Glasba v letu 2025

Tuja glasbena scena:

Če pogledamo spletne platforme, potem so na Apple Music v letu 2025 v samem vrhu pesmi ROSÉ & Bruno Mars – APT, Kendrick Lamar & SZA – luther, Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile, Kendrick Lamar – Not Like Us in Billie Eilish – Birds of a Feather.

Billie Eilish FOTO: Profimedia

Na Spotifyu je bila največkrat predvajana skladba (več kot 1,4 milijarde) pesem Ordinary Alexa Warrena – Ordinary, globalni hit, sicer pa ima rekord s petimi skldbami med prvih deset Bad Bunny, katerega pet pesmi (DtMF, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, EoO in VOY A LLeVARTE PA PR) so presegle 4,5 milijarde predvajanj. Na tretjem mestu se je znašla pesem HUNTR/X – Golden z 1,21 milijarde predvajanj ter na petem W SOund - La Plena z 871 milijoni predvajanj. Na pop področju velja omeniti albume Taylor Swift – The Life of a Showgirl, ki spet ponuja svojo intimnost, ki jo je kronala z glasbeno poezijo za množice, Twenty One Pilots so postregli z osmim albumom Breach, Bad Bunny je z albumom DeBÍ TiRAR MáS FOToS poskrbel za najbolj poslušan album leta, saj globalno gledano praktično ni imel konkurence. Album Lady Gaga Mayhem je prejel široko kritiško pohvalo kot zmagoslavna vrnitev k njenim pop koreninam, pohvalili so produkcijo, drzno umetniško vizijo, nekateri pa menijo, da gre za njen najboljši album po Born This Way ali The Fame. Doja Cat je na plošči Vie zmešala viralno drznost s svojim močnim pop instinktom.

Lady Gaga je izdala album Mayhem in se vrnila h koreninam, ki sta jih ustvarila albuma The Fame in Born This Way. FOTO: AP

V rapersko-hip-hop vodah je Tyler, The Creator sredi julija izdal svoj deveti studijski album, Don't Tap The Glass, dokaj hitro po lanski plošči Chromakopia, na njem pa ponudil plesni hip-hop s primesmi funka kupom gostov, kot sta Pharrell in Yebba. Duo Clipse je izdal Let God Sort 'Em Out in uprozoril triufalni povratek, ki združuje Pharrellovo bujno produkcijo z ostrimi besedili.

Švedski post-pankerji Viagra Boys so izdali energični četrti album Viagr Aboys. FOTO: Miro Majcen

Playboi Carti je na albumu Music ponudil prepoznavni glas, sicer pa je z eksperimentalno hipnotičnostjo trap potisnil v umetniško, atmosfersko področje ter poskrbel za eno najbolj odmevnih rap izdaj leta. De La Soul so s Cabin In The Sky poskrbeli za vrnitev, združili nostalgični šarm z zrelo perspektivo, uporabili vokale pokojnega člana Trugoya the Dovea, zaradi česar gre za eno bolj čustveno odmevnih hip-hop plošč leta. Podobno so naredili Mobb Deep na albumu Infinite z doslej neobjavljenimi vokali Prodigyja in produkcijo Havoca in The Alchemista, ki sta združila klasično drznost vzhodne ameriške obale s sodobno udarnostjo.

Deftones so postregli z odličnim novim albumom Private Music. FOTO: Profimedia

Alternativni metalci Deftones so s ploščo Private Music poskrbeli za globoko teksturiran alternativni metal, ki ostaja zvest njihovemu značilnemu zvoku, hkrati pa ponuja svežo čustveno težo, Turnstile so energičnost harcore albuma Never Enough prepletli z nalezljivo dostopnostjo, čeprav je bil album zakoreninjen v hardcoreu, jim je z njim uspelo preseči žanrske meje, Ghost so izdali ploščo Skeletá, na kateri so križali arenski rock z metal spektaklom, energija metala si je zaradi gledališkega pridiha prislužila naziv album leta revije Metal Hammer.

