Glasbeni poet Bob Dylan dopolnil 80 let

Bob Dylan , s pravim imenom Robert Allen Zimmerman , se je rodil v Minnesoti, kjer so napovedali Dylanovo leto oziroma celoletni program dogodkov, ki bo glasbenika slavil do njegovega 81. rojstnega dneva. V mestu Tulsa v ameriški zvezni državi Oklahoma pa bodo po napovedih maja prihodnje leto odprli Center Boba Dylana. V poslopju, zgrajenem po načrtih arhitekturnega biroja Olson Kundig , bo predstavljenih več kot 100.000 eksponatov, med njimi rokopisi, neizdani posnetki in fotografije iz njegovega arhiva.

Ob obletnici enega največjih tekstopiscev vseh časov so mediji polni objav. Obeležujejo jo tako večje organizacije, kot je britanski BBC z nizom esejev, izvirno avdio dramo in dokumentarnim filmom, kot manjši prireditelji, ki so pripravili spletne koncerte, razstave in podobno. Med njimi so tudi novice, kot sta članka 80 stvari, ki bi jih morali vedeti ob 80. rojstnem dnevu Boba Dylana ali 80 največjih pesmi Boba Dylana.

V svoji dolgi karieri je Dylan z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, od folka, bluesa, countryja do gospela, rock'n'rolla in rockabillyja, pa tudi irsko folk glasbo in jazz. Leta 2016 je na presenečenje mnogih prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije, javnost pa je še dodatno razburkal, ko se je ob tem zavil v molk in se podelitve"zaradi drugih obveznosti" ni udeležil.