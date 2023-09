Glasbeni producent Barbie: Takoj sem vedel, kakšna mora biti pesem za Kena

Glasbeni producent filma Barbie Mark Ronson je razkril, da je bila pesem I'm Just Ken sprva mišljena kot pesem v ozadju filmskega dogajanja. "Od pesmi, ki naj bi jo morda predvajali nekje v filmu, je prišla do pesmi, okoli katere so zgradili to epsko bitko," je dejal. Komedijo si je tako sedaj težko predstavljati brez Ryana Goslinga, ki poje I'm Just Ken, saj je to eden od osrednjih komičnih prizorov filma.

48-letni Ronson je dejal, da ga je režiserka Greta Gerwig povabila k sodelovanju in ga prosila, naj napiše skladbo za Goslinga. "Takoj sem vedel, kakšna mora biti pesem za Kena." Ko je Greti pokazal, kaj je naredil, jo je pesem tako navdušila, da je rekla: "Ta pesem mi je všeč – pravzaprav, ali jo lahko podaljšaš?" Glasbenik je dejal, da je na koncu za celoten prizor pesem moral podaljšati kar na 11 minut.