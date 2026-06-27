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Glasba

Glasbeni hit Wannabe dopolnil 30 let

London, 27. 06. 2026 13.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Spice Girls

Članice priljubljene dekliške zasedbe Spice Girls so 26. junija 1996 izdale danes zimzeleni pop hit Wannabe, ki jih je izstrelil na svetovno glasbeno sceno. Pesem, ki je med poslušalci še danes zelo priljubljena, je letos dopolnila okroglih 30 let in ima samo na YouTubu vrtoglavih 717 milijonov ogledov.

26. junij 1996 se je v zgodovino glasbe zapisal kot dan, ko je britanska dekliška skupina Spice Girls izdala svoj debitantski singel Wannabe. Letos mineva natanko 30 let od nastanka ene najvplivnejših pop pesmi 90. let, ki je svetu predstavila fenomen dekliške moči.

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Pesem Wannabe je bila prvi uradni singel peterice mladih pevk Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emme Bunton in Victorie Beckham. Namesto že večkrat slišanih ljubezenskih balad je Wannabe prinesla energično, drzno in samozavestno sporočilo, da je prijateljstvo med ženskami pomembnejše od romantičnih razmerij. Jasno je sporočila, da partner, ki ne spoštuje življenjskega sloga in kroga prijateljev svoje izbranke, pri njej nima možnosti.

"Če želiš biti del moje prihodnosti, pozabi na mojo preteklost. Če želiš biti z mano, se moraš pohiteti. Ne zapravljaj mojega dragocenega časa, spravi se v red in lahko nama uspe," je le del besedila pesmi, ki je danes že zimzelena. Singel je po izidu hitro postal svetovna uspešnica, čeprav internet takrat še ni obstajal v današnji obliki.

Spice Girls
Spice Girls
FOTO: Profimedia

Pesem Wannabe je v le nekaj tednih osvojila vrh britanske glasbene lestvice, nato pa zasedla prvo mesto v več kot tridesetih državah po svetu. S svojim močnim sporočilom je vplivala na razmišljanje milijonov žensk ter v ospredje postavila temo ženske samozavesti in opolnomočenja.

Skupina Spice Girls se je prvič razšla leta 2000, ko so članice zaradi samostojnih glasbenih projektov in izčrpanosti po več letih intenzivne slave postopoma zapuščale skupino. Kasneje so se še večkrat združile za koncertne turneje ali posebne nastope, vendar je šlo predvsem za enkratne nostalgične projekte. Do popolne in trajne ponovne združitve skupine (zaenkrat) ni prišlo.

Razlagalnik

Izraz 'Girl Power' (dekliška moč) je postal kulturni fenomen v 90. letih, ki je spodbujal žensko neodvisnost, samozavest in solidarnost med ženskami. Koncept je presegel zgolj glasbeno industrijo in postal simbol za opolnomočenje mladih žensk, ki so se zavzemale za enakopravnost, medsebojno podporo in pravico do izražanja lastne identitete brez prilagajanja pričakovanjem družbe.

Izraz 'zimzelena' (v angleščini 'evergreen') se uporablja za glasbene skladbe, ki ohranjajo svojo priljubljenost in prepoznavnost skozi desetletja, dolgo po tem, ko so bile prvič izdane. Takšne pesmi ne postanejo zastarele, saj jih nove generacije poslušalcev še naprej odkrivajo in cenijo, pogosto pa se redno predvajajo na radijskih postajah in ob različnih družabnih dogodkih.

V 90. letih je bila glasbena industrija močno odvisna od fizičnih nosilcev zvoka, kot so kasete in CD-ji, ter od promocije prek televizijskih glasbenih kanalov, kot je MTV, in radijskih postaj. Ker takrat še ni bilo pretočnih platform, kot sta Spotify ali YouTube, je bil uspeh pesmi odvisen od prodaje fizičnih singlov in televizijske podobe izvajalcev, kar je pomenilo, da so se glasbeni trendi širili počasneje, a so imeli pogosto večji kulturni vpliv na širšo javnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
profimedia Wannabe 30 let pesem spice girls

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