Glasbena skupina Divje jezero navdušila na odru Cankarjevega doma

S koncertom, posvečenim veliki Edith Piaf, se bo po mesecu dni končal eden redkih še delujočih festivalov v državi. Na Mali terasi sredi Ljubljane pa so v torek odmevali zvoki idrijske skupine Divje jezero. Kot mnogi glasbeniki si tudi oni štejejo v veliko čast, da so lahko stali na odru kluba Cankarjevega doma, na intimnem koncertu pa se jim je na odru pridružila tudi prijateljica in pevka Vesna Zornik.