu. Sredi aprila je skupina Metallica izdala dvanajsti studijski album z naslovom 72 Seasons, ki vsebuje 12 skladb. Album je z Jamesom Hetfieldom in Larsom Ulrichom produciral Greg Fidelman, dolg pa je 77 minut. Skupina je obenem napovedala svetovno turnejo, ki jo je začela 27. aprila v Amsterdamu, koncerta, ki sta bila 18. in 20. avgusta v teksaškem Arlingtonu, pa so snemali in predvajali po kinih po vsem svetu.

Kokosy so aprila razprodali Kino Šiška in poskrbeli za Čustveni vrtiljak, kot je naslov njihovega drugega albuma, ki je skupek solz, smeha, jeze, evforije in hrepenenja zadnjih dveh let, nasledil pa je debitantski album Hude bejbe na dopustu. 22. aprila je dvorano Stožice napolnil legendarni bosanski pevec Halid Bešlić, 70-letnik pa je svojim privržencem ponudil dobro zabavo kot jo zna samo on, ko dvigne svoje roke in zapoje iz vsega srca.

Beatboxer, plesalec, igralec in glasbenik Žigan Krajnčan je v Cukrarni predstavil svoj prvi glasbeni album Fusion Reactor. Z glasbo in plesom je predstavil zmes številnih žanrov kot so funk, hip-hop, reggae, jazz in klasika, do tja pa ga je pripeljala dolga pot trdega dela in številnih vaj, saj je prišel do točke, ko je lahko združil več svojih talentov. Joker Out so po predstavitveni turneji po evropskih mestih vstopili v zadnji mesec odštevanja pred Eurosongom, kjer so se maja predstavili s pesmijo Carpe Diem. Nova stopnička v želji po čim večjem dosegu zunaj Slovenije pa je bila pesem New Wave z grammyjevcem Elvisom Costellom, s katerim so posneli tudi videospot.

Dvojec freekind. je s skladbo Carry You napovedal album Since Always And Forever, ki je nato izšel 9. junija. "Gre za odraz najine osebne in glasbene poti v zadnjem letu z nekaj anekdotami iz življenja in s komadi za ples," sta povedali Nina Korošak Serčič in Sara Ester Gredelj, ki sta pridno koncertirali po Evropi, ko sta nastopili v Švici, na slovitem jazzovskem sejmu in festivalu Jazzahead v Bremnu, nato pa sta odšli na Otok, kjer sta zaokrožili britanski del turneje Good Vibrations. Ankaranska raperka Masayah je izdala prvenec Zavedno, na katerem je predstavilo svojo vizijo in raznolikost, postregla s prgiščem hitičev in s svojo prodornostjo poskrbela, da jo je opazila tudi širša Slovenija ter glasbeni kolegi kot je npr. Vlado Kreslin, ki jo je povabil k sodelovanju na njegovem novem albumu.

