Glasbeni hiti, ki so bili po napadih na New York umaknjeni iz radijskega programa

Teroristični napadi pred dvajsetimi leti so močno vplivali tudi na glasbeno dogajanje tistega časa. Družba Clear Channel Communications (zdaj iHeartMedia), največji lastnik radijskih postaj v Združenih državah (teh naj bi bilo kar 1200), je po dogajanju v New Yorku naokrog poslala interno obvestilo s seznamom pesmi, za katere so direktorji programov menili, da vsebujejo sporno ali vprašljivo liriko. Ta naj bi odpirala boleče rane in neposredno ali posredno sprožala spomin na grozljive dogodke 11. septembra 2001.

Memorandum 'Clear Channel' je vseboval pesmi, ki se v svojih naslovih ali besedilih nanašajo na odprte teme, prepletene z napadi, kot so 'letala', 'trki', 'smrt', 'vojne' in 'nasilje'. Sporne besede pa so bile tudi 'nebo', 'padci' in 'orožje'. Med njimi sta bili navedeni tudi pesmi, tekstovno postavljeni v mesec september.

Seznam, ki na prvi pogled deluje nekoliko presenetljiv, skriva nekatere odmevne hite, kot so Ironic pevke Alanis Morissette, pa Walk like an Egyptian zasedbe The Bangles, na prepovedani listi pa se je znašlo tudi sedem pesmi skupine AC/DC, izdelki Beatlov, Metallice in Beastie Boysov. Neslavna zmagovalka na listi prepovedanih je zagotovo zasedba Rage Against The Machine. Radijske postaje so v obdobju po napadih črtale vse njihove pesmi.

Povprečen seznam skladb ameriških radiev je zajemal 165 priporočenih enot, izbor pa se je razlikoval glede na uredniško politiko vsake od postaj. Uradno so ustvarjalce radijskega programa spodbujali, da določene skladbe izločijo in ne popolnoma prepovedo. Nekatere postaje seznama niso upoštevale v celoti in so še naprej predvajale določene posnetke, vendar pred tem izrezale posamezne sporne odseke.

Med izdelki rokerskih zasedb se je zvrstilo največ prepovedi, tako so se morali poslušalci radijskih postaj za nekaj časa odreči razbijanju Nine Inch Nailsov, Black Sabbathov, Alice in Chainsov in Slipknotov.

Kateri izmed najbolj znanih hitov so se (presenetljivo) znašli na 'črnem' seznamu?

Alanis Morissette – Ironic