Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Glasba v letu 2025

Kranj, 29. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 9 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Senidah navdušila v Stožicah

Preteklo leto je bilo polno dobre glasbe, četudi morda o okusih ne gre preveč razpravljati, zato so poglejmo, kaj se je dogajalo v svetovnem merilu, kdo je kraljeval na pretočnih platformah, kdo je bil glavni na domači sceni in katere največje koncerte smo, ste lahko obiskali na domačih tleh.

Tuja glasbena scena:

Če pogledamo spletne platforme, potem so na Apple Music v letu 2025 v samem vrhu pesmi ROSÉ & Bruno Mars APT, Kendrick Lamar & SZA luther, Lady Gaga & Bruno MarsDie With A Smile, Kendrick LamarNot Like Us in Billie EilishBirds of a Feather.

Billie Eilish
Billie Eilish
FOTO: Profimedia

Na Spotifyu je bila največkrat predvajana skladba (več kot 1,4 milijarde) pesem Ordinary Alexa WarrenaOrdinary, globalni hit, sicer pa ima rekord s petimi skldbami med prvih deset Bad Bunny, katerega pet pesmi (DtMF, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, EoO in VOY A LLeVARTE PA PR) so presegle 4,5 milijarde predvajanj. Na tretjem mestu se je znašla pesem HUNTR/X Golden z 1,21 milijarde predvajanj ter na petem W SOund - La Plena z 871 milijoni predvajanj.

Na pop področju velja omeniti albume Taylor SwiftThe Life of a Showgirl, ki spet ponuja svojo intimnost, ki jo je kronala z glasbeno poezijo za množice, Twenty One Pilots so postregli z osmim albumom Breach, Bad Bunny je z albumom DeBÍ TiRAR MáS FOToS poskrbel za najbolj poslušan album leta, saj globalno gledano praktično ni imel konkurence.

Album Lady Gaga Mayhem je prejel široko kritiško pohvalo kot zmagoslavna vrnitev k njenim pop koreninam, pohvalili so produkcijo, drzno umetniško vizijo, nekateri pa menijo, da gre za njen najboljši album po Born This Way ali The Fame. Doja Cat je na plošči Vie zmešala viralno drznost s svojim močnim pop instinktom.

Lady Gaga je izdala album Mayhem in se vrnila h koreninam, ki sta jih ustvarila albuma The Fame in Born This Way.
Lady Gaga je izdala album Mayhem in se vrnila h koreninam, ki sta jih ustvarila albuma The Fame in Born This Way.
FOTO: AP

V rapersko-hip-hop vodah je Tyler, The Creator sredi julija izdal svoj deveti studijski album, Don't Tap The Glass, dokaj hitro po lanski plošči Chromakopia, na njem pa ponudil plesni hip-hop s primesmi funka kupom gostov, kot sta Pharrell in Yebba. Duo Clipse je izdal Let God Sort 'Em Out in uprozoril triufalni povratek, ki združuje Pharrellovo bujno produkcijo z ostrimi besedili.

Švedski post-pankerji Viagra Boys so izdali energični četrti album Viagr Aboys.
Švedski post-pankerji Viagra Boys so izdali energični četrti album Viagr Aboys.
FOTO: Miro Majcen

Playboi Carti je na albumu Music ponudil prepoznavni glas, sicer pa je z eksperimentalno hipnotičnostjo trap potisnil v umetniško, atmosfersko področje ter poskrbel za eno najbolj odmevnih rap izdaj leta. De La Soul so s Cabin In The Sky poskrbeli za vrnitev, združili nostalgični šarm z zrelo perspektivo, uporabili vokale pokojnega člana Trugoya the Dovea, zaradi česar gre za eno bolj čustveno odmevnih hip-hop plošč leta. Podobno so naredili Mobb Deep na albumu Infinite z doslej neobjavljenimi vokali Prodigyja in produkcijo Havoca in The Alchemista, ki sta združila klasično drznost vzhodne ameriške obale s sodobno udarnostjo.

