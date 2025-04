Glasbeni skupini DEMM večkrat prav nič ne paše

DEMM v svojem novem komadu Nič ne paše z ostrim, a humorno začinjenim besedilom cilja naravnost v srce današnje mentalitete. "Čeprav je vse kul, vedno najdemo nekaj, kar nas moti. Poleti je prevroče, pozimi (pre)mrzlo. Večni cikel jamranja, ki ga ta komad brezkompromisno razgali," so dejali in dodali: "Pesem je ostra, a zabavna klofuta v obraz naši obsedenosti s tem, da nikoli ni nič dovolj dobro."

DEMM nočejo pametovati, niti se delati, da so nad vsem tem, saj so tudi sami kdaj taki. "Bolj kot ne lahko za navdih 'krivimo' ljudi, saj nam je to veliki večini skupna točka," so nam povedali.

Nič ne paše je novi singel po nedavno izdanem prvem EP-ju skupine. Skupaj z nekaterimi že izdanimi in še ne izdanimi komadi je nastal poleti 2024, ko so se fantje iz skupine DEMM odpravili v Srbijo in cele dneve igrali, ustvarjali glasbo in pilili skladbe. V prihodnje načrtujejo še več glasbe, ki bo za razliko od komadov na albumu Dosti star, da Vem bolj družbeno kritična. "Ampak vseeno zabavna, ker neradi težimo," so dodali.