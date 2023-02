Glasbenik Mate Bro se podaja na novo glasbeno potovanje

Mate za skladbo predstavlja še animiran videospot, ki sledi zgodbi skladbe. Junaka videa ob spremljavi oblaka pot pelje iz teme v mestu prek zbujajočega jutra v vedno bolj pisan in lep dan. Tako kot v sami skladbi sta vrhunec videa rima in kitarski solo, ko se nebo razlije in nas ustvarjalci spota, režiser in animator Miloš Gojković (Studio Gojko), ilustrator Nemanja Malidža in izvršni producent Jaša Gabrijan, popeljejo na morda malce presenetljiv kraj, glede na to, da je spot za skladbo Lo fi jutro nastajal v Beogradu. Videospot po tehničnem pristopu sledi videom žanra lo-fi ambientalne glasbe, za katere so značilni počasna, nemoteča dinamika prehodov, zasanjanost in bujne barve.