Deftones so postregli z odličnim novim albumom Private Music.
Deftones so postregli z odličnim novim albumom Private Music.
FOTO: Profimedia

Alternativni metalci Deftones so s ploščo Private Music poskrbeli za globoko teksturiran alternativni metal, ki ostaja zvest njihovemu značilnemu zvoku, hkrati pa ponuja svežo čustveno težo, Turnstile so energičnost harcore albuma Never Enough prepletli z nalezljivo dostopnostjo, čeprav je bil album zakoreninjen v hardcoreu, jim je z njim uspelo preseči žanrske meje, Ghost so izdali ploščo Skeletá, na kateri so križali arenski rock z metal spektaklom, energija metala si je zaradi gledališkega pridiha prislužila naziv album leta revije Metal Hammer.

Španska pevka Rosalia je poskrbela za album LUX, ki ga mnogi značujejo za eno najboljših v preteklem letu.
Španska pevka Rosalia je poskrbela za album LUX, ki ga mnogi značujejo za eno najboljših v preteklem letu.
FOTO: Profimedia

Deafheaven so s ploščo Lonely People With Power ponudili prelomni post-black metal album, ki združuje divjo intenzivnost black metala z osupljivimi atmosferskimi elementi in čustveno globino, Rage so posneli A New World Rising, klasični heavy metal album z živahnimi ritmi, ki je odmeval pri ljubiteljih tradicionalnih metal stilov. Halestorm so ponudili Everest, hard rock s srcem, s himnični pripeti in močnim vokal pevke Lzzy Hale.

Primal Fear so na Domination ponudili klasični power metal z mišičastimi rifi, vzvišenim vokalom in neomajno energijo, Testament na Para Bellum pa thrash metal z divjostjo in natančnostjo, intenzivnost in inovativne rife, ki ga naredijo za izstopajočega med ljubitelji težjih stilov. Seveda pa ne gre pozabiti veterane progresivnega metala Dream Theater, ki so na plošči Parasomnia zagotavili bogate večplastne skladbe s tehničnim mojstrstvom in čustvenimi temami.

TOP 25 tuji albumi 2025:

 

1. Smerz - Big City Life

2. Rosalia - LUX

3. Deftones - Private Music

4. Wet Leg - moisturizer

5. Amaarae - Black Star

6. Dijon - Baby

7. Clipse – Let God Sort 'Em Out

8. FKA twigs - EUSEXUA

9. Oklou - Choke Enough

10. Turnstile - Never Enough

11. Viagra Boys - Viagr aboys

12. The Liminanans - Faded

13. Little Barrie & Malcolm Catto - Electric War

14. Deafheaven - Lonely People With Power

15. Panda Bear - Sinister Grift

16. Let 3 - RKTRD NDRD

17. Sivert Hoyem - Dancing headlights

18. Cameron Winter - Heavy Metal

19. Wednesday - Bleeds

20. Addison Rae - Addison

21. Nourished by Time - The Passionate Ones

22. Geese - Getting Killed

23. My Morning Jacket - is

24. Doja Cat - Vie

25. Lady Gaga - Mayhem

Domača glasbena scena:

Novomeški kvartet Mrfy, ki je v svoj vrste letos tudi uradno sprejel Dejana Slaka na basu in klaviaturah, je ponudil tretjo ploščo Helo, ki velja za enega ključnih domačih albumov leta. Njihov samozavestni indie rock, poln močnih refrenov, zrelim pristopom in produkcijsko izčiščenim zvokom Žareta Paka preprosto nima konkurence. Pesem Tonemo je eden resnih kandidatov za skladbo leta. Neposredno, energično, premišljeno, preposto čudovito.

