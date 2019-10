Glasbena Romanca, ki ni nastala čez noč

Pianistka in avtorica Manca Udovič je 4. oktobra z zasedbo Romanca izdala prvenec Počasi in previdno. (Foto: Nejc Pisanski)

Stari ljudje že vedo, ha-ha. Verjamemo, da se počasi in previdno daleč pride. Album se začne kot odličen začetek kakšnega filma, drame ali romance, pravzaprav primerno, glede na to, kakšno je ime zasedbe? Album se res začne nekoliko skrivnostno, s počasnejšo solo klavirsko skladbo, kot uvod, ki je kratka priprava za skladbe, ki sledijo. Nismo želeli že s prvo pesmijo povedati vsega. Sicer pa ja, je v skladu z našim imenom. Pesem Počasi in previdno spomni na stare francoske filme, na charleston, s svojim vzdušjem, ritmom in vonjem. na kakšen način ste se našli, glede na to, da ste zbrani z vseh vetrov? Res je, da smo zbrani z različnih vetrov, a druži nas želja po skupnem muziciranju in po ustvarjanju nečesa novega. Zasedba je nastala na mojo pobudo, poklicala sem glasbenike, ki sem jih poznala že od prej in jih povabila k sodelovanju. Na moje veliko veselje, so bili vsi za in so z mano v zasedbi od začetka. to, da smo z različnih vetrov, se je pri nas pokazalo kot odlična osnova za ustvarjanje.

Zakaj naslov Počasi in previdno, deluje kot tisti rek starih ljudi "počasi in gvišno"?

Za skladbe pravite, da so realistično-romantične, gre torej za resnične romance, ljubezni, nekaj, kar ste izkusili v življenju, ne gre zgolj za sanjarjenja in neuresničene ljubezni oz. želje?



Tako je, vsaka pesem nosi svojo zgodbo. O teh zgodbah ne govorim prav rada, saj raje vidim, da z razkrivanjem ozadja skladb ne vplivam na poslušalce. Drži pa, da sem nekatere od teh zgodb (pre)živela sama, druge živijo ljudje, ki so mi blizu, spet tretje še vedno najdem le v polju svojih sanj.



Album kar kipi od baladnih, klasično klavirskih melodij, z iskricami popa, seveda pa ne morete mimo džezovskih preigravanj in živahnih funky ritmov. Koliko premišljeno se je to znašlo na eni plošči ali gre bolj za prepuščanju občutkom in glasbi, ki vas je vodila po vseh teh različnih poteh?

Za celoten projekt sem si vzela kar nekaj časa, nisem se ga lotila čez noč. In tudi skladbe so nastajale počasi. Na zgoščenko smo uvrstili tiste skladbe, ki so se nam zdele najboljše in ki o naši zasedbi in mojem umetniškem izrazu povedo največ. So raznolike, z vsemi elementi, ki ste jih našteli, a še vedno smo želeli, da delujejo kot celota. Kot pianistka pa sem si res privoščila, da uvod in zaključek pripadata mojemu klavirju.