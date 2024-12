Glasbeni prvenec jazzerja in raperja: Najin proces je precej intuitiven

Skupaj z 12 skladbami album ponuja široko paleto besedil, ki segajo od svetlih do temnejših tem, kar simbolizira različne letne čase in njihovo simboliko v življenju posameznika. Vsebinsko album razkriva Perova razmišljanja in izkušnje, ki jih je pridobil skozi življenje. Tematika se dotika vsakdanjih težav, notranjih bojev, lepote trenutkov, pa tudi življenjskih preizkušenj. Glasbeno paleto dopolnjujejo vrhunski glasbeniki in pevci, kar daje albumu dodatno globino in unikatnost. Pero uporablja lokalni dialekt in sleng, kar albumu daje pristnost in osebno noto, hkrati pa ga umešča v širši slovenski kulturni prostor. Album 4 letni cajti je zato več kot zgolj glasbena stvaritev – je umetniški izraz življenjskih izkušenj, ki jih Pero prenaša v glasbo skozi raznolike glasbene sloge in lirične pripovedi.

To je vajin prvi skupni album. Kaj je rdeča nit albuma in kako je nastajal?

Res je, to je najin prvi skupni album – in zagotovo ne zadnji! Nastajanje je bilo zelo spontano. Večkrat sva premislila in prilagodila skladbe, ki so na koncu pristale na albumu. Rdeča nit albuma je mešanica različnih glasbenih stilov znotraj hip hopa, besedila pa odražajo moj pogled na svet in dogodke, ki so ga oblikovali. Vse se je začelo s prvo skladbo, ki sem jo napisal ob začetku vojne v Ukrajini. Po izdaji skladbe z naslovom Ka se zgodilo? so ideje kar padale ena za drugo. Takrat sva si reka 'Zakaj ne bi izdala albuma?' Nekaj časa kasneje sva to idejo tudi uresničila.

Kako si delita delo raper in bobnar? Je Pero zadolžen zgolj za tekste, Jože pa za glasbo? Imata kakšen poseben način dela?

Najpogosteje se vsak drži svojega področja – jaz pišem besedila, Jože pa ustvarja glasbo. Kljub temu se veliko učiva drug od drugega in imava zelo podobno vizijo tako za glasbo kot za besedila. Včasih tudi Jože prispeva kakšno idejo za besedilo, jaz pa glasbeni predlog. Najin ustvarjalni proces je precej intuitiven. Pogosto izgineva v svoj svet in izgubiva občutek za čas, kar je za naju neke vrste sprostitev. Ljudje naju včasih sprašujejo, če lahko opazujejo najin proces, a za zunanjega opazovalca je to morda videti monotono. Midva pa uživava v urah ustvarjanja, ki se nama zdijo, kot da bi minile v trenutku.