Glasba

Glasbeni dvoboj Siddharte in Big Foot Mame razprodan v manj kot petih urah

Ljubljana, 31. 03. 2026 18.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Soundclash

Glasbeni spektakel Red Bull SoundClash, kjer se bosta po desetih letih v Areni Stožice ponovno srečala Siddharta in Big Foot Mama, je požel izjemen uspeh. Vstopnice so bile namreč razprodane v rekordnih 284 minutah, kar priča o velikem zanimanju publike za ta edinstven glasbeni dogodek, ki obljublja nepozabno izkušnjo.

Napoved glasbenega spektakla Red Bull SoundClash s Siddharto in Big Foot Mamo, ki se bosta jeseni po desetih letih spet srečala v Areni Stožice, je navdušila oboževalce, ki so vstopnice razgrabili v rekordnih 284 minutah.

Tomi Meglič in Grega Skočir
Tomi Meglič in Grega Skočir
FOTO: Samo Vidic

Dogodek, ki se bo odvil novembra, prinaša glasbeni koncert na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Benda se izmenjujeta v rundah, dramatičnost stopnjujejo glasbeni izzivi in gostje presenečenja, na koncu pa se celotno koncertno prizorišče poveže v eno veliko sinhrono valovanje.

"Ta koncert bo od tistega izpred desetletja drugačen tudi zato, ker sta zdaj oba benda deset let starejša, to je 20 dodatnih let ustvarjanja in odrskih izkušenj. Vmes pa smo naredili tudi kar nekaj nove glasbe," so se strinjali protagonisti tega glasbenega mešanja in dodali: "Za nas je ta koncert predvsem nov izziv, odmik od ustaljenega, podobno pa tudi za publiko: pri Siddharti in Big Foot Mami je presek občinstva res zelo velik, zato bo tukaj res veliko ljudi prišlo dvakrat na svoj račun. Z nami pa bodo seveda tudi gostje."

Predvsem pa bo šlo za skupno doživetje, čeprav bodo glasbeno na različnih polih, so med njimi stkane trdne prijateljske vezi. "Skrivnosti med nami ni praktično nobenih, v nočeh in nastopih smo si marsikaj povedali, marsikaj zaupali. Ni pa vse za kamero," se je pošalil Grega Skočir.

