Glasbene moči združili skupina Batista Cadillac in Senidah

Tik pred uradnim izidom drugega albuma II Batista Cadillac predstavljajo novi single z naslovom Od Početka, pri katerem se jim je pridružila Senidah. Skladba združuje moč in veličastnost sodobnega soula ter prepoznavna, raskava in izrazna vokala dveh izjemnih pevcev. Do sodelovanja je prišlo prek Senidinega producenta Cazzafure, s katerim je skupina Batista Cadillac sodelovala tudi pri nastajanju tega albuma.

Batista Cadillac in Senidah FOTO: Arhiv izvajalca

"Z Matijo Koritnikom sva naredila komad v nekem drugem jeziku, poslala Senidah in jo vprašala, kako se ji zdi? Bilo ji je všeč in je potrdila sodelovanje, kar je bil kar šok, ampak pozitiven, seveda," nam je o tem, kako je prišlo do sodelovanja s pevko, povedal pevec skupine, Urban Lutman. "Pesem Senidah vokalno zelo paše in vse se je poklopilo," je še dodal.

Izpostavil je, da je veliko vlogo odigral prav producent: "Producent da vedno neko smer, v katero bo šel in oblikuje nek zvok in zdi se mi, da on botruje temu, da se je vse skupaj zgodilo." Ob singlu je nastal tudi videospot v režiji Jana Filipa Jordana Frangeša, ki je za kuliso izbral kulturno in zgodovinsko pomembne prostore ljubljanske Opere. V njih je ustvaril slikovito uprizoritev igre lova med mogočnima vokalistoma sodobne glasbe.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Senidah se je v novi pesmi pridružila skupini Batista Cadillac. Arhiv izvajalca

Urban Lutman, pevec skupine Batista Cadillac Arhiv izvajalca

