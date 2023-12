Glasbenik Daddy Yankee zaključuje kariero: Svoje življenje bom posvetil veri

"Moram vam povedati, da so ti dnevi mimo, nekomu je uspelo zapolniti luknjo, ki sem jo čutil tako dolgo. Ni me sram povedati celemu svetu, da Jezus živi v meni in bom živel zanj," je nadaljeval 46-letni pevec in dodal, da "vsa orodja, ki jih ima v lasti, kot so glasba, socialna omrežja, platforme, mikrofoni, vse, kar mu je dal Jezus, zdaj pripada njegovemu kraljestvu".

Daddy Yankee je marca 2022 po več kot 30-letni karieri prvič napovedal, da se bo umaknil z odra. "Ta dirka, ki je bila maraton, končno vidi ciljno črto. Zdaj bom užival v tem, kar ste mi vsi dali. Ljudje pravijo, da sem jaz ustvaril to zvrst, vendar ste mi dali ključ, da odprem vrata in jo naredim največjo na svetu," je dejal v izjavi, objavljeni na YouTubu.