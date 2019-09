Glasbena zasedba Victory predstavlja novo ljubezensko balado

Slovenska glasbena zasedba Victory, ki je v več kot tridesetih letih obstoja predstavila skladbe, kot so Zelena dežela, Le povejte ji, Dan brez tebe, Skupaj s teboj, Zaljubljena, Hočeš me ali nočeš me in Helena, so priznali, da so se kar malce bali, kako bo njihovo občinstvo sprejelo novo skladbo. A strah je bil odveč, saj je skladba Še vedno sva ista našla poseben prostor v srcih njihovih oboževalcev.

Victory so z vrnitvijo na glasbeno sceno dobili nov ustvarjalni zagon in že snujejo nove skladbe – prva oziroma druga med njimi je ljubezenska Najlepša si. ''Izjemno nas veseli, da na koncertih naše avtorske skladbe, še posebej nove, pravzaprav privabljajo pod oder. Še vedno sva ista z nami prepeva naše občinstvo. Veliko igramo tudi na porokah in ta skladba je ena od tistih, ki jo mladoporočenci pogosto izberejo kot pesem za poročni ples. Ni večje pohvale, kot je ta,'' o vrnitvi pravijo člani zasedbe Victory.

Za novo skladbo Najlepša si so Victory pred kratkim posneli tudi videospot, ki govori o dveh zaljubljenih najstnikih, ki sta sredi priprav na maturantski ples. Seveda imata oči le drug za drugega, zato drugih nastopajočih, razen skupine Victory, v videospotu ni. Tematike niso izbrali naključno, saj Victory že več kot 15 let pogosto igrajo tudi na maturantskih plesih po Sloveniji. In temu prehodu v odraslost so se na svoj način želeli pokloniti tudi z videospotom za njihovo novo skladbo. Tudi zanjo so videospot posneli s produkcijo Take Over Media, za režijo je poskrbel Djomla KS.