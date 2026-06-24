Glasbeni poklon Luki Modriću: Hrvaška si bo zapomnila ime kapetana

V svetu nogometa obstajajo osebnosti, ki s svojo prisotnostjo na terenu in zunaj njega presegajo okvirje zgolj športnega udejstvovanja. To je zagotovo Luka Modrić. Slavni Hrvat velja za največjega nogometaša v zgodovini Hrvaške, s svojim značajem in vztrajnostjo pa od nekdaj združuje narod.
Trenutno se 40-letnik s svojimi reprezentančnimi kolegi čez lužo bori na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu, saj vsi pričakujejo, da bo po koncu mundiala tudi uradno javno napovedal konec kariere. In Luka si to tudi zasluži, v svoji karieri je za domovino naredil ogromno. Skromni fant iz Zadra je ime, ki bo ostalo za vedno zapisano v zavesti njegovih rojakov, pa tudi drugih oboževalcev nogometa, zdaj pa si je legendarni vezist prav na dan svoje 200. tekme v dresu kockastih prislužil tudi glasbeni poklon.
V torek, tik pred tekmo Hrvaške s Panamo, je izšla pesem z naslovom Kapetan. Za Modrića jo je ustvaril zadrski glasbenik Jure Brkljača. Gre za globoko in čustveno delo, ki ni le klasična navijaška poskočnica, temveč pronicljiva glasbena študija o vrednotah, kot so predanost, voditeljstvo in vera v zmago, tudi ko so okoliščine neugodne. "Pri pisanju sta me vodila predvsem spoštovanje in hvaležnost," je povedal glasbenik in dodal, da je kot rojeni Zadrčan velik oboževalec reprezentance in njenega vodje.
Avtorsko ekipo pesmi poleg Brkljače sestavljajo še Ivana Belošević, ki je napisala besedilo in soustvarila glasbo, ter Ivan Pešut, večkratni nagrajenec z nagrado porin, ki je poskrbel za aranžma. Celoten proces snemanja je potekal na daljavo med več mesti, cilj pa je bil pesem končati pravočasno, da bi igralcem služila kot spodbuda v kritičnih trenutkih tekmovanja.
Struktura pesmi, ki se že vrti na radijskih pojstajah in navdušuje poslušalce, je premišljeno zastavljena tako, da deluje hkrati kot mogočna navijaška himna in kot intimna življenjska zgodba o vztrajnosti. Avtorski ekipi je uspelo zajeti bistvo Lukove življenjske filozofije – moč skupnosti in neupogljivega duha. Po tekmah, kjer rezultati morda niso bili optimalni, takšna glasbena podpora prihaja kot nujen opomnik na karakter, ki je ekipo 'ognjenih' krasil skozi desetletja. "Pesem je vabilo k optimizmu in spodbuda vsem navijačem, da ostanejo ob boku svojemu kapetanu do samega konca," je ob izidu še povedal Brkljača.
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