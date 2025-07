Glasbena vizija o nastanku sveta v sodobni preobleki navdušila občinstvo

Veličastna glasbena vizija o nastanku sveta je zaživela v drzni sodobni uprizoritvi skupine La Fura dels Baus. Stvarjenje Josepha Hydna, ki temelji na svetopisemski pripovedi, se je s pomočjo akrobatike, svetlobe, gibljive scenografije in digitalnih projekcij preobrazilo v sinestezijsko doživetje. Režiser Carlus Padrissa, soustanovitelj katalonske zasedbe, poudarja, da je glasba srce predstave, medtem ko jo ostali elementi poglabljajo in širijo v umetniško celoto. Pod taktirko Josepa Vicenta so nastopili Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA, Zbor Slovenske filharmonije ter solisti Alba Fernández-Cano, Víctor Sordo in Toni Marsol. Spektakel združuje tradicijo in sodobnost ter briše meje med odrom in občinstvom.

Tokrat je Katalonec ob uprizoritvi Stvarjenja Josepha Hydna stavil na kombinacijo akrobatike,svetlobe, gibljive scenografije in digitalnih projekcij. In kako pri podvigu uprizoritve svetopisemske pripovedi o stvarjenju sveta poišče motiv in navdih?

"Navdih najdeš takole! Barva se spreminja, rdečica prihaja ... Po tem morda dodam še malo vode," je povedal in pokazal režiser Padrissa.

66-letni režiser je soustanovitelj in gonilna sila gledališke skupine, ki so ji produkcijo grandioznih promocijskih predstav po vseh koncih sveta zaupale globalne znamke, kot so Microsoft, Pepsi, Mercedes-Benz in številne druge.

"Gre za moža, čigar misli letajo naokrog in iščejo navezave in prispodobe. To obogati glasbo," pa je o režiserju povedal dirigent in umetniški sodelavec La Fure dels Baus Josep Vicent.

Vizualno-glasbeni spektakel temelji na svetopisemski zgodbi o genezi, stvarjenju sveta v sedmih dneh.

"Pri prvi sekundi pride do velikega poka. Hyden si je zamislil veliki pok, po njem pa pride svetloba. Veličastna svetoloba," je povedal režiser, Vicent pa je dodal: "Stvaritev je delo, zasnovano kot megalomanski projekt. Hyden si je izvedbo zamislil z vso možno energijo, ob premieri je angažiral 200 članski orkester."

Španec se že jutri vrača na oder Festivala Ljubljana z dogodkom El amor Brujo, kjer bo temperamentflamenka povezal s simfoničnim orkestrom in baletno pantomimo.