Nuša Derenda je konec aprila ob 25. obletnici kariere napolnila Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, Manca Špik pa je po dveh desetletjih spet stala na odru Festivalne dvorane Bled, kjer je prvič zapela pred občinstvom in postala Prvi glas Gorenjske. Ob boku prijateljev Dejana Vunjaka, Roka Piletiča in Isaaca Palme je predstavila svojo glasbeno zgodbo, v kateri je uresničila svoje mladostniške sanje. V 97. letu starosti je umrl eden izmed najbolj uspešnih afroameriških pop zvezdnikov Harry Belafonte, ki je ustvaril številne glasbene uspešnice, kot so Island In The Sun, Mary's Boy Child in Day-O (The Banana Boat Song), svoj pečat pa je pustil tudi kot borec za državljanske pravice temnopoltih v Združenih državah Amerike. Vzrok za smrt je bila kongestivna srčna odpoved. V začetku maja pa je v 69. letu umrl tudi priljubljeni hrvaški glasbenik Jasmin Stavros po težki bitki z boleznijo kostnega raka, glasbeni prijatelji pa so ga označili za "pravi primer človečnosti, kolegialnosti, topline in prijaznosti". Kanadska pop-punk zasedba Sum 41 je napovedala svoj razpad po 27 letih, Ljubljano pa je po več kot dveh desetletjih obiskala kultna skupina The Mission, katere frontman Wayne Hussey je imel zgodovino tudi v zasedbah, kot sta Dead or Alive in The Sisters of Mercy. Koncert je bil sprva mišljen že leta 2020, nato 2021 ter 2022, kar je bilo zaradi koronske pandemije vse prestavljeno, tokrat pa jim je v dobri uri in pol uspelo predstavili dober prerez njihovega ustvarjanja iz bogate, skoraj 40 let dolge kariere. Energični 71-letnik Andrej Šifrer je v domačem Kranju nastopil kar dvakrat in navdušil občinstvo, na odru pa so se mu pridružili otroci iz Glasbene šole Kranj. Šifrerju so nato podelili zlato piščal za življenjsko delo. Novomeška skupina MRFY je prejela nagrado v kar treh kategorijah – za izvajalca leta, album leta Use in skladbo leta Angeli. Primorska izvajalka Masayah pa je postala novinka leta, ki je potem sredi maja razprodala ljubljanski Kino Šiška. "Dečki s Sotle", zasedba Mi2, je za "piko na i" 27-letnemu ustvarjanju uprizorila čustveno vzneseno, poprvomajsko in celo platinasto slavje za tisoči koncert, ki ga je spremljalo navdušeno prepevanje razprodanega avditorija Križank. Na prestol 67. izbora za evrovizijsko popevko se je 13. maja prepričljivo zavihtela Švedska, ki je med 26 državami prepričala tako evrovizijsko občinstvo kot tudi strokovno žirijo. Naši Joker Out so na finalnem odru izvedli fantastičen nastop, pesem Carpe Diem so izvedli v slovenščini in zasedli 21. mesto. Sredi maja je W.A.S.P., najbolj trdoživa heavy metal zasedba z zahodne obale ZDA, ki jo vodi neumorni Blackie Lawless, zavzela Kino Šiška. Skupina je kljub njegovi poškodbi hrbtenice nastopila v razprodanem prizorišču in dala jasno vedeti, zakaj so že štirideset let tako priljubljeni pri svojih oboževalcih. Simon Vadnjal je znan obraz, po duši roker, zadnjih nekaj let pa je ustvarjal skladbe, ki jih je zdaj izdal na prvencu Dan za sanje. Pesmi so nastale v kreativnem trikotniku Ljubljana–Amsterdam–Portorož. Album je tako češnja na torti večletnega kreativnega procesa, v katerem, je zelo užival, kar pa se pozna tudi pri končnem izdelku. Tega je, zanimivo, zapakiral na črn frizbi, s potiskom gramofonske plošče, ki pa ima natisnjeno digitalno kodo, s katero se da poslušati devet pesmi, ki jih je uvrstil na album. Maja je skupina The Smiths sporočila, da je umrl njihov basist Andy Rourke. Novico je potrdil tudi kitarist Johnny Marr, ki je v izjavi dejal, da je bil 59-letni basist že dlje časa bolan, boril pa se je z rakom trebušne slinavke. Čeprav je domača zasedba Nenad Kriljiv svoj premierni koncert odigrala že pred dvema desetletjema, je šele letos predstavila istoimenski prvenec. Vodi jo igralec Gregor Gruden, ki ga poznamo tudi iz serij Usodno vino in Reka ljubezni, ki sta na ogled na VOYO, k sodelovanju pa je povabil izkušene glasbene kolege, ki so poznani že iz nekaterih drugih skupin z domače scene. Mileta Kekina večina pozna kot nekdanji prvi glas zasedbe Hladno pivo, ki pa je konec lanskega leta prenehala delovati. Mile je pred leti že izdal samostojni prvenec Kuća bez krova, ki ga je zdaj nasledil drugi album Nježno đonom, na katerem je dal vedeti, da zna poleg hudomušne pokazati tudi čustveno in družbeno kritično plat. Na festivalu Sea Star v Umagu so na odru stali Robin Schulz, Senidah in Joker Out. Skupina Foo Fighters je v začetku letošnjega leta sporočila, da se po smrti bobnarja Taylorja Hawkinsa vrača na koncertne odre, njihovi oboževalci pa so že nestrpno pričakovali novico, kdo bo tisti, ki bo sedel za bobne. Čakanja je bilo naposled konec, ko je skupina sporočila novico, da se jim bo pridružil Josh Freese. Priljubljena slovenska skupina Tabu je že aprila sporočila, da se njihova pevka Eva Beus po osmih letih sodelovanja od njih poslavlja in odhaja na porodniški dopust. Konec maja so predstavili novo pevko Katarino Samobor, za katero so povedali, da je preprosta, srčna, čustvena, energična in popoln delček v sestavljanki Tabu. Konec maja je umrla pevka Tina Turner, stara 83 let. V svoji dolgi karieri je osvojila osem grammyjev in naziv kraljica rokenrola. V zadnjih letih so jo pestile številne zdravstvene težave, vključno z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic. Med njene največje hite sodiljo pesmi Proud Mary, Natbush City Limits, What's love got to do with it, Private Dancer, The Best in druge.

Legendarna Tina Turner se je poslovila v 84. letu. FOTO: Profimedia icon-expand

Let 3, ki so na sceni že skoraj štiri desetletja, so konec maja v Kinu Šiška uprizorili energično bombo glasbene perfekcije z jagodnim izborom iz njihovega ironično-zafrkanstkega opusa, ki je bil eden njihovih tehnično najpopolnejših nastopov pri nas, z evrovizijskim hitom Mama ŠČ za povrhu. Ljubljanske Stožice pa si je konec maja za prvi koncert turneje The Future Past World Tour izbrala tudi kultna heavy metal zasedba Iron Maiden. V razprodanih Stožicah je navdušenemu občinstvu skoraj dve uri dala dobro vedeti, zakaj je na sceni že skoraj pol stoletja. Glasba, energija in spektakel so marsikomu pričarali koncert leta. V začetku junija je ameriška večmedijska ustvarjalka Laurie Anderson, ki je nazadnje v naše kraje zajadrala leta 2012, ko jo je bilo moč ujeti v Mariboru, tokrat Gallusovo dvorano Cankarjevega doma napolnila s svojim novim projektom Let X=X, ko so obiskovalci lahko uživali v zgodbah in vizualnih upodobitvah njenega kultnega albuma Big Science. Nabito poln Kino Šiška pa so zavzele zasedbe Billy Talent, britanski punk folk poet Frank Turner, za povrh pa še ameriški punk rockerji The Menzingers ter čikaška zasedba Sincere Engineer. Energija je brizgala, veselju pa ni bilo videti konca skoraj štiri ure. Legendarna radijska oddaja Izštekani z Juretom Longyko na čelu je letos obeležila 30. obletnico, zato je na velikem koncertu v Križankah nastopilo petnajst glasbenih izvajalcev z nekaj posebnimi gosti, vsak pa je zapel po dve pesmi, eno svojo in eno iz zakladnice domače glasbe. Obiskovalci v nabito polnih Križankah so uživali v skoraj triurni glasbeni poslastici, na kateri je najbolj vžgala Laibachova izvedba pesmi O, Triglav moj dom ter ponovno združeni Sokoli, v postavi Pero Lovšin, Zvone Kukec in Ivan Bekčić. Zasedba Florence + The Machine je na prijetno topel, skoraj popoln in ne prevroč poletni dan v hrvaškem Pulju pokazala svojo veličino, širokosrčnost in osvobojenost. Vse to in še več si je k srcu vzelo okoli deset tisoč duš, ki so prepevale in poskakovale v divjem plesu in glasovnih bravurah, kot jih je zmožna samo ena in edina Florence Welch. Oder ljubljanske Cvetličarne pa je zavzela kalifornijska ska zasedba The Interrupters, ki je pošteno obnorela prisotno občinstvo.

