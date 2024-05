Glasbeni svet se poslavlja od producenta Steva Albinija

Umrl je ameriški glasbenik in producent Steve Albini, ki je v svoji uspešni karieri sodeloval tudi s skupinama Nirvana in Pixies ter pevko PJ Harvey. Star je bil 61 let. Bil je instrumentalist in brezkompromisna osebnost ameriške indie scene v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, kot producent in inženir zvoka pa je sodeloval na več tisoč albumih.

OGLAS

Umrl je 61-letni producent in glasbenik Steve Albini, ki je produciral Nirvanin album In Utero, debitantski studijski album Surfer Rosa skupine Pixies in drugi studijski album pevke PJ Harvey, ki je izšel leta 1993 in nosi naslov Rid Of Me. Od njega so se na družbenih omrežjih poslovili številni glasbeni kolegi in sodelavci, pa tudi drugi zvezniki, ki obožujejo glasbo.

Umrl je glasbeni producent Steve Albini. FOTO: Profimedia icon-expand

Kurt Cobain je Albinija, ki sicer ni bil oboževalcev Nirvane, leta 1993 angažiral za sodelovanje pri njihovem novem albumu, nasledniku uspešnice Nevermind, ki je skupini zagotovila svetovno slavo. Navdušilo ga je producentovo delo s skupinami Big Black, The Pixies in The Breeders, katerih oboževalec je bil Cobain. Albini naj bi ponudbo sprejel, ker se mu je skupina zasmilila, saj je verjel, da so prepoščeni založbi, dati pa jim je želel bolj grob zvok. Album so sami v ZDA prodali v več kot pet milijon kopijah, producent pa je takrat dejal: "Veliko bolj mi je všeč, kot sem mislil, da mi bo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot je povedal lani za The Guardian, mu naziv producent ni bil všeč, raje se je podpisoval kot inženir zvoka, saj je bila njegova vloga snemanje skupine in ne oblikovanje njenega prepoznavnega zvoka, ki so ga te našle same. Pri svojem delu ni nikoli zahteval plačila tantiem, temveč zgolj dogovorjeno ceno za delo v studiu, saj se mu je zdelo neetično služiti na avtorskem delu nekoga drugega. Imel svoj lastni studio v Chicagu, trenutno pa se je pripravljal na izid novega albuma skupine Shellac, katere član je bil tudi sam. Njegov sodelavec Brian Fox je razkril, da je Albini umrl ponoči zaradi zastoja srca. Leta 2018 je producent povedal, da je v svoji karieri sodeloval na več kot dva tisoč albumih, večinoma indie in alternativne glasbe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Skupina Pixies se je Albiniju na družbenih omrežjih poklonila z objavo njegove fotografije, ob njej pa pripisala:"Počivaj v miru." Zvezdnik Gospodarja prstanov Elijah Wood pa je zapisal:"Srce parajoča izguba legende. Ljubezen njegovi družini in številnim kolegom. Na svidenje, Steve Albini."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči