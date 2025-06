DJ Umek bo moči združil s simfoničnim orkestrom

V ljubljanskih Križankah bo DJ Umek septembra združil moči s simfoničnim orkestrom. Sodelovanje bodo izpeljali v sklopu sloveče serije unikatnih koncertov Red Bull Symphonic. DJ Umek in maestro Patrik Greblo sta izbrala pesmi, ki jih bodo v večmesečnem procesu predelali - na odru pa se jim bo pridružili tudi gostje.

DJ Umek in simfonični orkester bodo združili moči.

Pod okriljem Red Bull Symphonic nastajajo zelo nepričakovane glasbene kombinacije. Gre za inovativen in preprost koncept, ki glasbo spaja s klasičnim svetom ter ustvarja nekaj novega in vznemirljivega. Cilj projekta je povezati ustvarjalce iz različnih svetov in njihovo publiko izpostaviti nekoliko drugačni glasbi.

Slovenski koncert bo poseben, saj bodo prvič spojili tehno s klasiko, odvil se bo na prizorišču, znanem po nastopih velemojstrov popularne in klasične glasbe, gledalci pa bodo med koncertom stali.