Glasbenica Joan Baez praznuje častitljivih 80 let

Prvi samostojni album, naslovljen Joan Baez , je izdala leta 1960 in z zmesjo tradicionalnih balad, bluesa, uspavank, kavbojskih napevov in etničnih folk melodij ter s skladbami Woodyja Guthrieja in zasedb The Carter Family in The Weavers pridobila privržence v ZDA in širše.

Kot folk pevka je v 60. letih odigrala eno ključnih vlog pri oživitvi žanra in v teh turbulentnih časih ameriške zgodovine z glasbo izražala svoja družbena in politična prepričanja. Njena družbena angažiranost jo je ustoličila tudi med vodilne izvajalce protestne pesmi. Čeprav so jo označili za kraljico folka, je v svoj glasbeni izraz vključevala tudi druge zvrsti.

Leta 1963 je utrla pot Bobu Dylanu in se z njim odpravila na turnejo. Prav ta vez je zaznamovala folk glasbo v 60. letih, leta 1968 pa je na samostojnem albumu Any Day Now izdala tudi svoje različice njegovih danes dobro znanih pesmi. Leta 1969 je bila tudi ena od zvezd festivala Woodstock.

Čeprav je tudi tekstopiska, je znana zlasti po občuteni interpretaciji skladb drugih avtorjev. Posnela je pesmi skupin, kot so The Allman Brothers Band, The Beatles in The Rolling Stones, ter kolegov, kot so Jackson Browne, Johnny Cash, Willie Nelson, Paul Simon, Stevie Wonder, Leonard Cohen inBob Marley. Med njene lastne skladbe pa sodi Diamonds & Rust, ki se nanaša na njeno razmerje z Bobom Dylanom. Kritiki in tudi poslušalci so jo ocenili za eno njenih najboljših pesmi.