Španska pevka Rosalia je poskrbela za album LUX, ki ga mnogi značujejo za eno najboljših v preteklem letu. FOTO: Profimedia

Deafheaven so s ploščo Lonely People With Power ponudili prelomni post-black metal album, ki združuje divjo intenzivnost black metala z osupljivimi atmosferskimi elementi in čustveno globino, Rage so posneli A New World Rising, klasični heavy metal album z živahnimi ritmi, ki je odmeval pri ljubiteljih tradicionalnih metal stilov. Halestorm so ponudili Everest, hard rock s srcem, s himnični pripeti in močnim vokal pevke Lzzy Hale. Primal Fear so na Domination ponudili klasični power metal z mišičastimi rifi, vzvišenim vokalom in neomajno energijo, Testament na Para Bellum pa thrash metal z divjostjo in natančnostjo, intenzivnost in inovativne rife, ki ga naredijo za izstopajočega med ljubitelji težjih stilov. Seveda pa ne gre pozabiti veterane progresivnega metala Dream Theater, ki so na plošči Parasomnia zagotavili bogate večplastne skladbe s tehničnim mojstrstvom in čustvenimi temami.

TOP 25 tuji albumi 2025: 1. Smerz - Big City Life 2. Rosalia - LUX 3. Deftones - Private Music 4. Wet Leg - moisturizer 5. Amaarae - Black Star 6. Dijon - Baby 7. Clipse – Let God Sort 'Em Out 8. FKA twigs - EUSEXUA 9. Oklou - Choke Enough 10. Turnstile - Never Enough 11. Viagra Boys - Viagr aboys 12. The Liminanans - Faded 13. Little Barrie & Malcolm Catto - Electric War 14. Deafheaven - Lonely People With Power 15. Panda Bear - Sinister Grift 16. Let 3 - RKTRD NDRD 17. Sivert Hoyem - Dancing headlights 18. Cameron Winter - Heavy Metal 19. Wednesday - Bleeds 20. Addison Rae - Addison 21. Nourished by Time - The Passionate Ones 22. Geese - Getting Killed 23. My Morning Jacket - is 24. Doja Cat - Vie 25. Lady Gaga - Mayhem

Domača glasbena scena:

Novomeški kvartet Mrfy, ki je v svoj vrste letos tudi uradno sprejel Dejana Slaka na basu in klaviaturah, je ponudil tretjo ploščo Helo, ki velja za enega ključnih domačih albumov leta. Njihov samozavestni indie rock, poln močnih refrenov, zrelim pristopom in produkcijsko izčiščenim zvokom Žareta Paka preprosto nima konkurence. Pesem Tonemo je eden resnih kandidatov za skladbo leta. Neposredno, energično, premišljeno, preposto čudovito.

Novomeški Mrfy so izdali tretji album Helo in pristali na vrhu naše lestvice albumov. FOTO: Miro Majcen

Mladinci Delta Riff so nas (končno) razveselili s prvencem Klic v neznano!, pod taktirko Dejana Radičevića Daisyja pa ustvarili deloma spoliran, deloma surovo-garažno-rokersko divji, riffovsko usmerjeni album, ki se ne boji mogočnih refrenov in kitarskih solaž. Kar so napovedovali singli Razpad srca, Duhovi ali Koža, lahko zaokroženo slišite v desetih pesmih, ki bodo nagovorile tako stare rokerje kot vse, ki prisegajo na čistokrvno mladostno energijo tria, ki bo ploščo predstavil 5. februarja v Kinu Šiška.

Mladinci Delta Riff so uspešno začelo svoj diskografsko pot z eksplozivnim prvencem Klic v neznano!. FOTO: Janez Štrukelj

Nuclear rock trio iz Brežic Kontradikshn je tretji album poimenoval Intro, naslov pa ni naključen, saj gre za predstavitev identitete, kot vstopna točka v avtorjev svet, kjer se mešajo sodobni urbani vplivi, introspekcija in zadržana, mestoma minimalistična produkcija. Po drugi strani pa je to neusmiljeno drveča gmota rock-metal-industrial šunda, ki vas popelje v (pri nas) neslišane širine zvočnih pokrajin. Kokosy so prav tako ponudili tretji album Naravni pojavi, ki je lahkotna, barvita in igriva plošča, ki se spogleduje z indie popom in alternativnim rockom. Na njej so vsakdanje občutke ujeli v sproščene melodije in nalezljivo energijo. Drugi album Plateau Top je pop je po svoje ironičen že po naslovu, a ponuja premišljen pop z izrazitim avtorskim pečatom.