Na Kongresnem trgu so v sklopu tradicionalne Poletne noči odmevale ponarodele pesmi kantavtorja Tomaža Domicelja, ki že 55 let bogati našo glasbeno sceno. Na odru so se mu pridružili številni glasbeniki, med drugim Alenka Godec, Alfi Nipič, Jan Plestenjak, Tomi Meglič in drugi, Tomaž pa je hkrati proslavil še svoj 75. rojstni dan. Svoj 70. rojstni dan je junija obeležil kantavtor Jani Kovačič, ki je na sceni prisoten od 70. let, v anale pa se je zapisal s skladbami, kot so Delam, Žare Lepotec, Revolucija, Moja punca ima črno muco, a njegov prispevek glasbi je širši. Med drugim je prevajal in prirejal tudi pesmi drugih avtorjev, denimo Toma Waitsa. "Je nekakšen trubadur današnje dobe, opazovalec, komentator, kritik, ki zna skozi glasbo te misli tudi ustrezno začiniti," je o njem povedal skladatelj Jaka Puci Velenjski rokerji Šank Rock pa so prav tako junija obeležili 40. obletnico obstoja, ko so po dolgih letih skupaj na odru stali trije ustanovni člani legendarne skupine, na odru Vista parka so se jim pridružili še glasbeni kolegi kot so Tokac, Tomi Meglič, Grega Skočir in drugi. Konec junija je Jan Plestenjak nastopil v imenu svojega abrahama in priznal, da so "včasih ljudje hudobni in da je želel nekajkrat tudi odnehati", kar je povedal domači publiki v Škofji Loki, kjer je s koncertom proslavljal svojo 50-letnico in 1050-letnico svojega mesta. Na Šentviški planoti v okolici Tolmina se je v treh dneh pod sloganom "rockamo dobrodelno" pred okoli desettisočglavo množico zadovoljnih obiskovalcev odvil največji dobrodelni rock festival na naših tleh, Gora Rocka. Nastopila so priznana imena, kot so Laibach, Mrfy, Mi2, Koala Voice, Zablujena generacija, Tabu, Elvis Jackson, Prismojeni profesorji bluesa in drugi.

Zadnje dni junija je britanski pop zvezdnik Robbie Williams, ki se ga marsikatera najstnica, danes že v zrelih srednjih letih, spominja iz zasedbe Take That, dva večera zapored v nabito polnem puljskem amfiteatru popeljal čez četrt stoletja dolgo kariero in dal dobro vedeti, zakaj ostaja eden najboljših in najbolj priljubljenih zabavljačev na glasbeni sceni.

Taylor Swift je reizdala album 1989, posegla po vrhovih lestvic, imela najbolj dobičkonosno turnejo, ki jo je predstavila tudi v filmu, ter za povrhu postavila še kup rekordov in pobrala številne nagrade. FOTO: AP icon-expand

Ustaviti pa se velja tudi pri fenomenu Taylor Swift, ki je bila konec junija na vrhu lestvice najboljših izvajalcev že 70 tednov, kar ni nič manj kot leto in dobre tri mesece. Toliko časa je namreč že kraljevala na Billboardovi lestvici Artist 100, ki združuje uspešnost na lestvici Hot 100, lestvici albumov Billboard 200 in lestvici Social 50, ki se osredotoča na svetovni splet. Glasbenica je že lani pisala zgodovino. Kot prva glasbena ustvarjalka je s svojimi skladbami z novega albuma zasedla vseh prvih deset mest na Billboardovi lestvici ameriških singlov. Nad velikim uspehom je bila več kot presenečena tudi sama. Swiftova je sicer tudi najbolje plačana ženska v zabavni industriji. Pevka je preteklo leto zaslužila 92 milijonov evrov, za uspeh pa je zaslužen njen deseti studijski album Midnights.

