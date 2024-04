Glasbena industrija Srbije ustvarila 90 odstotkov večji dobiček

Glasbena industrija v Srbiji je v preteklem letu ustvarila skoraj 168 milijonov evrov, kar predstavlja neverjeten uspeh v primerjavi s podatki iz prejšnjih let. 20.000 stalno zaposlenih je ustvarilo za skoraj 90 odstotkov večji dobiček kot pred petimi leti. Prispevek glasbenega sektorja k srbskemu gospodarstvu se je v zadnjih petih letih povzpel za 202 odstotni točki, in sicer z 0,05 na 0,11 odstotka, je še pokazala analiza, ki jo je naročila platforma Srbija, opravila pa Ekonomska fakulteta v Beogradu.

Lani se je v primerjavi z letom 2018 za 84 odstotkov povečal tudi znesek davkov in prispevkov, ki jih je izplačala glasbena industrija. Znašal je več kot 6,5 milijona evrov. V glasbeni industriji v Srbiji je bilo minulo leto stalno zaposlenih 19.561 ljudi, kar je 33 odstotkov več kot leta 2022. Gospodarskih subjektov v glasbeni industriji je bilo 5838, med njimi pa je bilo 84 odstotkov podjetnikov. Več kot polovico sektorja, in sicer 55 odstotkov, so predstavljale osebe, stare od 30 do 49 let. Zelo izenačen je bil tudi delež med moški in ženskami; zanašal je 49 oziroma 51 odstotkov.