Glasbene nagrade VMA septembra v živo iz Brooklyna

Podelitev nagrad za glasbo in video televizije MTV bo potekala dan po 20. obletnici terorističnega napada na newyorška dvojčka, ki se je zgodil 11. septembra 2001. Pri MTV so naznanili, da sodelujejo z nevladno organizacijo 9/11 Day v smeri, da bi že teden pred podelitvijo skupaj organizirali spominske aktivnosti na ta tragični dogodek. Pri MTV so zapisali, da se želijo s tem pokloniti žrtvam napada, njihovim družinam ter vsem, ki so bili v njem poškodovani, pa tudi tistim, ki so bili pripravljeni nuditi pomoč med samim dogodkom.

Že pred letom sta MTV in newyorški guverner Andrew Cuomo napovedala, da bo podelitev nagrad v letu 2020 potekala v dvorani Centra Barclays, zaradi pandemije seveda ob omejenem številu gledalcev oziroma celo brez občinstva. Na koncu se je glasbena televizija odločila, da se bo prireditev zaradi večje varnosti odvila na prostem, v kombinaciji s posnetimi materiali.

Kljub najavi, da bo podelitev letos vendarle potekala v živo, MTV za zdaj še ni naznanil, ali bodo gostili glasbene dogodke v živo.