Septembra pa je na podelitvi VMA (Video Music Awards) pometla s konkurenco in domov odnesla kar devet nagrad, med drugim glavno nagrado večera za najboljši videospot leta, ki ga je za uspešnico Anti-Hero režirala sama. Izdala je tudi koncertni film The Eras Tour in za konec leta še enkrat postala rekorderka kot največkrat predvajana izvajalka na Spotifyju. S ponovno izdano različico albuma 1989 pa je osvojila prvo mesto na Billboardovi lestvici 200 najbolj poslušanih albumov. Novembra pa je podrla še en rekord, saj ji je uspelo z nominacijo za grammyja v kategoriji piscev pesmi, kjer je z uspešnico Anti-Hero postala prva tekstopiska s sedmimi nominacijami v tej kategoriji. Na podelitvi nagrad revije Billboard se je Swiftova zadovoljila s polovičnim izkupičkom, saj je bila nominirana v dvajsetih kategorijah, slavila pa je v desetih. Joker Out so konec junija sporočili, da so razprodali areno Stožice, prvaki garažnega stoner rocka, Američani Clutch, so ob prvem obisku Ljubljane pokazali, zakaj jih cenijo vsi ljubitelji temačno-umazanega rocka, s primesmi bluesa, hard rocka in celo grungea. Domača skupina King Foo pa je nastopila kot predskupina Hollywood Vampires na avstrijskem festivalu Burg Clam, v superzvedniški skupini so med drugim Alice Cooper, Joe Perry in Johnny Depp.

Joker Out so se uspešno predstavili na izboru za Evrovizijo, koncertirali na razprodanih koncertih po Evropi in 6. oktrobra napolnili ljubljanske Stožice. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Benjamin Clementine je bil v začetku julija s svojim unikatnim glasbenim izrazom in glasom zanimiva, a po svoje dokaj logična izbira za letošnji 64. Jazz festival Ljubljana, kjer so v Križankah dodatno žlahtnost njegovemu klavirju dodali še člani Slovenskega godalnega seksteta. Škofjeloškim metalcem Sarcasm, ki počasi drvijo proti štirideseti obletnici obstoja, se je že tretjič uspelo uvrstiti med nastopajoče na enem največjih glasbenih festivalov v regiji, saj so 9. julija koncertirali na novosadskem Exitu. 76-letni Elton John je julija s pesmijo Goodbye Yellow Brick Road v Stockholmu sklenil svojo poslovilno turnejo in svojim milijonom oboževalcev po svetu sporočil, da bodo ostali v njegovi glavi, srcu in duši. V spektakularni polstoletni karieri in skoraj 4600 nastopih je osvoji tudi pet grammyjev. Na Melodijah morja in sonca je zmagal zobozdravnik Gregor Ravnik s pesmijo Torek, že 58. legendarni festival piva, cvetja in dobre glasbe v Laškem pa je letos postregel z glasbenimi imeni, kot so Boney M, Joker Out, Big Foot Mama, Šank Rock, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Žan Serčič, Alya in drugimi. V 77. letu je umrla britansko-francoska pevka in igralka Jane Birkin. Svojo kariero je začela kot igralka, svetovno slavo pa je požela zaradi razmerja s pevcem Sergom Gainsbourgom in pesmijo Je T'aime... Moi Non Plus. V 60. in 70 letih je veljala za modno ikono, med drugim je navdihnila izdelavo znamenite torbice, ki so jo poimenovali po njej. "Jane Birkin je bila francoska ikona, bila je simbol svobode, prepevala je najbolj čudovite besede našega jezika," je zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. Škotska glasbenica Emilie Sande je prvič obiskala naše južne sosede in v dalmatinskem mestu Šibenik nastopila na eni od srednjeveških trdnjav, glasbenica pa je prisotne poleg glasbe navdušila tudi z nagovorom v hrvaščini. V 97. letu je v New Yorku umrl mojstrski vokalist Tony Bennett. Legendarnemu glasbeniku, ki je aktivno ustvarjal kar osem desetletij, so leta 2016 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, vendar je do leta 2021 nadaljeval z nastopi in snemanjem. Bennett je najbolj znan po uspešnici iz leta 1962 z naslovom I Left My Heart in San Francisco. Sodeloval je tudi s pokojno Amy Winehouse in Diano Krall ter zvezdnico Lady Gaga, s katero sta izdala kar dva albuma, Cheek to Cheek in Love For Sale. 20. julija so praznik starega in progresivnega rocka ljubitelji legendarne zasedbe Pink Floyd lahko doživeli v idiličnem poznorenesančnem mestu Palmanova, ki je od leta 2017 na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Tam je na velikem trgu gostovala superskupina Nick Mason's Saucerful of Secrets, ki jo poleg njega sestavljajo še Guy Pratt, ki je bil po odhodu Rogerja Watersa basist v Floydih od leta 1987 naprej, Gary Kemp, poznan kot kitarist in pisec pesmi pri Spandau Ballet, kitarist Lee Harris (Blockheads) in klaviaturist Dom Beken. Vrhunsko glasbeno poslastico na skoraj tisoč metrih nadmorske višine smo doživeli z britansko zasedbo Skunk Anansie, ki je nastopila ob idiličnem Belopeškem jezeru v bližini Trbiža, kamor jih je prišlo poslušat nekaj tisoč ljubiteljev in radovednežev, tudi iz Slovenije. Zasedba Depeche Mode se je po dobrih šestih letih, odkar smo jo videli v Stožicah, vrnila v Zagreb, kjer se je ustavila v okviru turneje Memento Mori. Nabito poln avditorij zagrebške Arene je odmeval v ekstazi njihovih največjih hitov iz skoraj 45-letne kariere. Martinu Goreu, ki je prazoval 62. rojstni dan, pa nista ušla torta in družno prepevanje Happy Birthday.