Novomeški Mrfy so izdali tretji album Helo in pristali na vrhu naše lestvice albumov.
Novomeški Mrfy so izdali tretji album Helo in pristali na vrhu naše lestvice albumov.
FOTO: Miro Majcen

Mladinci Delta Riff so nas (končno) razveselili s prvencem Klic v neznano!, pod taktirko Dejana Radičevića Daisyja pa ustvarili deloma spoliran, deloma surovo-garažno-rokersko divji, riffovsko usmerjeni album, ki se ne boji mogočnih refrenov in kitarskih solaž. Kar so napovedovali singli Razpad srca, Duhovi ali Koža, lahko zaokroženo slišite v desetih pesmih, ki bodo nagovorile tako stare rokerje kot vse, ki prisegajo na čistokrvno mladostno energijo tria, ki bo ploščo predstavil 5. februarja v Kinu Šiška.

Mladinci Delta Riff so uspešno začelo svoj diskografsko pot z eksplozivnim prvencem Klic v neznano!.
Mladinci Delta Riff so uspešno začelo svoj diskografsko pot z eksplozivnim prvencem Klic v neznano!.
FOTO: Janez Štrukelj

Nuclear rock trio iz Brežic Kontradikshn je tretji album poimenoval Intro, naslov pa ni naključen, saj gre za predstavitev identitete, kot vstopna točka v avtorjev svet, kjer se mešajo sodobni urbani vplivi, introspekcija in zadržana, mestoma minimalistična produkcija. Po drugi strani pa je to neusmiljeno drveča gmota rock-metal-industrial šunda, ki vas popelje v (pri nas) neslišane širine zvočnih pokrajin. Kokosy so prav tako ponudili tretji album Naravni pojavi, ki je lahkotna, barvita in igriva plošča, ki se spogleduje z indie popom in alternativnim rockom. Na njej so vsakdanje občutke ujeli v sproščene melodije in nalezljivo energijo. Drugi album Plateau Top je pop je po svoje ironičen že po naslovu, a ponuja premišljen pop z izrazitim avtorskim pečatom.

Nuclear rock zasedba Kontradikshn je spomladi izdala tretji album Intro, z mešanico nežne introspekcije ter udarnih elektronskih ritmov.
Nuclear rock zasedba Kontradikshn je spomladi izdala tretji album Intro, z mešanico nežne introspekcije ter udarnih elektronskih ritmov.
FOTO: Jan Poreber

Primorski raper Drill je izdal šesti album Momentum, ki ga je predstavil novembra v ljubljanski Cvetličarni, na njem ostaja oster in energičen, gradi na močnih ritmih in občutku nenehnega gibanja, kar albumu daje fizično, skoraj koncertno intenzivnost. Marcus 5 so na vinilu izdali istoimenski prvenec, četudi je pevec Vinci Vogue Anžlovar že pokojni, a gre hkrati za dokument oz. manifest zasedbe, nekih časov, ko so se kalili izvrstni glasbeniki kot so Jani Hace, Zvone Kukec ali Borut Kržišnik. Severa Gjurin je ponudila ploščo Pomlad, intimno, nežno, kakršen je njen edinstveni glas, ki stavi na emocijo in tišino. Gre za ploščo počasnega poslušanja, kjer pridejo do izraza subtilni aranžmaji in njena čutna interpretacija. Tadej Košir je kot Stalker ponudil prvenec Me slišiš, svet?, dvanajst pesmi s številnimi glasbenimi kolegi, ki raziskujejo odtujenost, iskanje glasu in odziva v svetu, kjer je hrupa vedno več, slišanosti pa vedno manj.

Magnifico je izdal deseti studijski album v njegovi diskografiji z naslovom Alpe Adria Club, kjer se predstavlja v polni formi, je igriv, kulturološko razgiban in dokaj oseben, saj povezuje balkanske, srednjeevropske in mediteranske vplive v značilno šlagerko-magnificovskem slogu. Senidah je s Sen i dah ponudila temnejšo, bolj introspektivno ploščo, ki se še bolj poglablja v njeno značilno estetiko, saj je album poln vzdušja, čustev in palete različnih razpoloženj. Indie rokerji Yoko Nono so sredi maja izdali prvenec Če te vprašajo, iskren, pripovedni album, ki stavi na besedila in občutek domačnosti, deluje "kot pogovor – neposreden, brez olepševanja, a topel". Tretji album Gradient zasedbe Haiku Garden predstavlja fascinanten glasbeni izlet skozi širok spekter alternativnih (pod)žanrov. Skozi njihov preplet se čutijo vplivi noise popa, psihedelije in shoegazea, iskanje harmonije pa se odraža tako v masivnih kitarskih riffih kot v lahkotnejših tonih, ki nas popeljejo na psihadelično popotovanje.

