Glasba za otroke ali Joker Out - tretjič!

Edinstveni fenomen domačega pop rocka zadnjih štirih, petih let, ljubljanska zasedba Joker Out, je na prvem večeru ob izidu tretjega albuma Souvenir Pop postregla z uro in tričetrt čistokrvnega užitka. V prvi vrsti za njihove oboževalke, ki so se, poleg domačih, vnovič zbrale v mednarodni zasedbi.

Joker Out so ob neverjetnem odzivu nadvladali malo dvorano razprodane Cvetličarne in predstavili tretji album Souvenir Pop. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Da se Joker Out niso ujeli v zanko večje je (vedno, nujno) tudi boljše, so pokazali, ko so se po treh letih, konec oktobra 2021 so v ljubljanski Cvetličarni (z zamudo) tekom dveh razprodanih večerov predstavili prvenec Umazane misli, vrnili na "kraj zločina", tokrat ob izdaji tretjega albuma Souvenir Pop.

Vnovič so si izbrali manjšo dvorano, razprodali dva zaporedna koncerta, hkrati pa poskrbeli za naelektreno klubsko vzdušje, kjer je njihov veliki dvojni met ogrevala ajdovska zasedba Jet Black Diamonds, ki ima prav tako veliko privržencev v vrstah fenic Jokerjev, kar je bilo moč začutili ob njihovem nastopu pred mnogo uspešnejšimi kolegi. Joker Out fenomen se je začel širše vzpenjati ko so bili lani izbrani za Emo in se predstavili v Liverpoolu s pesmijo Carpe Diem. Ob tem velja poudariti, da so septembra 2022 osvojili ljubljanske Križanke, oktobra lani pa na krlih mednarodnega uspeha razprodali še areno Stožice.

Fantje so vmes obkrožili Evropo, imeli večinoma razprodane koncerte, koncertirali na kar nekaj legendarnih koncertnih prizoriščih, tudi na največjem evropskem festivalu Sziget, zdaj pa se v novembru in decembru podajajo na turnejo po Balkanu. Temu primerno so tudi štiri pesmi na novem albumu v srbohrvaščini (Muzika za djecu, Šta bih ja, Ako toga više neće biti ter Bluza). Prav malce ironična Muzika za djecu (Glasba za otroke op. a.) je bila prva pesem večera, ko so na oder v slogu velikih zvezd stopili Bojan, Kris, Nace, Jan in Jure, Cvetličarna pa je vzrojila v najstniških krikih navdušenja na najvišji možni jakosti.

Zasedba je v letu in pol postala naša najbolj uspešna in oboževana zasedba širom po Evropi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Spet je, morda malce stareješe, presenetilo dejstvo, kako zna mladina nove pesmi, ki so zunaj teden dni, na pamet, od prve do zadnje besede, jih poje na vso grlo, kar je takoj narisalo nasmeh na obraze članov zasedbe, katerim so domača koncertna tla zagotovo nekaj posebnega. NGVOT je takoj stopnjeval evforijo kot tudi nova angleška skladba Stephanie, nadaljevali pa so z dobro poznanimi Tokio, Ona, Vem da greš in novima Ako toga više neće biti ter Everybody's Waiting, ki je zadnja na novem albumu "spominčkov, ki so jih nabrali širom po Evropi".

Fama in evforija okoli njih sta upravičeni, saj so vse dosegli sami, s svojim delom, talentom, zavzetostjo in strogo delovno etiko. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Neverjetna zavzetost, mladostna energija in norija so se kajpak stopnjevale s pesmimi Katrina, novima Mesto duhov ter Sonce, kar sta presekala favorita Vse, kar vem ter Gola, ter ena bolj izstopajočih na novem albumu, Lips. Za konec uradnega dela so v silovitem ritmu "odžgali" Demone, Šta bih ja, Omamljeno telo, Ne bi smel in Carpe Diem. Uro in tričetrt ekstaze za večino v dvorani pa so sklenili z novim singlom Bluza ter naslovno s prvenca Umazane misli ter (za konec) še baladno skorajda klasiko Novi val.

Lesketajoči par novega vala - kitarist Kris in pevec Bojan. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Za Bojana Cvjetićanina lahko mirno rečemo, da je (najbrž) že krepko nadkrilil svoje vzornike, saj so Joker Out, poleg morda Laibacha, postali mednarodno najbolj uspešen slovenski bend v zgodovini z občinstvom širom po Evropi, hkrati pa so poskrbeli za poseben fenomen, ko njihove oboževalke iz različnih držav pojejo pesmi v sloveščini, kar se prej ni nikoli dogajalo. Bojanu ni težko kakšni oboževalki zapeti za rojstni dan, kar je storil tudi tokrat, vedno pozdravi tudi tiste, ki pridejo iz tujine in jim zvesto sledijo po koncertih, ter jim rad prepusti mikrofon, da sliši, kako lepo so se naučile slovensko besedilo ali kako je katera prevedla pesem v svoj jezik.

Bojan in Nace v rokenrol elementu. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Fantje so si uspeh brez dvoma zaslužili, zanj trdo delali, hkrati pa obkljukali vse alineje, prehodili vse stopničke, kar jim je prineslo želene rezultate in morda še veliko več. Joker Out so tako polni mladostnega zagona, izkušenj z mednarodnih odrov, pridno nabrane kilometrine, z navidezno lahkoto, "odšponali" ljubljanski koncert, ki mu bo sledila še sobotna ponovitev, hkrati pa pokazali, kako vrhunski so postali in da je vsa fama, evforija okoli njih upravičena, saj so vse dosegli sami, s svojim delom, zavzetostjo in strogo delovno etiko. Preprosto vrhunsko, čestitke za novi album in čista petica za eksploziven nastop, kaj so nam člani zaupali o albumu in posameznih pesmih, pa v njihovih lastnih besedah - kmalu!