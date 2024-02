Glasbeni spektakel na Super Bowlu: Usher dostavil, kar je obljubil

45-letni glasbenik je predstavo začel z uspešnico Caught Up. Sledile so številne druge njegove najbolj prepoznavne pesmi, med njimi tudi U Don't Have To Call in Love In The Club, nato pa je bil čas za glasbene goste. Ob rdečem klavirju se mu je ob pesmi My boo pridružila Alicia Keys, s katero sta kot glasbeni duet preprosto navdušila. Nato je zapela še pesem If I Ain't Got You.