Ekstravagantna Veronika Steiner, bolje poznana kot Parvani Violet je (končno) izdala prvenec Simboli, ki gradi na simboliki, čustvih in močnih refrenih. Glasba je dostopna, a besedila puščajo prostor za interpretacijo. Svoj romantični R&B in ezoterični trap je skozi tematiko astrologije in mitologije povezala koncepte posameznih skladb s planeti in simboli.

Senidah je izdala album Sen i dah ter v napolnjenih Stožicah uprizorila koncertni spektakel, kakšnega pri nas še nismo videli.
Senidah je izdala album Sen i dah ter v napolnjenih Stožicah uprizorila koncertni spektakel, kakšnega pri nas še nismo videli.
FOTO: Bobo

Bonbon je sedmi album Tabujev z novo pevko Katarino Samobor, ki je leta 2023 zamenjala prešnjo vokalistko Evo Beus, na njem pa so združili dolgoletne izkušnje benda z modernim pop-rock zvokom. Lahkoten, a ne površen – narejen za širšo publiko, a z jasno identiteto ali kot so dejali sami, gre za "mikrodoze glasbenih vitaminov, sladkorjev in antidepresivov".

Metal kvintet Hei'An je tri leta po prvencu Imago predstavil novo ploščo Kiss Our Ghosts Goodbye, ki so jo že napovedali singli What a Shame, Make Me Want to Leave You in Liberated. Njihov moderen, progresiven metal ponudi čustveno intenzivnost in tehnična dovršenost, kar postavlja Hei'An med najambicioznejše slovenske izvozne projekte.

RANR so mlada petčlanska zasedba iz Maribora, v kateri so pevka Neli, družbo pa ji deljo Dominik, Tadej in dva Marka. V letošnjem letu so predstavili dve EP izdaji, Sončne oči in Heavy Pouring, eno v slovenščini, drugo v angleščini. EP-ja kažeta dve plati benda, svetlejšo, melodično in temnejšo, bolj surovo. Skupaj tvorita zanimiv kontrast in dokazujeta razpon zasedbe.

Peter Lovšin je za svojih 70 let izdal album Za sto let naprej s katerim ostaja kronist časa. Album je rockovski, besedilno direkten in poln komentarjev o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Istrsko-obalni poet Rudi Bučar na albumu Kamen trn brin v sodobni interpretaciji ponudi topli, organski in zelo slovenski izlet v globoko zakoreninjeno istrsko tradicijo. Krshkopoljac so izdali ploščo Propaganda, kjer že naslov nakaže držo, kritično, provokativno in družbeno angažirano, projekt poln ostrih tematik in neposrednosti.

Magnifico je za 60-letnico ponudil deseti studijski album Alpe Adria Club in oboževalce navdušil z božičnim koncertom v Stožicah.
Magnifico je za 60-letnico ponudil deseti studijski album Alpe Adria Club in oboževalce navdušil z božičnim koncertom v Stožicah.
FOTO: Marko Delbello Ocepek

Bogunov so posneli Voda niz lice, introspektiven album z močno čustveno noto. Glasba in besedila delujejo zadržano, a hkrati s svojo iskrenostjo dajejo plošči uravnoteženost. Kultna domača zasedba Salamander, v kateri je deloval tudi pokojni kantavtor Tomaž Pengov, je po več kot pol stoletja od njenega nastanka, le dočakala prvo zgoščenko in tudi vinilno ploščo. Na njej je trinajst novih pesmi, ki delujejo kot prefinjena interpretacija pesniške zbirke. Klemen Slakonja je izdal samostojni prvenec Golden Hour, na katerem je tudi evrovizijska How much time do we have left, sicer pa gre za topel, osebno obarvan album, v angleščini, ki se osredotoča na občutke, spomine in trenutke prehoda. Melodično, poslušljivo, z mednarodnim zvokom, ki ga bo Klemen predstavil tudi 17. februarja s prvim samostojnim koncertom v Londonu.

