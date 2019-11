Glasbena skupina Lombardo predstavlja novo pesem

Slovensko glasbeno skupino Lombardo sestavljajo glasbeniki David Stritar , Borut Velušček , Peter Vdovč , Toni Habula , Sašo Kronegger in Nejc Lombardo , ki je kariero začel kot solist in imel leta 2008 najbolj predvajano skladbo v Sloveniji z naslovom Zavrtela sva svet. Prijatelji sedaj predstavljajo novo pesem Pokrita z zvezdami in z njo napovedujejo album, ki bo izšel aprila prihodnje leto.

Poleg Nejca, ki je leta 2016 navdušil s številnimi preobrazbami v oddaji Znan obraz ima svoj glas in pred tem sodeloval tudi v šovu Slovenija ima talent, so tudi ostali člani skupine stari znanci glasbene industrije. David in Toni sta sodelovala v skupinah RattleSnake in Flirrt. Prav tako sta bila Peter in Borut del skupine Flirrt, pri njihovi akustični plošči pa je sodeloval tudi Sašo, ki je bil med drugim bobnar skupine Ministri, v zadnjih letih pa je najbolj aktiven kot pevec in tolkalist skupine 3Čelos.

Poleg skladbe Pokrita z zvezdaminačrtujejo še kontinuirano izdajo skladb do konca 2020, ko bo izšel prvenec. Kot producent jim pomaga Dejan Radičević, ki je med drugim producent tudi Siddharte, Neishe, Mi2, Jinxov in Nine Pušlar.

Videospot za novo pesem so snemali v prostoru, ki najbolj pooseblja naslov nove pesmi – v centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanjah. Režiral ga Matej Grginič, za kamero pa je poskrbel Gašper Pintarič. Kot plesalka se je predstavilaAleksandra Vojnovič, ki je nabirala izkušnje v Bollywoodskih filmih in televizijskih serijah Reka ljubezni in Usodno vino.