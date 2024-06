Glasbena šola Bučar in Vili Resnik združila moči pri navijaškem hitu

"Fuzbal je zakon," je prepričan Vili Resnik , ki je v sodelovanju z Glasbeno šolo Bučar pripravil videospot za prirejeno skladbo Na fuzbal me pust . Glasbenik obljublja, da bo energična priredba navijače po vsej Sloveniji ponovno spravila na noge in dvignila srčni utrip vseh ljubiteljev nogometa. Priredba skladbe je eksplozija energije, strasti in predanosti, ki jo premorejo tako mladi glasbeniki Glasbene šole Bučar kot tudi izkušen in karizmatičen Resnik.

Glasbena šola Bučar in Vili Resnik združila moči v skladbi 'Na fuzbal me pust'

Skladba Na fuzbal je sicer že ob prvi izdaji leta 2002 postala nepogrešljiva pesem vsake navijaške družbe. Tokrat je z Resnikom moči združilo še več kot 80 mladeničev in mladenk: "Veliko energije, dobre volje in pa predvsem ponosa," je projekt opisal vodja Simon Bučar. Ponosa ni manjkalo niti Resniku, ki rad vidi, kako je pesem po vseh teh letih še vedno del Slovencev in Slovenk. "To pomeni, da bo ta pesem aktualna še nekaj let!"

Snemanje videospota je potekalo na stadionu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju le dan pred tem, ko so tam trenirali člani slovenske nogometne reprezentance. Snemanju videospota so se pridružili tudi starši učencev Glasbene šole Bučar. "Skupaj smo ustvarili nekaj, kar presega običajne meje glasbe – ustvarili smo priredbo, ki bo povezala generacije in prinesla dodatno energijo na tribune in v navijaško okolje," je povedal vodja projekta Simon Bučar.