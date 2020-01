Glasbenik Kevin Koradin po uspešnem letu že predstavlja novo izpovedno skladbo

Kevin Koradin , slovenski avtor in glasbenik, ki poleg ustvarjanja glasbe za osebne projekte piše uspešnice tudi za druge uveljavljene glasbenike, po uspešnem letu 2019, v katerem je predstavil pesmiČas in Noro srce, Vse ali nič, v novo leto vstopa s čutno a udarno izpovedno skladbo Zima.

Novi ritmi in besedilo govorijo zgodbo o nesrečni ljubezni. "Zima je hladna in tiha, hkrati mogočna … S to prispodobo sem želel opisati občutke, ko se v srce in dušo vseli čustvena otopelost zaradi razočaranja in občutka osamljenosti," je o skladbi povedal Kevin, ki je pesem ustvarjal v Ljubljani skupaj s producentom Torulssonom.

"V novi skladbi se rahlo spogledujem tudi s preteklostjo. V novo pesem sem z nostalgijo, ki je skupna zimi in osamljenosti, želel vključiti glasbo, s katero sem odraščal (Depeche Mode, The Cure, Duran Duran …). Tako je nastala nova izpovedna zgodba v kombinaciji z modernimi prijemi, sodobnim zvokom in produkcijo," je še povedal Kevin, ki vedno znova navdušuje z glasbenim eksperimentiranjem in zanimivimi sodelovanji.

"Že od izida pesmi Adieu, ter Hard to love, ki sem ju napisal in posnel še pod imenom Tide v obdobju med letoma 2009 in 2011, sem imel željo, da bi znova naredil nekaj podobnega, a sem čakal na tisto pravo idejo oziroma navdih, ki je končno tudi prišel.

Sodelovanje s producentom Torulssnom se je izkazalo kot prava odločitev, saj sva oba ljubitelja tovrstne glasbe in je bil zato projekt resnično narejen z in za dušo," je še dodal. Kljub bolj otožni vsebini novega singla se Kevin z bližnjo prihodnostjo spogleduje z velikim veseljem, saj ga čaka kar nekaj zanimivih glasbenih projektov.