26. julija je legendarni roker Mick Jagger praznovali 80 let, še isti dan pa smo zvedeli, da je to dimenzijo zapustila Sinead O'Connor, nekaj dni zatem pa je bila v Tolminu, na Sotočju, prva izdaja novega metal festivala Tolminator, ki je privabil metalce s pravimi metal vrednotami, nekaj dni zatem pa je odlično organiziran sežanski festival mladih, ki se imenuje Wkrwglca, poskrbel za eksplozijo perspektivnih domačih bendov z zasedbami Joker Out, MRFY, Vazz Live, Jet Black Diamonds in Ice on Fire. Pet izbranih zasedb mladega novega vala je tako poskrbelo za nič manj kot pet ur kakovostne domače glasbe. V začetku avgusta je lasvegaški pop gigant Imagine Dragons na dveh razprodanih koncertih pokazal svojo himnično veličino in moč po združevanju ljudi v "pozitivi" ter osvobojenih srcih in umih. Razprodano Areno v Pulju je pevec Dan Reynolds imel na kolenih, hkrati pa je avditorij z njim prepeval od začetka do konca.

Konec avgusta pa je pri nas gostovala kultna rock zasedba Blue Öyster Cult, ki obstaja več kot pol stoletja. Na prvem koncertu v Sloveniji nam je predstavila najboljše trenutke iz bogate glasbene kariere. Občinstvo pa je na ta docela ekskluziven nastop k nam prišlo tudi iz številnih sosednih držav. Takoj zatem pa nas ja prav tako premierno obiskala še zasedba Dire Straits Legacy, ki jo sestavljajo člani originalne zasedbe Dire Straits, v ljubljanski dvorani L56 pa se je zbralo kakih 3500 ljubiteljev njihove glasbe. Dve uri glasbene poslastice sta minili ob vrhunski izvedbi najboljših pesmi iz njihove manj kot dvajsetletne kariere od konca 70. pa do sredine 90. let prejšnjega stoletja. Isti dan pa so glasbeniki izvedeli, da je umrl njihov kolega Jack Sonni, ki je z Dire Straits sodeloval pri albumu Brothers In Arms. 6. septembra je 80 let zaokrožil tudi Roger Waters, ki je s skupino Pink Floyd ustvaril nekaj največjih mojstrovin v zgodovini rocka. Danes rad izziva s kontroverznimi izjavami o Izraelu in Ukrajini ali z žaljivimi komentarji o svojih nekdanjih kolegih iz skupine Pink Floyd. Legendaren je bil njegov koncert The Wall, ki se ga je po padcu berlinskega zidu 21. julija 1990 udeležilo več kot 200 tisoč obiskovalcev na Potsdamer Platzu. Leta 2005 je na koncertu Live 8 prišlo do presenetljive enkratne združitve članov zasedbe Pink Floyd.

"Naj se trese, naj se trese!" je bil vzklik Tomija iz Siddharte, ko so v soboto 13. septembra 2003 rokersko zagrizli v do takrat nedoseženo stopničko, kar je bil osrednji ljubljanski stadion za Bežigradom pred več kot 30-tisočglavo množico ljudi. "Svet se 20 let kasneje vrti precej hitreje, kot je se je prvih 20 let," je priznal Meglič.

Siddharta je v letu, ko je obeležila 20-letnico stadiona za Bežigradom, razprodala Stožice in poskrbela za rokerski šus ob koncu leta. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Sredi septembra se je v naših krajih oglasil član nekdaj zelo priljubljene deške skupine One Direction, Louis Tomlinson, kar je bil razlog, da so ga prišle pogledat njegove najbolj zagrizene in tudi glasne oboževalke. To se je zgodilo v ljubljanskih Stožicah, kjer se je zbralo kakih štiri tisoč večinoma dekliških duš, koncert pa je bil bržčas vreščeči vrhunec leta. Združila se je tudi nekdaj priljubljena fantovska zasedba *NSYNC, saj se je peterica zbrala v studiu, kjer so posneli novo pesem A Better Place. Zasedba se je po 20 letih pojavila na odru ob podelitvi nagrad VMA, ki jih podeljuje televizijska mreža MTV. Čeprav so mnogi upali na njihovo turnejo, se to ni zgodilo, saj je samostojne koncerte napovedal le njihov najbolj uspešni član Justin Timberlake. Ekstravagantno-ekscentrična islandska pevka Björk je po četrt stoletja nastopila v Avstriji, kjer je imela koncert v sklopu turneje Cornucopia v dunajski dvorani Stadthalle. V Trbovljah, zibelki slovenskega rudarstva in tudi alter ter industrialne glasbe, se je premierno oglasila ena najbolj neverjetnih skupin, kar jih je lahko videti na koncertu, robotska zasedba Compressorhead, ki je gostovala kot češnja na vrhu torte festivala Speculum Artium v tamkajšnjem Delavskem domu. Konec septembra je Jan Plestenjak znova razprodal Križanke in poskrbel za romantiko, ko za mnoge hripave glasove ni bil kriv prehlad, ampak glasno prepevanje uspešnic na velikem koncertu pevca, s katerim je še enkrat dokazal, da mu na odru kmalu ne bo več treba odpirati ust. Priljubljena pevka Alenka Godec je praznovala 35 let kariere, odkar je luč sveta ugledala njena prva pesem Tvoja. Proslavila jo je v Ruski dači, med občinstvom sta bili tudi Alenkina 92-letna zvesta oboževalka in predsednica Nataša Pirc Musar. V začetku oktobra se je prezgodaj poslovil basist novogoriške zasedbe Avtomobili, David Šuligoj, ki je lani praznovala 40-letnico delovanja. Na parkirišču ob nekdanjem mejnem prehodu Rožna dolina v Gorici pa je nastopila ikona newyorške punk scene, 76-letna Patti Smith. Brezplačni koncert v okviru priprav na prihajajočo evropsko prestolnico kulture je obiskalo okoli osem tisoč ljudi, ogrevali pa sta predskupini Overlaps iz Pordenona ter domači rockerji Imset, dogodek pa je minil v znamenju brezmejne enotnost moči ljudstva. 6. oktober pa je bil datum, ko je najuspešnejša domača zasedba preteklega leta Joker Out izvedla največji dogodek kariere, ko je nastopila v ljubljanski areni Stožice pred dvanajst tisočglavo množico vreščečih oboževalk in oboževalcev. V slabih dveh urah so se sprehodili čez svojo kariero, pokorili dvorano Stožice, občinstvo, ki je bilo prisotno iz kar 27 držav, pa je doseglo tudi rekord v glasnosti.

