Glasbena skupina KiNG FOO v boju za nastop na Evroviziji

V boj za nastop na Evroviziji tudi skupina KiNG FOO . Slovenska rock skupina se je uvrstila v polfinale nacionalnega tekmovanja Una voce per San Marino. Konkurenca je bila velika, potegovalo se je kar 1200 umetnikov iz 48 držav. Štiričlanska zasedba, ki jo sestavljajo Rok Golob , Andrej Hočevar , Marko Zorec in Aleksandra Josić , se bo v polfinalu pomerila s približno 80 izvajalci. Tekmovanja se bodo odvijala med 17. in 21. februarjem.

"Z navdušenjem sporočamo, da smo se uvrstili v polfinale Una voce per San Marino, tekmovanja za zastopanje San Marina na Evroviziji! 9. januarja smo bili v San Marinu in imeli smo se super. Izmed 1200 neverjetnih umetnikov iz 48 držav smo prišli tako daleč. No, prejšnji teden smo osvojili nagrado za najboljšo alternativno rock skupino 2025 na 8. letni podelitvi nagrad Wigwam v Združenem kraljestvu in zdaj še to. Navdušeni smo," so zapisali na družbenem omrežju.

Glasbena skupina je slavila že prejšnji teden, ko so na podelitvi tradicionalnih Wigwam nagrad v Londonu prejeli prestižen naziv najboljše alternativne rock skupine v Angliji."To nam ogromno pomeni, ker je bila konkurenca velika. Skupaj je bilo 188 glasbenih skupin, v naši kategoriji jih je bilo 12. Je pa res, da nas zdaj v Angliji in Ameriki že eno leto vrtijo, ampak kljub vsemu je to za nas res velik dosežek in smo zelo veseli. To je bilo izjemno presenečenje, zato smo še toliko bolj veseli, ker tega nismo pričakovali," sta nam po podelitvi zaupala člana skupine Rok Golob in Aleksandra Josić. Za mesto na tekmovanju pa se resno potegujejo tudi domači rokerji XSKULL8, ki prav tako sodelujejo v izboru Una Voce per San Marino.