Nuclear rock zasedba Kontradikshn je spomladi izdala tretji album Intro, z mešanico nežne introspekcije ter udarnih elektronskih ritmov. FOTO: Jan Poreber

Primorski raper Drill je izdal šesti album Momentum, ki ga je predstavil novembra v ljubljanski Cvetličarni, na njem ostaja oster in energičen, gradi na močnih ritmih in občutku nenehnega gibanja, kar albumu daje fizično, skoraj koncertno intenzivnost. Marcus 5 so na vinilu izdali istoimenski prvenec, četudi je pevec Vinci Vogue Anžlovar že pokojni, a gre hkrati za dokument oz. manifest zasedbe, nekih časov, ko so se kalili izvrstni glasbeniki kot so Jani Hace, Zvone Kukec ali Borut Kržišnik. Severa Gjurin je ponudila ploščo Pomlad, intimno, nežno, kakršen je njen edinstveni glas, ki stavi na emocijo in tišino. Gre za ploščo počasnega poslušanja, kjer pridejo do izraza subtilni aranžmaji in njena čutna interpretacija. Tadej Košir je kot Stalker ponudil prvenec Me slišiš, svet?, dvanajst pesmi s številnimi glasbenimi kolegi, ki raziskujejo odtujenost, iskanje glasu in odziva v svetu, kjer je hrupa vedno več, slišanosti pa vedno manj. Magnifico je izdal deseti studijski album v njegovi diskografiji z naslovom Alpe Adria Club, kjer se predstavlja v polni formi, je igriv, kulturološko razgiban in dokaj oseben, saj povezuje balkanske, srednjeevropske in mediteranske vplive v značilno šlagerko-magnificovskem slogu. Senidah je s Sen i dah ponudila temnejšo, bolj introspektivno ploščo, ki se še bolj poglablja v njeno značilno estetiko, saj je album poln vzdušja, čustev in palete različnih razpoloženj. Indie rokerji Yoko Nono so sredi maja izdali prvenec Če te vprašajo, iskren, pripovedni album, ki stavi na besedila in občutek domačnosti, deluje "kot pogovor – neposreden, brez olepševanja, a topel". Tretji album Gradient zasedbe Haiku Garden predstavlja fascinanten glasbeni izlet skozi širok spekter alternativnih (pod)žanrov. Skozi njihov preplet se čutijo vplivi noise popa, psihedelije in shoegazea, iskanje harmonije pa se odraža tako v masivnih kitarskih riffih kot v lahkotnejših tonih, ki nas popeljejo na psihadelično popotovanje. Ekstravagantna Veronika Steiner, bolje poznana kot Parvani Violet je (končno) izdala prvenec Simboli, ki gradi na simboliki, čustvih in močnih refrenih. Glasba je dostopna, a besedila puščajo prostor za interpretacijo. Svoj romantični R&B in ezoterični trap je skozi tematiko astrologije in mitologije povezala koncepte posameznih skladb s planeti in simboli.

Senidah je izdala album Sen i dah ter v napolnjenih Stožicah uprizorila koncertni spektakel, kakšnega pri nas še nismo videli. FOTO: Bobo