Ljubljanska zasedba Regen se po lanskem odličnem prvencu Youth vrnila z unikatnim glasbenim pristopom, tokrat s prvo pesmijo v slovenščini Rada znala bi plesati. Prvi mož zasedbe Torul, Torulsson, je predstavil novi indie rock projekt Flamingo Revolt ter prvo pesem in videospot Kok se mi ne da. 12. oktober pa je bil dan za MRFY praznik, ko je novomeška zasedba MRFY za vse svoje "prjatučke" pripravila praznik svoje glasbe, saj je nastopila na največjem, najdaljšem in verjetno najboljšem koncertu v svoji desetletni karieri. Skoraj tri tisoč navdušencev je uživalo v skoraj triurni vrhunski predstavi v ljubljanskem Media centru. Skupina Panda ima že skoraj štiri desetletja prepoznaven in samosvoj glasbeni izraz, Nina Bauman pa je že šesta pevka, ki poje tudi na novem albumu Legenda. 19. oktobra so imeli "zadnji veliki koncert" v Cankarjevem domu, ko so nastopili s Tinkaro Kovač, Urbanom Lutmanom (Batista Cadillac) in Big Bandom Bled pod vodstvom Primoža Grašiča na pravi pop poslastici z orkestralnim pridihom. Laibach je po lanski dvojni jesenski premieri na Festivalu Ljubljana monumentalno delo Alamut predstavil še v razprodanem hramu slovenske kulture, Cankarjevem domu. Vinska trta, ponarodela skladba, ki je nastala skoraj 200 let nazaj, je dobila novo preobleko, saj so se priredbe neuradne slovenske vinogradniške himne lotili Orleki, ki so jo oblekli v etno rock različico. Zagrebško Areno je sredi oktobra obiskal superzvezdniški raper in poslovnež 50 Cent, ki je okoli 20 tisoč ljudi pripravil do poskakovanja in kričanja od navdušenja, pred njim pa je ogreval prav tako legendarni Busta Rhymes. Slavnostna podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV, na katerih sta bili nominirani tudi Taylor Swift in Olivia Rodrigo, ki bi morala biti novembra v Parizu, so odpovedali, ker je Francija razglasila najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi terorizma. Čelist Stjepan Hauser, ki se je pred leti razšel z Luko Sulićem, s katerim sta desetletje igrala v mega uspešnem tandemu 2Cellos, je izvedel prvo samostojno turnejo Rebel with a Cello, v okviru katere je 25. oktobra nastopil v zagrebški Areni. Skupina Flirrt je v Ljubljani obeležila 26-letnico kariere, virtuozni harmonikar Marko Hatlak pa je prav tako v prestolnici ponudil večer poln živahnih ritmov – od latina, funka, rocka do popa – rdečo nit pa sta mu poskusila stkati tudi Vlatko Stefanovski in Tinkara Kovač. Anja Rupel s pesmijo Srce že ve napovedala vrnitev in album osveženih hitov, bristolska zasedba Massive Attack pa je konec oktobra sporočila, da jih je zapustil kitarist Angelo Bruschini, za katerega je bil usoden rak na pljučih. Domači rock dvojec Roma Child, ki ga sestavljata Roman Ratej in Martin Štibernik, je proti koncu leta izdal eksplozivni prvenec v obliku EP-ja Matador, ki sta ga predstavila že sredi junija v ljubljanski Aleji.

The Rolling Stones so izdali album Hackney Diamonds in pokazali, da tudi v 80. letih, okroglo obletnico sta praznovala tako Jagger kot Richards, še niso za v staro šaro. FOTO: Profimedia icon-expand

Legendarna rokerska zasedba The Rolling Stones je z oglasom v lokalnem časopisu napovedala 24. evropski oz. 26. ameriški studijski album Hackney Diamonds, ki je potem izšel 20. oktobra. Veliki dogodek so najavili tudi z ekskluzivnim klepetom z Jimmyjem Fallonom v Londonu, predstavili pa so tudi videospot za pesem Angry. Plošča je dokaz, da so kot staro vino in da je njihov rokerski duh še vedno živahen, kar dokazujejo tudi načrti za turnejo v letu 2024. Mlada dolenjska zasedba Plateau pa je konec oktobra izdala spevno-melodičen in že na prve posluhe zelo všečen prvenec Vse skrivnosti vetru. Na njem je bogata paleta zvočnih barv, hrepenečih melodij in pesniških besedil.

