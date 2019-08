Glasbene nagrade: zmaga 'čudežnega dekleta elektropopa'

Za nami je še ena prireditev nagrad VMA (Video Music Awards), ki je tokrat potekala v New Jerseyju. Največ nominacij sta prejeli pevkiAriana Grande in Taylor Swift, nominirani sta bili v kar 10 kategorijah, mlada pevka Billie Eilish je imela devet nominacij, raper Lil Nas Xpa osem, nominirani so bili tudi Cardi B, Halsey, Jonas Brothers in Shawn Mendes.

Glasovanje je tako potekalo v 14 različnih kategorijah in kljub temu, da sta na koncu najbolj prestižna kipca dobili Ariana in Taylor, pa je največ pozornosti pobralo 17-letno 'čudežno dekle elektropopa' Billie Eilish, ki je prejela nagrado za najboljšo novinko na glasbeni sceni. Ker pa je glasbenica ravno na turneji, je njeno nagrado prevzela igralkaHailee Steinfeld.

In kdo je še odnesel domov kipec?

Swiftova je na koncu dobila dva kipca, enega tudi za video leta (You Need to Calm Down), medtem ko je glasbenica leta postala Ariana. Kipec za pesem leta pa sta si razdelila Lil Nas X ter Billy Ray Cyrus (Old Town Road - Remix). Pop izvajalci so postali bratje Jonas, v hip hopu je slavila Cardi B, vsa dvorana pa je bila na nogah, ko je na oder stopila legendarna Missy Elliott, ki je prejela posebno nagrado Michael Jackson Video Vanguard Award. Glasbenica je na odru MTV nagrad stala po 16 letih in s svojim nastopom pokazala, da je še vedno kos mlajšim glasbenikom.

Tu pa se bili še nastopi izvajalcev, kot so Swiftova, Lizzo, Bad Bunny, Normani, H.E.R., Big Sean, Lil Nas X, Rosalia, J Balvin, Ozuna in A$AP Ferg ... Mnogi so imeli oči uperjene tudi vMiley Cyrus in njen nastop, kajti pevka je ravno sredi ločitvenega postopka.