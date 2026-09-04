Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Glasbene moči združili skupina Batista Cadillac in Senidah

Ljubljana, 04. 09. 2026 17.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović K.Z.
Batista Cadillac in Senidah

Plesna skladba z naslovom Od Početka. Urban Lutman je ob izidu priznal, da so mu ć-ji ponagajali. Pesem je namreč v srbohrvaščini. Za pomoč je prosil balkanske izvajalce s Senidah na čelu. Zdaj je usoda v rokah poslušalcev. Ti lahko uživajo tudi v videospotu, ki sta ga glasbenika posnela v ljubljanski operi.

Tik pred uradnim izidom drugega albuma II Batista Cadillac predstavljajo novi single z naslovom Od Početka, pri katerem se jim je pridružila Senidah. Skladba združuje moč in veličastnost sodobnega soula ter prepoznavna, raskava in izrazna vokala dveh izjemnih pevcev. Do sodelovanja je prišlo prek Senidinega producenta Cazzafure, s katerim je skupina Batista Cadillac sodelovala tudi pri nastajanju tega albuma.

Batista Cadillac in Senidah
Batista Cadillac in Senidah
FOTO: Arhiv izvajalca

"Z Matijo Koritnikom sva naredila komad v nekem drugem jeziku, poslala Senidah in jo vprašala, kako se ji zdi? Bilo ji je všeč in je potrdila sodelovanje, kar je bil kar šok, ampak pozitiven, seveda," nam je o tem, kako je prišlo do sodelovanja s pevko, povedal pevec skupine, Urban Lutman. "Pesem Senidah vokalno zelo paše in vse se je poklopilo," je še dodal.

Preberi še Skupina Batista Cadillac: Senidah je totalna profesionalka

Izpostavil je, da je veliko vlogo odigral prav producent: "Producent da vedno neko smer, v katero bo šel in oblikuje nek zvok in zdi se mi, da on botruje temu, da se je vse skupaj zgodilo."

Ob singlu je nastal tudi videospot v režiji Jana Filipa Jordana Frangeša, ki je za kuliso izbral kulturno in zgodovinsko pomembne prostore ljubljanske Opere. V njih je ustvaril slikovito uprizoritev igre lova med mogočnima vokalistoma sodobne glasbe.

"Pri snemanju spota sem predvsem opazil, kakšna profesionalka je. Točno ve, kateri zorni kot je dober za posneti in vse je bilo narejeno naenkrat ali pa smo maksimalno dvakrat snemali, kar zame ne velja. Mogoče je to zato, ker sem moški, mi pa sebe manj dobro poznamo. Ampak super smo se ujeli, bila je res super energija," nam je zaupal Lutman, ki je dodal, da se s pevko sicer poznajo že od prej in so se vedno radi podružili.

Od Početka je več kot le novo glasbeno sodelovanje. Je nosilna skladba albuma II in hkrati znanilec novega ustvarjalnega obdobja skupine Batista Cadillac.

batista cadillac senidah pesem od početka

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Gregor Ravnik: Nisem ravno človek, ki bi z lahkoto rekel 'adijo'

24ur.com Kako zveni Cecina pesem v operi? Srbska folk diva je navdušena
24ur.com Skupina Batista Cadillac: Senidah je totalna profesionalka
24ur.com Umek gostil Raiven: je tudi ona kdaj žurala na njegovo glasbo?
24ur.com Gibonni razkril, na katero pesem Slovenci najraje zaplešejo
Zadovoljna.si Marko Škugor s Kvatropirci prvič zapel v slovenščini
24ur.com Kdo bolje pozna slovensko glasbo: Lado Bizovičar ali Marjetka Vovk?
24ur.com Priljubljeni srbski raper Voyage povzročil evforijo v ljubljanski Šiški
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Poročne fotografije slovenskega glasbenika presenetile sledilce
Poročne fotografije slovenskega glasbenika presenetile sledilce
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Poletna zapeljivka: Tamara pozirala v kopalkah
Poletna zapeljivka: Tamara pozirala v kopalkah
vizita
Portal
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
David Zupančič: Otroci niso neumni, učijo se z zgledom
David Zupančič: Otroci niso neumni, učijo se z zgledom
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Kdaj boste umrli? Vaš občutek je morda boljši, kot si mislite
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
dominvrt
Portal
To je skrivnost velikanskih buč
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929