77-letni Rade Šerbedžija je ena največjih igralskih osebnosti v prostoru nekdanje Jugoslavije, obenem pa je tudi režiser, pesnik in glasbenik, ki je posnel kopico albumov. Zadnjega, Ne okreći se, sine, je z zasedbo Zapadni kolodvor 3. novembra predstavil tudi v Cankarjevem domu, tokrat s koncertom z naslovom Eto pjesma ter gostom Liviom Morosinom, legendarnim istrskim glasbenikom. Da pa niso v iztekajočem se letu zobe pokazali zgolj Stonesi je poskrbelia izdaja pesmi Now And Then, 53 let po razpadu zasedbe The Beatles, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence, ki je omogočila razločevanje vokala pevca Johna Lennona iz starega posnetka. Pesem je nastala na podlagi demo posnetka, ki ga je John Lennon posnel v svojem stanovanju v New Yorku. Po atentatu na Lennona leta 1980 je njegova vdova Yoko Ono leta 1994 ostalim članom skupine dala posnetek vokala in klavirja. In tako smo bili v letu 2023 priče dejstvu, da so se poleg Stonesov na lestvicah znašli tudi Beatli in se je tako, zanimivo, ponovilo rivalstvo izpred pol stoletja, kdo bo posegel višje. Beatli so zasedli vrh glasbenih lestvic, s čimer so postali skupina z najdaljšim razmikom med prvo in zadnjo pesmijo, ki se je zavihtela na sam vrh. Paul McCartney je dejal, da mu je ob novici "odpihnilo nogavice z nog in ga ne le sezulo".

V Dvorani slavnih rokenrola v Clevelandu so izkazali čast novi skupini glasbenih legend, saj so bili letos med njimi raperka Missy Elliott, pokojni britanski pevec George Michael ter njegova kolegica Kate Bush. Pridružili pa so se jim še skupina Rage Against the Machine, ameriški country pevec Willie Nelson ter ameriška pevka Sheryl Crow. Priljubljeni nizozemski violinist in dirigent André Rieu je novembra vnovič obiskal Slovenijo in v prestolnici v razprodanih Stožicah priredil več kot dve uri dolg koncert ter na noge dvignil vse generacije prisotne na koncertu. Raper Zlatko je slabi dve leti po bojevito aktivističnem albumu Svoboda ponudil nov izdelek Svet je lep 2, ki nekako nadaljuje leta 2007 zastavljeni prvenec Svet je lep, s katerim je udaril na domačo rap sceno. Njegov precej bolj umirjeni in funky naslednik je poziv k miru, ki bi moral biti samoumeven, pa ni. Album, na katerem je petnajst skladb, je predstavil v Kinu Šiška, na plošči pa je sodeloval s Katjo Koren, Tino Marinšek, Erikom Felicijanom, Leyre, Aiyo Rose in Evo Beus. Omar Naber je s koncertom v ljubljanski Cvetličarni obeležil polnoletnost kariere. Na odru in pod njim so se mu ob tej priložnosti pridružili tudi glasbeni kolegi, svojim oboževalcem pa je ponudil cvetober svojih uspešnic, v svoji karieri pa je nanizal že preko 1400 koncertov. Sredi novembra je bila zasedba Batista Cadillac na mini slovenski turneji Mim pravil, poleg ljubljanske Cvetličarna, pa so nastopili še v Mariboru, Logatcu in Novem mestu. Njihov neo funk, soul in blues, pa so križali z latinskoameriškimi ritmi, svojim pesmimi pa so dodali še kup priredb vsem dobro poznanih uspešnic od Bowieja, Beatlov do Jamiroquaija. Kdor pred dvajsetimi leti ni bil na stadionu za Bežigradom, tokratne priložnosti za prvo srečanje Siddharte v Areni Stožice 18. novembra zagotovo ni zamudil. Polne tri ure in pol so Tomi, Primož, Jani, Tomaž in Boštjan pred razprodanim avditorijem predstavili nič manj kot 28 pesmi in uprizorili verjetno najboljši koncert v karieri. Po skoraj 13-letnem "vakuumu" je bil nazaj tudi dobro naoljen kolektiv virtuoznih tolkalistov in multiinstrumentalistov zbranih v The Stroymachine, ki so izdali nov album Renesonanza, s katerega so že predstavili singel in videospot za skladbo Niedrich, promocijski koncert pa so izvedli 24. novembra v ljubljanski Cukrarni. Duo Maraaya je pripravil druženje v Šempetru pri Gorici ter predstavila svoj prvi album Pesmi, ki jih piše življenje in turnejo 20 čarobnih koncertov za 20 let. Pri albumu sta sodelovala s številnimi glasbeniki, med njimi tudi z Modrijani in Janom Plestenjakom, tam pa so bili še Manca Špik, Til Čeh, Luka Basi in Nina Sirk, zmagovalka prve polfinalne oddaje letošnjih Talentov. Mladi lomilec dekliških src Žan Serčič je konec novembra napolnil ljubljanski Media Center in na svojem največjem samostojnem koncertu doslej razvnel tako dekleta v prvi vrsti, kot številne znane obraze, napovedal pa tudi svoj naslednji cilj, saj si naslednje poletje želi osvojiti Križanke. Aleš Klinar, poznan iz zasedb Martin Krpan, Agropop in Rock Partyzani, je za tokratni dogodek ob okroglem 60. jubileju zbral pravi "all stars band", z gosti od njegove Anje Rupel, prek Alenke Godec, Tinkare Kovač, Tomaža Miheliča pa vse do Tilna Artača in mame Manke, ki so občinstvo v ljubljanski Cvetličarni popeljali od njegovih začetkov do današnjih dni. Mladi Jon Vitezič je predstavil prvenec Mars, večino pesmi pa napisal že kot 16-letnik, na njem pa obravnava tematike kot so ljubezen, prvi "zlom srca" in druge duševne bolečine, s katerimi se je soočal kot najstnik. Pri ustvarjanju mu je pomagal tudi njegov oče Alan Vitezič, pevec skupine Društvo mrtvih pesnikov, prek glasbe pa sta se še bolj povezala in zgradila čudovit, kreativen odnos. Perspektivni Joker Out se po velikem uspehu v Stožicah niso ustavili in napovedali prvo veliko evropsko turnejo See You Soon za leto 2024. Na njej bodo obiskali 21 mest, 13 držav, prvič pa bodo na njihovem koncertnem seznamu tudi Francija, Belgija, Italija in koncert v kultni britanski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire. Kantavtorica in skladateljica Ditka je tik pred začetkom veselega in prazničnega decembra poklonila novo pesem z naslovom Božič prihaja, s katero je opomnila, da je bistvo božičnih praznikov to, da se spet povežemo s tistimi, ki jih imamo radi in začutimo pomen vrednot, kot so ljubezen, družina in prijateljstvo. Ni pa edina, ki je postregla s praznično pesmijo, saj je to malce kasneje storil tudi Hitmacher (Goran Hrvačanin) in sicer s hudomušno December 2 remember in MRFY s filmskim oz. piratskim videospotom RonRon, ki ga je režiral Nejc Gazvoda. Po diagnozi encefalitisa in priklenjenosti na voziček od leta 2015 je v starosti 65 let umrl pevec Shane MacGowan, frontman legendarne irske zasedbe The Pogues. Smrt je nastopila samo teden dni po tem, ko so ga odpustili iz bolnišnice pred njegovim prihajajočim rojstnim dnevom na božični dan.

