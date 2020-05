Glasbeni milijonarji: kdo so največji slovenski zvezdniki YouTuba?

Zadnja skladba Luke Basija ima že deset milijonov ogledov. Senidah jih je zbrala 70 milijonov. Kaj takšne vrtoglave številke pomenijo za slovenske glasbenike, pa tudi promocijo Slovenije? Na globalni ravni pa seveda govorimo o milijardah ogledov posameznih videospotov. Začelo se je z Ronaldinhom v oglasu, a so glasbeniki kmalu prevladali. Kdo vse je v milijardnem klubu? Morda preseneča tudi, kdo je na samem prestolu.

Presegel sem deset milijonov ogledov svoje nove skladbe na YouTubu, je ponosno objavil eden mlajših perspektivnih slovenskih pevcev Luka Basi. Ob tem smo se vprašali, kakšno je največje število ogledov, ki jih na največjem svetovnem kanalu dosegajo slovenski glasbeniki, in verjeli ali ne, to je pevka Senidah, katere skladbe dosegajo do 76 milijonov ogledov na YouTubu. Številka, ki se je ne bi sramovali niti svetovni zvezdniki. In kaj število ogledov pomeni za uspeh glasbenikov in promocijo Slovenije?

icon-expand Pesmi Modrijanov, ki imajo na YouTubu tudi več kot 20 milijonov ogledov, so ponarodele tako kot Avsenikove in Slakove. FOTO: Modrijani

Ko so pred več kot desetimi leti Perpetuum Jazzile na spletnem kanalu YouTube objavili video priredbe pesmi Africa, so nabrali za slovenske glasbenike rekordnih šest milijonov ogledov. Njihova priredba je danes presegla že 22-milijonski mejnik. Priredba pesmi Cheap Thrills je bila medtem tista, ki je preko YouTuba Niko Zorjan odpeljala na novo raven prepoznavnosti. "To je res neverjeten občutek," pravi. Video, ki ga je pred tremi leti naložila Nikina ekipa, danes šteje več kot 28 milijonov ogledov, a ni bila edina naložena različica. Danes jih ima že skoraj 60 milijonov. Več kot 20 milijonov ogledov imajo tudi Modrijani, pesmi Rock me, Moja in slovenski narodni hit Ti moja rožica najbolj navdušujejo, ta tudi daleč čez naše meje. Od rožic do ene največjih balkanskih zvezd – Senidah. Ljubljančanka na YouTubu presega vse rekorde. Pesmi Slađana, Mišići in Kamikaza so hiti, ki so dosegli 50, 63 in celo več kot 73 milijonov ogledov; njeno sodelovanje s priljubljenim avstrijskim reperjem pa si je v le desetih dneh ogledalo deset milijonov oboževalcev. Danes je ta številka že nad 47 milijonov. A Senidah ni edina med najbolj priljubljenimi Slovenci na Hrvaškem; Luka Basi je praznoval svojih deset milijonov ogledov. 'Rekorderka' je sicer stara eno leto. Pesem Kad postaneš drugome žena pa je bila objavljena pretekli mesec, a si jo je ogledalo že več kot milijon oboževalcev. In prav na te računa tudi Prekmurka – večja prepoznavnost pomeni večji doseg, več koncertov in v primeru Zorjanove tudi preseženo magično mejo: več kot 143.000 ji jih sledi oziroma je naročenih na njen kanal. YouTube ji je poslal tudi srebrno plaketo, a kot pravi, milijoni ogledov ne pomenijo tudi milijonov v denarnici. Kar pomeni, da zaslužka od reklam, ki se vrtijo pred videi in po njih ni. Zato nekateri svojo prepoznavnost unovčijo tudi drugače, mladi pevec, sicer že drugič očka, svoje oboževalce prepričuje tudi z majicami – Luko Basija lahko držite tudi v rokah, za približno 30 evrov pa tudi po njem dišite. Kako pa je v svetu? V svetovnem merilu milijon, pa tudi deset in celo sto milijonov ogledov na YouTubu, ki se je rodil pred dobrimi 15 leti v Kaliforniji, ni ravno veliko. Prvi video z naslovom Jaz v živalskem vrtu je objavil eden od treh ustanoviteljev Džaved Karim aprila 2005. Sprva so bili najbolj priljubljeni tako imenovani viralni videi – tako so jim rekli, ker se je njihova priljubljenost širila kot virus. Kmalu pa so glasbeni videi postali najbolj priljubljeni.

icon-expand Luis Fonzi na podelitvi nagrade Billboard FOTO: AP