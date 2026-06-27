Glasbeni hit Wannabe dopolnil 30 let

26. junij 1996 se je v zgodovino glasbe zapisal kot dan, ko je britanska dekliška skupina Spice Girls izdala svoj debitantski singel Wannabe . Letos mineva natanko 30 let od nastanka ene najvplivnejših pop pesmi 90. let, ki je svetu predstavila fenomen dekliške moči.

Pesem Wannabe je bila prvi uradni singel peterice mladih pevk Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emme Bunton in Victorie Beckham. Namesto že večkrat slišanih ljubezenskih balad je Wannabe prinesla energično, drzno in samozavestno sporočilo, da je prijateljstvo med ženskami pomembnejše od romantičnih razmerij. Jasno je sporočila, da partner, ki ne spoštuje življenjskega sloga in kroga prijateljev svoje izbranke, pri njej nima možnosti.

"Če želiš biti del moje prihodnosti, pozabi na mojo preteklost. Če želiš biti z mano, se moraš pohiteti. Ne zapravljaj mojega dragocenega časa, spravi se v red in lahko nama uspe," je le del besedila pesmi, ki je danes že zimzelena. Singel je po izidu hitro postal svetovna uspešnica, čeprav internet takrat še ni obstajal v današnji obliki.