Poslovil se je tudi irski poet in veseljak Shane MacGowan, nekoč prvi glas in gonilna sila zasedbe The Pogues. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Rumeno-črna zasedba Dubioza kolektiv je obeležila dvajset let obstoja in z oboževalci praznovala v ljubljanski dvorani L56, kjer so razprodali koncert ter poskrbeli, da so skakali vsi v dvorani. Občinstvo so že na začetku pozdravili z dobro dozo bosanskega humorja, pred njimi pa so ogrevali Pantaloons in dvojec Roots in Session. 3. decembra se je zgodil že od prvih dni razprodani Izštekani poklon Vladu Kreslinu, ki je bila tokrat prireditev presežkov. V več kot dveh urah in pol so se na odru Kina Šiške zvrstili Dan D, Batista Cadillac, Kokosy, Skova, Leopold I., Masayah in drugi. Tradicionalno Kreslinovanje v Gallusovi dvorana Cankarjevega doma je letos v treh večerih, 6., 7. in 8. decembra, združilo kar tri generacije Kreslinov, in sicer očeta Milana (letnik 1928), njegovega sina Vlada, ki je letos obrnil okroglih 70 let, ter njegovo hčerko Ajdino. Vlado se je v dveh urah sprehodil skozi vse faze svoje bogate kariere in vsem navzočim dal vedeti, da leta niso nič drugega kot le številka.

Mladostni Vlado Kreslin je obrnil 70 let in poskrbel za posebej slovesno trojno Kreslinovanje v Cankarjevem domu. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Pesmi kot so Lep je dan, Odšla bom še to noč, Plašč ljubezni in številne druge, so že zaščitni znak glasbene ikone, ki je po dolgih letih nastopila na samostojnem koncertu. Anja Rupel je v prestolnici zapela tudi v družbi glasbene kolegice Tinkare Kovač in navdušila svoje privržence v ljubljanskem SiTi Teatru. 12. decembra je postalo znano, da v boj za kristalni evrovizijski mikrofon pošiljamo Raiven, ki bo tekmovala s pesmijo Veronika v slovenščini. Zmagala je na internem izboru, tokrat s pomočjo glasov mednarodne strokovne komisije. Največje glasbeno tekmovanje na svetu, ki ga vsako leto spremlja na milijone gledalcev, se bo odvijalo med 7. in 11. majem 2024. Po tragičnem začetku leta, ko jih je za vedno zapustil kitarist Ramon, se je idrijska zasedba Zablujena generacija, ki je na sceni že slaba tri desetletja, konec junija koncertno reaktivirala, ko je nastopila na Gori Rocka, dva nedavna koncerta v kranjskem Klubaru pa razprodala v rekordnem času. Zaupali so nam, da imajo načrte tudi za prihajajoče leto.

35-letna Nina Pušlar je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti in popolnoma (z rdečim ringom vred) razprodati ljubljansko areno Stožice. Skoraj triurni šov je minil ob uživanju v nič manj kot 25 pesmih iz njenega bogatega arzenala milo zvenečih skladb izpod glasilk njenega izvrstnega pop vokala. Joker Out so sporočili, da bodo prihodnje poletje nastopili na enem največjih poletnih festivalov, na madžarskem Szigetu, še pred novim letom pa bo nared koncertni album in film o njihovem antologijskem nastopu v Stožicah.

Nina Pušlar je postala prva slovenska pevka, ki je razprodala areno Stožice. FOTO: Miro Majcen icon-expand