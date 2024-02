'Glasbena industrija mora še veliko postoriti v boju proti seksizmu'

Poročilo tudi kritizira, da so žrtve zlorab na različnih podelitvah nagrad in zabavah morale sedeti poleg tistih, ki so jih zlorabili, medtem ko na drugi strani storilci še naprej uživajo zaščito sistema in svojih sodelavcev. Poročilo ugotavlja še, da je še vedno premalo žensk na položajih, kjer se sprejemajo ključne odločitve, čeprav se je v zadnjih letih izboljšala zastopanost žensk v glasbeni industriji.

Odbor za ženske in enakost v britanskem parlamentu je v poročilu navedel tudi priporočila vladi in glasbeni industriji. Poslanci med drugim predlagajo, da bi vlada prepovedala uporabo sporazumov o zaupnosti v primerih spolne zlorabe. Prav tako naj bi vlada razmislila tudi, ali bi to lahko veljalo za nazaj za že podpisane pogodbe.

Parlamentarni odbor tudi opozarja, da številni primeri spolnega nadlegovanja ali spolne zlorabe vse do danes sploh niso bili prijavljeni. Poziva tudi, da ženskam ne bi smeli groziti s koncem kariere, če spregovorijo o morebitnih zlorabah ali napadih.

Pri pripravi poročila so člani britanskega parlamentarnega odbora govorili z več predstavniki glasbene industrije. O spolnih napadih in zlorabi moči že nekaj let poteka razprava pod sloganom #MeToo. Potem ko je javnost pred leti izvedela za spolne napade ameriškega filmskega producenta Harveyja Weinsteina, se je tovrstna razprava razširila tudi na druge panoge.