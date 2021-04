Glasbeni svet žaluje za raperjem DMX-om

Poklonili so se mu tudi v založbi Def Jam, ki je bila DMX-ova krovna založba. “Globoko smo užaloščeni ob izgubi brata Earla “DMX-a” Simmonsa. DMX je bil izvrsten umetnik in v navdih milijonom po vsem svetu. Njegovo sporočilo zmage nad njegovimi boji, iskal je luč in pot iz teme, njegovo iskanje resnice in veličastnosti nas je vodilo bližje naši lastni človeškosti. Naše misli in molitve so z njegovo družino in vsemi, ki so ga imeli radi. DMX je bil velikan. Njegova legenda bo živela večno.”