Bonbon je sedmi album Tabujev z novo pevko Katarino Samobor, ki je leta 2023 zamenjala prešnjo vokalistko Evo Beus, na njem pa so združili dolgoletne izkušnje benda z modernim pop-rock zvokom. Lahkoten, a ne površen – narejen za širšo publiko, a z jasno identiteto ali kot so dejali sami, gre za "mikrodoze glasbenih vitaminov, sladkorjev in antidepresivov". Metal kvintet Hei'An je tri leta po prvencu Imago predstavil novo ploščo Kiss Our Ghosts Goodbye, ki so jo že napovedali singli What a Shame, Make Me Want to Leave You in Liberated. Njihov moderen, progresiven metal ponudi čustveno intenzivnost in tehnična dovršenost, kar postavlja Hei'An med najambicioznejše slovenske izvozne projekte. RANR so mlada petčlanska zasedba iz Maribora, v kateri so pevka Neli, družbo pa ji deljo Dominik, Tadej in dva Marka. V letošnjem letu so predstavili dve EP izdaji, Sončne oči in Heavy Pouring, eno v slovenščini, drugo v angleščini. EP-ja kažeta dve plati benda, svetlejšo, melodično in temnejšo, bolj surovo. Skupaj tvorita zanimiv kontrast in dokazujeta razpon zasedbe. Peter Lovšin je za svojih 70 let izdal album Za sto let naprej s katerim ostaja kronist časa. Album je rockovski, besedilno direkten in poln komentarjev o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Istrsko-obalni poet Rudi Bučar na albumu Kamen trn brin v sodobni interpretaciji ponudi topli, organski in zelo slovenski izlet v globoko zakoreninjeno istrsko tradicijo. Krshkopoljac so izdali ploščo Propaganda, kjer že naslov nakaže držo, kritično, provokativno in družbeno angažirano, projekt poln ostrih tematik in neposrednosti.

Magnifico je za 60-letnico ponudil deseti studijski album Alpe Adria Club in oboževalce navdušil z božičnim koncertom v Stožicah. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Bogunov so posneli Voda niz lice, introspektiven album z močno čustveno noto. Glasba in besedila delujejo zadržano, a hkrati s svojo iskrenostjo dajejo plošči uravnoteženost. Kultna domača zasedba Salamander, v kateri je deloval tudi pokojni kantavtor Tomaž Pengov, je po več kot pol stoletja od njenega nastanka, le dočakala prvo zgoščenko in tudi vinilno ploščo. Na njej je trinajst novih pesmi, ki delujejo kot prefinjena interpretacija pesniške zbirke. Klemen Slakonja je izdal samostojni prvenec Golden Hour, na katerem je tudi evrovizijska How much time do we have left, sicer pa gre za topel, osebno obarvan album, v angleščini, ki se osredotoča na občutke, spomine in trenutke prehoda. Melodično, poslušljivo, z mednarodnim zvokom, ki ga bo Klemen predstavil tudi 17. februarja s prvim samostojnim koncertom v Londonu. Flirrt so izdali osmi album Blizu, čustveni pop-rock, ki v besedilih in interpretaciji Roka Lunačka govori o odnosih, bližini in ranljivosti, skratka introspektivnih temah, ki jih kronajo s čustveno prefinjenimi melodijami. Veterani slovenskega rocka Šank Rock so postregli z albumom Romantično, ki je akustično-simfonična zvočna plošča z izborom njihovih največjih uspešnic v novih, bolj intimnih aranžmajih vsem dobro poznanih pesmi iz njihove preko 40-letne glasbene kariere.

TOP 25 - domači albumi 2025: 1. MRFY - Helo 2. Delta Riff - Klic v neznano! 3. Kontradikshn - Intro 4. Kokosy - Naravni pojavi 5. Plateau - Top je pop 6. Drill - Momentum 7. Marcus 5 - Marcus 5 8. Severa Gjurin – Pomlad 9. Stalker - Me slišiš, svet? 10. Magnifico - Alpe Adria Club 11. Senidah - Sen i dah 12. Yoko Nono – Če te vprašajo 13. Haiku Garden - Gradient 14. Parvani Violet - Simboli 15. Tabu - Bonbon 16. Hei'An - Kiss Our Ghosts Goodbye 17. RANR - Sončne oči (EP) / Heavy Pouring (EP) 18. Peter Lovšin – Za sto let naprej 19. Rudi Bučar - Kamen trn brin 20. Krshkopoljac - Propaganda 21. Bogunov – Voda niz lice 22. Salamander - Salamander 23. Klemen - Golden Hour 24. Flirrt - Blizu 25. Šank Rock - Romantično

Kandidatke za pesem leta: Mrfy - Tonemo, Alo!Stari - Babe, RomaChild feat. Tomi M - Otroka v dežju, Zlatko - Klepc pada, Delta Riff - Razpad srca.