Flirrt so izdali osmi album Blizu, čustveni pop-rock, ki v besedilih in interpretaciji Roka Lunačka govori o odnosih, bližini in ranljivosti, skratka introspektivnih temah, ki jih kronajo s čustveno prefinjenimi melodijami. Veterani slovenskega rocka Šank Rock so postregli z albumom Romantično, ki je akustično-simfonična zvočna plošča z izborom njihovih največjih uspešnic v novih, bolj intimnih aranžmajih vsem dobro poznanih pesmi iz njihove preko 40-letne glasbene kariere.

TOP 25 - domači albumi 2025:

 

1. MRFY - Helo

2. Delta Riff - Klic v neznano!

3. Kontradikshn - Intro

4. Kokosy - Naravni pojavi

5. Plateau - Top je pop

6. Drill - Momentum

7. Marcus 5 - Marcus 5

8. Severa Gjurin – Pomlad

9. Stalker - Me slišiš, svet?

10. Magnifico - Alpe Adria Club

11. Senidah - Sen i dah

12. Yoko Nono – Če te vprašajo

13. Haiku Garden - Gradient

14. Parvani Violet - Simboli

15. Tabu - Bonbon

16. Hei'An - Kiss Our Ghosts Goodbye

17. RANR - Sončne oči (EP) / Heavy Pouring (EP)

18. Peter Lovšin – Za sto let naprej

19. Rudi Bučar - Kamen trn brin

20. Krshkopoljac - Propaganda

21. Bogunov – Voda niz lice

22. Salamander - Salamander

23. Klemen - Golden Hour

24. Flirrt - Blizu

25. Šank Rock - Romantično

Kandidatke za pesem leta: Mrfy - Tonemo, Alo!Stari - Babe, RomaChild feat. Tomi M - Otroka v dežju, Zlatko - Klepc pada, Delta Riff - Razpad srca.

Največji koncerti v letu 2025 so bili (večinoma) razprodani spektakli v ljubljanskih Stožicah, med njimi Plavi orkestar (21. marec), Zdravko Čolić s simfoniki (4. april), Mi2 - Življenje je praznik - 30 let (4. oktrobra), Prljavo kazalište (10. oktobra), Siddharta 30 za 30 (8. novembra), André Rieu & Johann Strauss Orchestra (27. novembra), Senidah (13. decembra) in božični koncert Magnifica, ki se je tradicionalno odvil 25. decembra.

*Opomba: Lestvice so izbor avtorja in ne nujno uredništva 24ur.com.

glasba pregled leta tujina Slovenija pesmi

Leto 2025, leto preporoda Lady Gaga

Žan Videc izdal še zadnjo pesem pred izidom albuma Neznano

SORODNI ČLANKI

Refren nove uspešnice Pavla Panona je novoletna zapoved vseh nas

Kalifornijska pesnica Annahstasia spretno spletkari z našimi občutji

Umrl je Perry Bamonte, kitarist legendarne skupine The Cure

Tudi Zagrebčane jezijo trubači: glasni nastopi pod okni, vdirajo na dvorišča ...

Zbor harmonikarjev kot odgovor na trubače, povabili tudi Jankovića

Žiga Jelar tik pred božičem predstavlja Smeh in toplino

Vzrock pred razvnetim občinstvom predstavili svoj prvi album

Katere božične pesmi spadajo med najbolj dobičkonosne?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Krute besede učiteljice, ki so jo zaznamovale
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425