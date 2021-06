Glasbena skupina Fabricca: glasbeno ustvarjanje nima roka trajanja

Tomaž in Alen s pesmijo "Something else" , za katero sta besedilo in glasbo napisala sama, producentsko taktirko pa je prevzel Žare Pak, napovedujeta izid prvega studijskega albuma, naslovljenega "Ordinary people" .

Za pesem "Something else" sta glasbenika ustvarila tudi videospot, ki je prav tako plod lastne kreativnosti. Tomaž, ki se je v vlogi scenarista, snemalca in režiserja preizkusil že v obdobju Marzle vade, se tradiciji tudi tokrat ni izneveril. Fabricca v tem pogledu nadaljuje z miselnostjo celovitega pristopa do lastne umetniške ustvarjalnosti in aktivno vlogo v vseh procesih, ki na koncu privedejo do albuma.